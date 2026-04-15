Handeln Sprout Social Inc - SPT CFD
Über Sprout Social Inc
Sprout Social, Inc. bietet Marken und Agenturen umfassende Lösungen für das Abhören und Analysieren von sozialen Medien, Social Management, Kundenbetreuung und Advocacy-Lösungen. Das Unternehmen bietet Unternehmen eine zentralisierte Plattform, um ihre Social-Media-Aktivitäten über Stakeholder und Geschäftsfunktionen hinweg zu verwalten. Die Lösungen umfassen Unternehmen, Agenturen, Kleinunternehmen, soziales Management, Kundenbetreuung, Interessenvertretung sowie Daten und Informationen. Die All-in-One-Plattform des Unternehmens ermöglicht es Benutzern, Posts zu planen, Assets zu speichern, auf Nachrichten zu antworten, auf anpassbare Berichte zuzugreifen und Social Listening über Netzwerke und Profile hinweg über eine einzige Anmeldung zu nutzen.
Der aktuelle realtimekurs der Sprout Social Inc Aktie beträgt 5.51 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:A2PWF7
- ISIN:US85209W1099