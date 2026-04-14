О компании Albertsons Companies, Inc.

Albertsons Companies, Inc. является розничной компанией по продаже продуктов питания и лекарств в США. Компания занимается розничной торговлей продуктами питания и лекарствами, предлагая бакалейные товары, товары общего назначения, товары для красоты и здоровья, аптеки, топливо и другие товары и услуги в своих магазинах или через цифровые каналы. Компания управляет примерно 2 276 магазинами в 34 штатах и округе Колумбия под 24 брендами, включая Albertsons, Safeway, Vons, Pavilions, Randalls, Tom Thumb, Carrs, Jewel-Osco, Acme, Shaw's, Star Market, Market Street, Haggen, Kings Food Markets и Balducci's Food Lovers Market. Компания управляет примерно 1 722 аптеками, 1 317 фирменными кофейнями в магазинах, 402 ассоциированными топливными центрами, 22 специализированными распределительными центрами, 20 производственными предприятиями и различными цифровыми платформами. Ее собственные бренды включают Open Nature, Signature Cafe, Lucerne Dairy Farms, Waterfront BISTRO и Primo Taglio, Signature Care, Signature Reserve и Value Corner.

Текущая цена акций Albertsons Companies, Inc. составляет 16.47 USD.

