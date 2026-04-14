Handeln NRG Energy - NRG CFD

Über NRG Energy Inc

NRG Energy, Inc. ist ein Verbraucherdienstleistungsunternehmen, das sich mit der Erzeugung und dem Verkauf von Energie und damit verbundenen Produkten und Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten und Kanada beschäftigt. Das Unternehmen vertreibt Strom, Erdgas sowie Haushalts- und Energiedienstleistungen und entwickelt nachhaltige Lösungen unter den Markennamen NRG, Reliant, Direct Energy, Green Mountain Energy, Stream und XOOM Energy. Das Unternehmen verfügt über einen Kundenstamm, der etwa sechs Millionen Privatkunden sowie Gewerbe-, Industrie- und Großhandelskunden umfasst und von einer Erzeugungsleistung von etwa 18.000 Megawatt (MW) unterstützt wird. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Texas, Ost, West/Dienstleistungen/Sonstiges und Unternehmensaktivitäten. Das Segment Texas umfasst alle Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Kunden-, Anlagen- und Marktgeschäft in Texas. Das Segment Ost umfasst alle Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Kunden-, Anlagen- und Marktgeschäft im Osten des Landes. Das Segment West/Dienstleistungen/Sonstiges umfasst die Vermögenswerte und Aktivitäten. Segment Unternehmensaktivitäten.

Der aktuelle realtimekurs der NRG Energy Aktie beträgt 171.49 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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