О компании Accor

Accor SA - французская гостиничная группа. Она осуществляет свою деятельность через три подразделения: Hotel Services, Hotel Assets & Other и New Businesses. Гостиничные услуги охватывают деятельность по управлению отелями и франчайзингу, предоставляя различные услуги своим франчайзи и отелям, находящимся в управлении, такие как использование своих брендов, доступ к централизованной системе бронирования и закупок, а также к Accor Academie для обучения сотрудников. Раздел "Гостиничные активы и прочее" охватывает деятельность собственных и арендованных гостиниц, такую как проектирование, строительство, реконструкция и обслуживание гостиниц. New Businesses предлагает цифровые решения для владельцев независимых отелей и ресторанов, услуги по бронированию отелей для компаний и туристических агентств, услуги консьержа, цифровые продажи номеров в отелях класса люкс и высшего класса, а также отдых и аренду элитного жилья, владея портфелем из более чем 5 000 адресов по всему миру. Компания работает по всему миру, владея более чем 35 брендами, от класса люкс до эконом, и более чем 4 800 отелями.

Текущая цена акций Accor составляет 45.03 EUR.

