О компании AerCap Holdings N.V.

AerCap Holdings N.V. - независимая компания по лизингу воздушных судов. Компания специализируется на приобретении востребованных самолетов, их финансировании, хеджировании процентного риска и использовании своей платформы для размещения этих активов. Она ведет свою деятельность на глобальной основе, предоставляя в лизинг воздушные суда клиентам в различных географических регионах. Компания занимается лизингом, финансированием, продажей и управлением коммерческими самолетами и двигателями. В ее собственности находится около 1 334 самолетов. Ее принадлежащие и управляемые самолеты сдаются в аренду приблизительно 200 клиентам в приблизительно 80 странах. Компания классифицирует свои авиационные услуги на управление авиационными активами, административные услуги и услуги по управлению денежными средствами. Компания предоставляет услуги по управлению авиационными активами и корпоративные услуги механизмам секьюритизации, совместным предприятиям и другим третьим сторонам.

Текущая цена акций AerCap Holdings N.V. составляет 148.96 USD.

