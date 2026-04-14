Торговать Agnico Eagle Mines Ltd - AEM CFD

О компании Agnico Eagle Mines Ltd

Agnico Eagle Mines Limited - канадская золотодобывающая компания, занимающаяся производством драгоценных металлов. Компания осуществляет свою деятельность через три бизнес-подразделения: Северный бизнес, Южный бизнес и геологоразведка. Геологоразведочные проекты компании включают Барселе, Киркленд-Лейк, Эль-Баркено, Хаммонд-Риф и Санта-Гертрудис. Канадские месторождения включают комплекс LaRonde, рудник Goldex, комплекс Meadowbank, рудник Meliadine, рудник Hope Bay и канадский рудник Malartic. Южный бизнес компании включает в себя ее деятельность в Мексике. Рудник Pinos Altos, включая месторождение Creston Mascota, принадлежит ее дочерней компании Agnico Eagle Mexico, S.A. de C.V. Рудник La India принадлежит ее дочерней компании Agnico Sonora, S.A. de C.V. Группа геологоразведки сосредоточена на выявлении новых минеральных запасов и минеральных ресурсов и новых возможностей для разработки в золотодобывающих регионах. Другие проекты компании включают Европу, Соединенные Штаты и Латинскую Америку.

Текущая цена акций Agnico Eagle Mines Ltd составляет 219.54 USD.

