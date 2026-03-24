Xiaomi Corporation (1810) notiert am 24. März 2026 um 16:07 Uhr UTC bei 32,70 HKD, innerhalb einer Intraday-Spanne von 31,60–32,86 HKD. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Kursentwicklung erfolgt vor der Bekanntgabe der Jahresergebnisse 2025 von Xiaomi und der Investorenkonferenz am 24. März 2026. Konsensschätzungen von S&P Global Market Intelligence deuten auf einen Q4-Umsatz von etwa 118,5 Milliarden CNY hin, was einem Anstieg von rund 9 % im Jahresvergleich entspricht – eine deutliche Verlangsamung gegenüber dem 22-prozentigen Wachstum im Q3 2025, bedingt durch erwartete Schwäche in den Smartphone- und IoT/Lifestyle-Segmenten (Xiaomi, 24. März 2026). Der breitere Hongkonger Aktienmarkt belastete ebenfalls die Sitzung, wobei der Hang Seng Index am 24. März 2026 bei etwa 25.063 notierte, gegenüber dem Bereich von 25.920 Mitte März, während der Index im vergangenen Monat um etwa 5,8 % gefallen ist (Yahoo Finance, 14. März 2026).

Xiaomi-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum 24. März 2026 spiegeln Xiaomi-Aktienprognosen von Drittanbietern eine weitgehend vorsichtige Neubewertung wider, die durch steigende Komponentenkosten, Unsicherheit bei EV-Margen vor den Jahresergebnissen 2025 und eine moderate Verlangsamung der Wachstumserwartungen bei Smartphone-Auslieferungen getrieben wird.

Goldman Sachs (Kursziel gesenkt, Kaufempfehlung beibehalten)

Goldman Sachs senkt seine 12-Monats-Prognose für die 1810-Aktie auf 41 HKD von 47,50 HKD, behält aber die Kaufempfehlung bei. Die Bank verweist auf steigende Upstream-Kosten in der Unterhaltungselektronik und den Automobilzulieferketten, den schrittweisen Ausstieg aus nationalen EV-Subventionen und den daraus resultierenden Margendruck in den Smartphone-, AIoT- und Smart-EV-Sparten als Grundlage für die Revision (Longbridge, 10. März 2026).

Morgan Stanley (Smartphone-Ausblick reduziert)

Morgan Stanley senkt seine globale Smartphone-Auslieferungsprognose für 2026 und verweist auf zollbedingte Nachfragestörungen und sich verlangsamende Upgrade-Zyklen als zentrale Gegenwind für handsetexponierte Unternehmen wie Xiaomi. Die Revision impliziert Abwärtsrisiken für die Umsatzannahmen von Xiaomis Mobilfunksparte, wobei der Broker auf makroökonomische Unsicherheit in wichtigen Schwellenländern als zusätzlichen Dämpfer für Stückzahlen hinweist (AAStocks, 23. März 2026).

Simply Wall St (DCF-Bewertung, unterbewertet markiert)

Simply Wall St wendet ein zweistufiges Discounted-Cashflow-Modell auf 1810 an und kommt zu einem geschätzten inneren Wert von 51,64 HKD gegenüber einem Schlusskurs von 33,30 HKD, was auf Basis der Modellannahmen einen Abschlag von 35,5 % impliziert. Die Analyse stützt sich auf analystenbasierte Free-Cashflow-Projektionen bis 2030, verankert an einer Zahl von 43,5 Milliarden CNY für die letzten 12 Monate, und weist darauf hin, dass Xiaomis KGV von 17,16 unter dem Branchendurchschnitt von 22,27 liegt (Simply Wall St, 13. März 2026).

Investing.com (Analystenkonsens, 32 Beitragende)

Investing.com aggregiert 12-Monats-Kursziele von 32 Analysten mit einem durchschnittlichen Ziel von 67,12 HKD, einer Höchstschätzung von 80,35 HKD und einer Mindestschätzung von 34,18 HKD, zusammengestellt im März 2026. Das Konsensrating lautet „Starker Kauf", wobei 34 Analysten zum Kauf raten, 2 zum Halten und 2 zum Verkauf, bei Erwartungen, die sich auf den EV-Segment-Ausbau, AIoT-Expansion und Smartphone-Wachstum im Ausland konzentrieren (Investing.com, März 2026).

MarketBeat (Analystensnapshot am Ergebnistag)

MarketBeat verfolgt Analystenschätzungen und -ratings im Kontext der angekündigten Jahresergebnisse 2025 von Xiaomi und stellt fest, dass die Forward-Erwartungen der Analysten in den vorangegangenen vier Wochen einer erheblichen Abwärtsrevision unterzogen wurden, als Kostengegenwind aufkam. Der Snapshot spiegelt eine Verengung der Konsensspanne wider, wobei sich die zuletzt revidierten Ziele im Band von 37–45 HKD bei Brokern konzentrieren, die ihre Modelle im März aktualisierten (MarketBeat, 24. März 2026).

