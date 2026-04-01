Volkswagen AG (VOW) notiert zum Stand von 1. April 2026, 13:03 Uhr UTC, bei 90,50 €, innerhalb einer Intraday-Spanne von 88,06–90,55 €. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung rund um VOW wurde durch mehrere gleichzeitige Entwicklungen geprägt: Das Joint Venture von Volkswagen mit Rivian (RV Tech) hat Ende März erfolgreich Wintertests seiner Software-definierten Fahrzeugarchitektur abgeschlossen und damit eine Investitionstranche von 1 Milliarde US-Dollar von Volkswagen in Rivian im Rahmen eines Deals mit einem Wert von bis zu 5,8 Milliarden US-Dollar freigeschaltet (Reuters, 27. März 2026); europäische Aktien erholen sich allgemein, nachdem der DAX im März einen Monatsverlust von etwa 10,5 % verzeichnete, den schärfsten seit März 2020 (Trading Economics, 1. April 2026), inmitten von US-Zollunsicherheit und geopolitischen Spannungen (CNBC, 1. April 2026), während der operative Gewinn des Konzerns für das Gesamtjahr 2025 um mehr als die Hälfte auf 8,9 Milliarden € fiel, wobei das Management eine operative Marge von 4–5,5 % für 2026 in Aussicht stellte (Volkswagen, 10. März 2026).

Volkswagen-Aktien-Prognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum Stand vom 1. April 2026 erstrecken sich die Volkswagen-Aktien-Prognosen von Drittanbietern über eine breite Spanne, was unterschiedliche Ansichten über die Umsetzung des Kostenprogramms des Konzerns, die Margenerholung sowie die Exposition gegenüber US-Zöllen und Wettbewerbsdruck in China widerspiegelt. Die folgenden Ziele fassen die aktuellsten verfügbaren Schätzungen von Drittanbietern und Konsensus innerhalb dieses Zeitfensters zusammen.

Morgan Stanley (Equal Weight, Kursziel gesenkt)

Morgan Stanley senkte sein 12-Monats-VOW-Aktienkursziel von 115 € auf 100 €, behielt aber ein Equal-Weight-Rating für die Aktien bei. Die Revision spiegelt die vorsichtigere Sicht der Bank auf die kurzfristige Margenerholung wider, inmitten anhaltender Restrukturierungskosten und einer branchenweiten Neubewertung europäischer Automobilwerte (TipRanks, 30. März 2026).

DZ Bank (Neutral, Rating bestätigt)

Die DZ Bank bestätigte ein Neutral-Rating für Volkswagen und behielt damit eine vorsichtige Haltung im Einklang mit dem breiteren Sell-Side-Konsens zur Aktie bei. Die Position der Bank spiegelt anhaltende Unsicherheit über das Tempo der Margenerholung des Konzerns und die strukturellen Herausforderungen bei der Elektrifizierung und im China-Geschäft wider (MarketScreener, 30. März 2026).

Bernstein (Neutral, Haltung unverändert)

Bernstein behielt ein Neutral-Rating für Volkswagen bei und ließ seine Einschätzung nach Überprüfung des Restrukturierungskurses und der Guidance für das Geschäftsjahr 2026 weitgehend unverändert. Das Unternehmen nennt die Asset-Disposal-Strategie und Kostenziele des Konzerns als die wichtigsten zu beobachtenden Variablen, wobei die Margenvorgabe von 4–5,5 % für 2026 angesichts struktureller Gegenwinds eng erscheint (MarketScreener, 26. März 2026).

Warburg Research (Kaufen, Kursziel beibehalten)

Warburg-Research-Analyst Fabio Holscher behielt ein Kaufen-Rating für Volkswagen mit einem Kursziel von 151 € bei, was die optimistischste Einzelprognose im aktuellen Zeitfenster darstellt. Die konstruktive Haltung des Unternehmens beruht auf der Ansicht, dass die komprimierte Bewertung der Aktie das mittelfristige Gewinnsteigerungspotenzial des Konzerns nicht angemessen widerspiegelt, wobei Stellenabbau- und Kostensenkungspläne als unterstützend angeführt werden (The Globe and Mail, 20. März 2026).

