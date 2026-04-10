Handeln A2A SPA - A2A CFD
Über A2A SpA
A2A S.p.A. ist ein in Italien ansässiges Unternehmen, das in der Elektrizitätsbranche tätig ist. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig. Das Segment Energie umfasst Stromerzeugung durch Wasserkraft und Wärmekraftwerke, Energiemanagement und den Vertrieb von Strom und Gas. Das Segment Beheizung und Dienstleistungen erleichtert die Verwaltung von Heizungsanlagen sowie Wärmeverteilung in den Städten Mailand, Brescia, Bergamo und anderen Gemeinden und die Produktion und den Vertrieb von Strom und Wartungsarbeiten an Blockheizkraftwerken. Das Segment Umwelt umfasst unter anderem Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Abfallverwertung. Das Segment Netze umfasst unter anderem Übertragung, Verteilung von Elektrizität, Transport, Verteilung von Erdgas und Wasserverteilung. Das Segment Corporate und andere Dienstleistungen umfasst unter anderem Verkehrsregelungssysteme und Videoüberwachungssysteme. Das Unternehmen verfügt unter anderem über ACSM-AGAM und Konsul-Systeme.
Der aktuelle realtimekurs der A2A SPA Aktie beträgt 2.535 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:915445
- ISIN:IT0001233417