Über diese Quellen hinweg reichen die Xiaomi-Aktienprognosen von 34,18 HKD am unteren Ende des 32-Analysten-Konsenses bis 80,35 HKD am oberen Ende, wobei die meisten Broker-Revisionen in diesem Zeitraum eher Ziele senkten als erhöhten. Über diese fünf Quellen hinweg erscheinen steigende Komponentenkosten, Wegfall von EV-Subventionen und Smartphone-Volumenrisiko als wiederkehrende Themen.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

1810-Aktienkurs: Technischer Überblick

Im Tageschart notiert der 1810-Aktienkurs am 24. März 2026 um 16:07 Uhr UTC bei 32,70 HKD und liegt damit unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten in der TradingView-Zusammenfassung, wobei die einfachen gleitenden Durchschnitte (SMAs) für 20/50/100/200 Tage bei etwa 33,76 / 35,20 / 38,20 / 46,23 HKD gestaffelt sind. Der Kurs notiert unter dem Hull Moving Average (9) bei 32,84 HKD und dem volumengewichteten gleitenden Durchschnitt (20) bei 33,70 HKD, was das einheitlich bärische Signal der gleitenden Durchschnitte über alle Laufzeiten hinweg verstärkt. Der 20-Tage-SMA liegt unter dem 50-Tage-SMA, sodass keine konstruktive kurzfristige Ausrichtung vorliegt.

Die Dynamik ist gedämpft, aber nicht zusammengebrochen: Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei 41,92, befindet sich in neutralem Terrain und deutet auf einen Mangel an richtungsweisender Überzeugung in beide Richtungen in der aktuellen Sitzung hin. Der Average Directional Index (ADX) bei 14 steht bei 16,82, unter der konventionellen Schwelle von 20, was darauf hindeutet, dass der vorherrschende Trend zu diesem Zeitpunkt keine statistische Stärke aufweist.

Auf der Oberseite stellt der klassische Pivot-Punkt (P) bei 35,24 HKD die erste Overhead-Referenz dar; ein Tagesschluss über diesem Niveau würde R1 bei 37,16 HKD in Sicht bringen, mit R2 nahe 39,42 HKD als nächster Referenz darüber hinaus.

Auf der Unterseite liegt das klassische S1 bei 32,98 HKD knapp über dem aktuellen Kurs, mit S2 bei 31,06 HKD als nächster bedeutsamer Referenz, falls S1 nachgibt; das Fibonacci-Unterstützungsband gruppiert sich nahe 33,64–32,66 HKD über die S1–S2-Zone. Ein Verlust von S2 würde den S3-Bereich nahe 26,88 HKD im klassischen Pivot-Rahmen in den Fokus rücken, obwohl die Camarilla- und Woodie-Modelle einen engeren kurzfristigen Boden im Bereich von 34,13–32,11 HKD zeigen (TradingView, 24. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Xiaomi-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Xiaomi-Aktien (1810) wurden im Juli 2018 an der Hongkonger Börse notiert und haben seitdem die Entwicklung des Unternehmens von einem Smartphone-Hersteller zu einem diversifizierten Technologie- und Elektrofahrzeugkonzern nachvollzogen.

In den vergangenen zwei Jahren notierte der 1810-Aktienkurs Ende März 2024 mit 14,85 HKD auf dem Tiefststand, bevor er eine erhebliche Erholung einleitete. Die Dynamik baute sich im zweiten und dritten Quartal 2025 stetig auf, wobei 1810 am 25. September 2025 ein mehrjähriges Hoch von 59,46 HKD erreichte, getragen von Enthusiasmus rund um Xiaomis EV-Hochlauf und starkes AIoT-Segmentwachstum. Die Aktie driftete dann im letzten Quartal 2025 tiefer und schloss das Jahr am 31. Dezember 2025 bei 39,22 HKD.

2026 eröffnete am 2. Januar bei 40,21 HKD, doch der Verkaufsdruck setzte sich im Januar und bis in den März fort, wobei die Aktie unter ihr Niveau von Ende 2025 fiel, da die allgemeine Schwäche des Hang Seng und Bedenken hinsichtlich steigender Komponentenkosten auf die Stimmung drückten. 1810 schloss am 24. März 2026 bei 32,70 HKD, was einem Minus von etwa 18,7 % seit Jahresbeginn und 42,7 % im Jahresvergleich entspricht.