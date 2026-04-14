Handeln Suncor Energy Inc. - SUca CFD

Über Suncor Energy Inc.

Suncor Energy Inc. ist ein in Kanada ansässiges integriertes Energieunternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von Kanadas Erdölrohstoff-Becken, den Athabasca-Ölsänden. Das Unternehmen ist in drei Geschäftssegmenten aktiv: Ölsände, Exploration und Förderung sowie Raffinierung und Marketing. Das Segment Ölsände des Unternehmens umfasst Ölsand-Operationen und Ölsand-Ventures-Operationen. Das Segment Exploration und Förderung besteht aus Offshore-Operationen vor der Ostküste Kanadas und in der Nordsee sowie Onshore-Vermögenswerten in Nordamerika, Libyen und Syrien. Das Segment Raffinierung und Marketing des Unternehmens beschäftigt sich mit Raffinierung und Lieferung sowie Marketingoperationen. Darüber hinaus erforscht, erwirbt, entwickelt, produziert und vertreibt es Rohöl und Erdgas in Kanada und international. Es transportiert und raffiniert Rohöl, und vertreibt Erdöl und petrochemische Produkte vor allem in Kanada. Es vertreibt Erdölprodukte von Dritten. Das Unternehmen führt ebenfalls Energiehandelsaktivitäten durch.

Der aktuelle realtimekurs der Suncor Energy Inc. Aktie beträgt 87.38 CAD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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