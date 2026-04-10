О компании Aarhuskarlshamn

AAK publ AB, также известная как AarhusKarlshamn publ AB, является шведской холдинговой компанией, работающей преимущественно в секторе пищевой промышленности. Компания перерабатывает растительные масла для производства специализированных продуктов. Компания вместе со своими дочерними предприятиями разделена на три бизнес-сегмента: сегмент "Пищевые ингредиенты" включает жир для выпечки, альтернативные молочные жиры, жиры для мороженого, детские молочные смеси и ингредиенты для масел/жиров, среди прочего; сегмент "Жиры для шоколада и кондитерских изделий" обеспечивает преимущества шоколада и кондитерских изделий, начиная от продуктов, разработанных для улучшения сенсорных свойств, здоровья и увеличения срока хранения, до эффективности затрат, ноу-хау, технологий и сервиса, а сегмент "Технические продукты и корма" включает золотой воск, жирные кислоты, глицерин, химикаты для раскисления и корма для животных. Компания управляет дочерней компанией Kamani Oil Industries Pvt Ltd., находящейся в контрольной собственности.

Текущая цена акций Aarhuskarlshamn составляет 247.5 SEK.

