Handeln Stewart Information Services Corp - STC CFD
Über Stewart Information Services Corp
STEWART INFORMATION SERVICES CORPORATION ist ein globales Immobilien-Dienstleistungsunternehmen. Das Unternehmen engagiert sich im Anbieten von Produkten und Dienstleistungen durch seine direkten Aktionen, das Netzwerk von Stewart Trusted Providers (Dienstleister mit dem Stewart-Gütesiegel) und seine Unternehmensfamilie. Das Unternehmen operiert durch drei Segmente: Rechtstitelversicherung und damit verbundene Dienstleistungen, Hypotheken-Dienstleistungen und Geschäftskunden. Das Segment Rechtstitelversicherung und damit verbundene Dienstleistungen beinhaltet die Funktionen Suche, Prüfung, Abschluss und Sicherung des Zustands von Rechtstiteln an Immobilien. Das Segment Hypothekendienstleistungen des Unternehmens umfasst eine vielfältige Reihe von Produkten und Dienstleistungen zur Verbesserung des Hypotheken- und Immobilienmarktes. Seine Dienstleistungen reichen von Wohn- und Gewerbeimmobilien-Rechtstitelversicherung und Abschluss- und Abwicklungsdienstleistungen bis hin zu Spezialangeboten für die Hypotheken-Industrie. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen u. a. Immobilienkäufern und -verkäufern, Wohn- und Gewerbeimmobilien-Profis sowie Hypothekenbanken und -verwaltern an.
Der aktuelle realtimekurs der Stewart Information Services Corp Aktie beträgt 65.1 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:887667
- ISIN:US8603721015