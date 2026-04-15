Handeln Service Corp International/US - SCI CFD
Über Service Corporation International
Service Corporation International ist ein Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für die Sterbebegleitung mit einem Netzwerk von Bestattungsdienststellen und Friedhöfen in den USA und Kanada. Der Bestattungsdienst und der Friedhofsbetrieb bestehen aus Bestattungsdienststellen, Friedhöfen, Bestattungsdienst/Friedhof-Kombinationsstandorten, Krematorien und anderen verwandten Unternehmen. Sie verkauft Friedhofseigentum und Bestattungs- und Friedhofswaren und -dienstleistungen im Bedarfsfall und auf Vorbedarfsbasis. Die Bestattungsdienste bieten professionelle Dienstleistungen in Bezug auf Bestattungen und Einäscherungen, einschließlich der Nutzung von Bestattungseinrichtungen und Kraftfahrzeugen, Organisation und Leitung, Entfernung, Vorbereitung, Einbalsamierung, Einäscherung, Gedenkfeier, Reiseschutz und Catering. Seine Friedhöfe bieten Bestattungsrechte für Friedhofseigentum, einschließlich bebauter Grundstücke, Rasenkrypten, Mausoleumsräume, Nischen und andere Möglichkeiten der Einäscherung und Bestattung.
Der aktuelle realtimekurs der Service Corp International/US Aktie beträgt 80.62 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:859232
- ISIN:US8175651046