RBC Capital Markets (Kaufen, Kursziel gesenkt)

RBC-Capital-Markets-Analyst Tom Narayan senkte sein Kursziel für Volkswagen von 139 € auf 125 €, behielt aber ein Kaufen-Rating bei und nannte Vermögensverkäufe als wichtigen Katalysator für eine Neubewertung. Die Senkung spiegelt Abwärtskorrekturen der Gewinnschätzungen nach den Ergebnissen 2025 des Konzerns wider, da Zollexposition und Volumenschwäche in China auf kurzfristigen Gewinnannahmen lasten, wobei die EBIT-Marge für 2026 auf 4–5,5 % prognostiziert wird und eine angenommene Zollbelastung von 3 Milliarden € einschließt (MarketScreener, 16. März 2026).

Über diese Quellen hinweg reichen die Volkswagen-Aktien-Prognosen von 100 € (Morgan Stanley) bis 151 € (Warburg Research), mit einem gemeinsamen Vorbehalt hinsichtlich der kurzfristigen Margenlieferung, während konstruktivere Ansichten von der Umsetzung des Kosten- und Vermögensverkaufsprogramms des Konzerns abhängen.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

VOW-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der VOW-Aktienkurs notiert zum Stand vom 1. April 2026, 13:03 Uhr UTC, bei 90,50 € und liegt damit knapp unter dem 20-Tage-SMA (Simple Moving Average) von etwa 90 €, wobei der kurzfristige 10-Tage-SMA bei etwa 89 € in der Indikatorenzusammenfassung von TradingView ein Kaufsignal anzeigt. Die breitere gleitende Durchschnittsstruktur ist bärisch: Die 30/50/100/200-Tage-SMAs reichen von etwa 93 € bis etwa 100 €, alle liegen über dem letzten Kurs und zeigen alle ein Verkaufssignal, was darauf hinweist, dass die Aktie unter ihren mittel- und langfristigen Durchschnitten bleibt.

Der 14-Tage-Relative-Strength-Index (RSI) liegt bei 43,38, ein niedriger neutraler Wert, der eine gedämpfte Dynamik widerspiegelt, ohne einen überverkauften Zustand zu signalisieren. Der Average Directional Index (ADX) bei 42,10 zeigt an, dass ein etablierter Trend vorhanden ist, im Einklang mit der vorherrschenden Verkaufsneigung über längerfristige gleitende Durchschnitte, laut TradingView-Daten.

Auf der Oberseite ist der klassische Pivot R1 bei 96,55 € die nächste Referenz über dem letzten Kurs; ein Tagesschluss über diesem Niveau würde R2 bei etwa 104,65 € in Sicht bringen. Auf der Unterseite liegt der klassische Pivot (P) bei 90,80 € knapp über dem aktuellen Kurs und stellt die erste Unterstützung dar; darunter ist S1 bei 82,70 € die nächste bedeutsame Referenz, während der 100-Tage-SMA nahe 99,83 € und der 200-Tage-SMA nahe 97,90 € weiterhin als potenzieller Widerstand statt als Unterstützung fungieren (TradingView, 1. April 2026).

Diese technische Analyse dient ausschließlich Informationszwecken. Sie stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Volkswagen-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der VOW-Aktienkurs eröffnete im April 2024 bei etwa 144 €, wobei die Aktie am 4. April 2024 ein Zweijahreshoch von 152,67 € erreichte, bevor sie in einen anhaltenden Abwärtstrend eintrat. Von diesem Höchststand verlor die Aktie stetig über den Sommer an Boden, rutschte Anfang Juni unter 130 € und Ende Juli unter 110 €, da die Sorgen der Anleger über die Rentabilität des Konzerns, das China-Exposure und die Kosten der EV-Transformation zunahmen.

Der Ausverkauf vertiefte sich im Herbst 2024, wobei VOW am 27. November einen Tiefstschluss von 82,59 € erreichte, etwa 46 % unter dem April-Höchststand. Es folgte eine teilweise Erholung zu Beginn des Jahres 2025, wobei die Aktie im Januar wieder über 100 € kletterte und am 11. März 2025 intraday 113,72 € erreichte, unterstützt durch breiteren europäischen Aktienoptimismus. Diese Erholung erwies sich als kurzlebig; eine scharfe Umkehr im April 2025 drückte die Aktie am 7. April inmitten eines globalen zollgetriebenen Ausverkaufs auf ein Intraday-Tief von 83,94 €.

VOW legte Mitte 2025 eine weitere Erholung hin, überschritt im Mai wieder 107 € und hielt sich bis Dezember 2025, das mit 105,21 € schloss, weitgehend in der Spanne von 95–113 €. Die Aktie ist Anfang 2026 erneut niedriger gedriftet und verlor seit Jahresbeginn etwa 14,1 %, um am 1. April 2026 bei 90,35 € zu schließen, etwa 7,0 % unter dem Stand von vor einem Jahr.