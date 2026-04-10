О компании Amadeus IT Group, S.A.

Amadeus IT Group SA, ранее Amadeus IT Holding SA, является испанской компанией, занимающейся предоставлением услуг в области информационных технологий (ИТ), в основном для индустрии туризма и путешествий. Деятельность компании разделена на два бизнес-сегмента: Дистрибуция и ИТ-решения. Подразделение дистрибуции предлагает глобальную систему дистрибуции (GDS), всемирную компьютеризированную систему бронирования (CRS), используемую в качестве единой точки доступа для бронирования мест в самолетах, номеров в гостиницах и других услуг, связанных с путешествиями, туристическими агентствами и компаниями по управлению путешествиями. Подразделение IT Solutions предлагает ряд технологических решений, автоматизирующих основные процессы для поставщиков туристических услуг. Среди его клиентов - полносервисные и низкобюджетные авиакомпании, управляющие гостиницами, железнодорожные операторы, операторы круизов и паромов, туристические страховщики и компании по прокату автомобилей. Компания осуществляет свою деятельность через многочисленные дочерние предприятия в Европе, Северной и Южной Америке, Азии, Африке и Австралии.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: VF, INC Research, MSCI Inc., GCP Infrastructure Investments Ltd, Ultra Cleans и Coinbase Global, Inc.. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.