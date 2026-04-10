Handeln BP PLC - GBP - BP. CFD

Über BP plc

BP plc. ist im globalen Energiegeschäft mit Niederlassungen in Europa, Nord- und Südamerika, Australasien, Asien und Afrika tätig. Das Unternehmen liefert im Rahmen seiner Aktivitäten Wärme-, Licht- und Mobilitätsprodukte und -dienstleistungen an Kunden auf der ganzen Welt.

Die Segmente des Unternehmens umfassen Upstream-, Downstream-, Rosneft- und andere Geschäftsbereiche und Unternehmen.

Das Segment Upstream ist für seine Aktivitäten in der Öl- und Erdgasexploration, Feldentwicklung und Produktion verantwortlich.

Das Downstream-Segment verfügt über weltweite Marketing- und Produktionsbetriebe und umfasst die Geschäftsbereiche Jet Fuel, Bunkering, Bitumen-Schmierstoffe und Petrochemikalien des Unternehmens.

Rosneft ist das russische Raffinerieunternehmen des Unternehmens, das etwa 13 Raffinerien in Russland besitzt und betreibt und Beteiligungen an drei Raffinerien in Deutschland, einer in Indien und einer in Weißrussland hält.

Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem etwa 3.055 Einzelhandelstankstellen in Russland und im Ausland.

Der aktuelle realtimekurs der BP PLC - GBP Aktie beträgt 5.713 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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