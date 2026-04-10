О компании Almirall, S.A.

Almirall SA - испанская компания, в основном занимающаяся производством фармацевтических препаратов. Компания специализируется на разработке и маркетинге препаратов, применяемых в различных терапевтических областях, таких как нервная система, желудочно-кишечный тракт, дерматология, дыхательная система, противоинфекционные препараты, а также антинеопластические и иммуномодулирующие средства. Деятельность компании разделена на четыре бизнес-сегмента: Собственная сеть, которая фокусируется на коммерциализации фармацевтических препаратов через собственные торговые марки; Лицензии, которые продают права на продукцию третьим лицам; Исследования и разработки (R&D), которые отвечают за создание кандидатов в лекарственные препараты, а также Дерматология, которая включает продажу дерматологических препаратов в США. Компания осуществляет свою деятельность через многочисленные дочерние предприятия в Европе, Северной и Южной Америке, Африке, Азии и Австралии.

Текущая цена акций Almirall, S.A. составляет 13.02 EUR.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: BMW AG, Beacon Roofing Supply, Inc., Jewett-Cameron Trading, CSPC Pharmaceutical Group Limited, J Sainsbury PLC и STRATEC SE NA O.N.. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.