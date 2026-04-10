О компании Air Liquide

L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes Georges Claude SA, ранее Air Liquide SA, является французской газовой компанией, предоставляющей технологии и услуги, связанные с газами. Она осуществляет свою деятельность через три сегмента: Газ и услуги, Инжиниринг и строительство и Глобальные рынки и технологии. Сегмент "Газ и услуги" отвечает за управление операциями и мониторинг производительности. Engineering & Construction занимается проектированием, разработкой и строительством промышленных газодобывающих установок для Группы и третьих лиц, а также проектированием и производством установок для традиционной, возобновляемой и альтернативной энергетики. Global Markets & Technologies фокусируется на новых рынках, которые требуют глобального подхода, опираясь на науку, технологии, модели развития и использования, связанные с цифровой трансформацией. Компания оказывает помощь по всему миру многим отраслям промышленности, таким как аэронавтика, автомобилестроение, производство напитков, химическая промышленность, строительство, производство электроники, пищевая промышленность, производство стекла и др.

Текущая цена акций Air Liquide составляет 188.1 EUR.

