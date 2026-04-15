Handeln Orion SA - OEC CFD
Über Orion Engineered Carbons SA
Orion Engineered Carbons S.A. ist ein Hersteller von Industrieruß. Das Unternehmen führt seine Aktivitäten durch zwei Geschäftsfelder: Spezialindustrieruß und dem Gummi-Industrieruß. Das Geschäftsfeld Spezialindustrieruß arbeitet in der Herstellung von Spezialindustrieruß. Das Geschäftsfeld Gummiindustrieruß agiert in der Herstellung von Gummiindustrieruß. Es bietet mehr als 270 Spezialindustrierußsorten und etwa 80 Gummirußarten. Das Unternehmen betreibt mehr als 10 Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Südafrika sowie eine Produktionsanlage in Deutschland, die gemeinsames Eigentum ist. Der Produktmix des Geschäftsfeldes Spezialindustrieruß umfasst Branchen wie zum Beispiel Beschichtungen, Polymere, Druck und Spezialanwendungen. Das Geschäftsfeld Gummiindustrieruß umfasst die Produktkategorien Reifen und Technische Gummiwaren. Zu seinen Produktmarken gehören PRINTEX, NEROX, LAMP BLACK, GAS BLACK, SPECIAL BLACK, PUREX, DUREX, HIBLACK, CORAX und N990.
Der aktuelle realtimekurs der Orion SA Aktie beträgt 7.06 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:A1183M
- ISIN:LU1092234845