Despre ON Semiconductor Corporation
ON Semiconductor Corporation oferă soluții inteligente de detecție și alimentare. Segmentele companiei includ Power Solutions Group (PSG), Advanced Solutions Group (ASG) și Intelligent Sensing Group (ISG). Segmentul PSG oferă o gamă de produse semiconductoare analogice, discrete, module și integrate. Segmentul ASG proiectează și dezvoltă produse analogice, cu semnale mixte, logice avansate, produse standard pentru aplicații specifice (ASSP) și circuite integrate pentru aplicații specifice (ASIC), frecvențe radio (RF) și soluții integrate de alimentare pentru o bază de utilizatori finali din diferite piețe finale. Segmentul ISG proiectează și dezvoltă senzori de imagine cu semiconductori complementari de oxid metalic (CMOS), procesoare de semnal de imagine, detectoare de fotoni unici, inclusiv fotomultiplicatori de siliciu (SiPM) și rețele de diode cu avalanșă de fotoni unici (SPAD), precum și drivere de acționare pentru autofocalizare și stabilizare a imaginii pentru o bază de utilizatori finali de pe diferite piețe finale.