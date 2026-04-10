О компании A.G.BARR PLC

A.G. BARR p.l.c. - компания, базирующаяся в Великобритании, которая занимается бизнесом безалкогольных напитков. Компания осуществляет свою деятельность через три сегмента: Газированные безалкогольные напитки, Негазированные безалкогольные напитки и вода, а также Funkin. Портфель брендов компании включает IRN-BRU, Rubicon, Strathmore, Bundaberg, Snapple, San Benedetto, Barr, Funkin, D'N'B, Xyber, Tizer, Simply, OMJ! и Barr Flavours. Компания предлагает ряд продуктов, включая диетическую колу, лимонад, имбирный Beerm, диетический лимонад, апельсиновый, ананасовый, Red Kola, Xtra Cola, Bubblegum, Cherryade, Cola и Cream Soda.

Текущая цена акций A.G.BARR PLC составляет 6.4735 GBP.

