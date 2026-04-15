Handeln TJX - TJX CFD

Über TJX Companies Inc

The TJX Companies, Inc. (TJX) ist ein preisgünstiger Einzelhändler für Bekleidung und Heimtextilien in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Marmaxx, HomeGoods, TJX Canada und TJX International.

T.J. Maxx- und Marshalls-Ketten in den Vereinigten Staaten (Marmaxx) sind zusammen die Off-Price-Einzelhändler in den Vereinigten Staaten mit ungefähr 2.432 Geschäften. Die HomeGoods-Kette ist ein Off-Price-Händler für Heimtextilien in den Vereinigten Staaten mit etwa 850 Geschäften.

Das Segment TJX Canada betreibt die Ketten Winners, HomeSense und Marshalls in Kanada. Winners ist der preisgünstige Einzelhändler für Bekleidung und Heimtextilien in Kanada. HomeSense bietet in Kanada ein Off-Price-Konzept für Wohnmode an.

Das Segment TJX International betreibt die T.K. Maxx- und HomeSense-Ketten in Europa. Über seine Geschäfte und seine E-Commerce-Website für das Vereinigte Königreich, tkmaxx.com, T.K. Maxx bietet einen Merchandise-Mix ähnlich wie T.J. Maxx.

Der aktuelle realtimekurs der TJX Aktie beträgt 160.77 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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