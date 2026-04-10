Торговать Air France-Klm - AFp CFD

О компании Air France-Klm

Air France KLM-SA является авиакомпанией. Компания занимается пассажирскими перевозками. Ее деятельность также включает грузовые перевозки, техническое обслуживание воздушных судов и другие виды деятельности, связанные с воздушным транспортом, включая кейтеринг. Две подгруппы компании - Air France и KLM - имеют программу Flying Blue, которая позволяет участникам накапливать мили в ходе полетов с партнерами авиакомпании или в результате сделок с неавиационными партнерами. Деятельность компании включает в себя пассажирские перевозки, грузовые перевозки, техническое обслуживание и прочую деятельность. Сеть Компании организована вокруг узловых аэропортов Париж-Шарль де Голль и Амстердам-Схипхол. С помощью этих двух узлов компания связывает Европу с остальным миром, предлагая около 320 пунктов назначения в более чем 115 странах. Transavia, дочерняя компания Компании, осуществляет свою деятельность в Нидерландах и Франции, ориентированную на среднемагистральных туристов, а также через свои чартерные рейсы и туроператоров.

Текущая цена акций Air France-Klm составляет 10.055 EUR.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Surface Oncology, Viatris Inc., NeuroBo Pharmaceuticals, Inc., Grenke AG, Xenetic Biosciences, Inc. и CoStar Group, Inc.. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.