US Tech 100 Prognose: Nvidia-Sprung, Renditen lassen nachDer US Tech 100 stabilisierte sich nach einer starken Erholung der US-Aktien am 1. April, wobei Nvidia um 5,6% stieg, da sinkende Treasury-Renditen und geringeres geopolitisches Risiko. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Nasdaq 100 Index – auf CFD-Handelsplattformen wie Capital.com als US Tech 100 (US100) bezeichnet – notiert zum Stand vom 1. April 2026, 16:50 Uhr UTC, bei 24.102,8 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Stimmung verbesserte sich am 1. April, als sich US-Aktien stark erholten. Der Nasdaq legte in der vorherigen Sitzung um 3,8% zu, nachdem Präsident Trump angedeutet hatte, dass ein Nahost-Abkommen kurz bevorstehen könnte, und einen möglichen Rückzug der USA aus dem Iran-Konflikt innerhalb von zwei bis drei Wochen signalisierte, was das Energieversorgungsrisiko reduzierte und Technologie- und Kommunikationsdienstleistungsaktien beflügelte. Nvidia stieg um 5,6% und Marvell um 12,8% in der Sitzung. Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen fielen auf rund 4,285% von einem Höchststand von 4,48% in der Vorwoche, da Händler ihre Erwartungen für Zinssenkungen der Federal Reserve wieder aufbauten, wodurch der Abzinsungsdruck nachließ, der wachstumsorientierte Technologiewerte belastet hatte. Der VIX schloss am 31. März bei 25,25, ein Tagesrückgang von 17,5%, aber immer noch erhöht, was die anhaltende Unsicherheit in Bezug auf Ölpreise, Geopolitik und bevorstehende US-Makrodaten widerspiegelt, darunter ISM-Fertigung und ADP-Beschäftigungsdaten, die am 1. April erwartet wurden (Saxo Bank, 1. April 2026).
US Tech 100 Prognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern
Zum Stand vom 1. April 2026 spiegeln US Tech 100 Prognosen von Drittanbietern einen vorsichtigen kurzfristigen Ausblick wider, geprägt von erhöhten Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen, dem anhaltenden Nahost-Konflikt und dem starken Rückgang des Index von seinem Höchststand Ende Januar bei etwa 26.280.
Wallet Investor (tägliches technisches Modell)
Wallet Investor verzeichnete tägliche Nasdaq 100 Futures-Kurse von 24.525, die sich auf 24.382 am 23. März und 24.471 am 24. März verengten, innerhalb prognostizierter Tagesspannen von etwa 24.200–24.865, bevor der Index anschließend bis Ende des Monats in die Zone von 22.800–23.100 einbrach. Das automatisierte technische Modell des Dienstes projizierte auch einen monatlichen Schlusskurs für April 2026 von etwa 25.617, innerhalb einer April-Spanne von 25.370–25.617, da das Modell Bedingungen vor dem Ausverkauf Ende März erfasste (Wallet Investor, 25. März 2026).
Daily Forex (kurzfristiger technischer Ausblick)
Daily Forex vermerkt aktuellen Widerstand bei 23.250 und aktuelle Unterstützung bei 23.100, mit einem kurzfristigen Hochziel von 23.575 und einem Tief-Ziel von 22.775, während Futures am Morgen des 31. März 2026 bei etwa 23.135 gehandelt wurden. Analyst Robert Petrucci identifiziert das Tief der vorherigen Sitzung von etwa 22.800, ein Niveau, das zuletzt Anfang August 2025 gesehen wurde, als wichtige Referenz und stellt fest, dass der Index von einem Hoch Ende Januar nahe 26.280 zurückging, getrieben von anhaltenden Verkäufen aufgrund des Iran-Konflikts und steigender Treasury-Renditen (Daily Forex, 31. März 2026).
Long Forecast (monatliches algorithmisches Modell)
Long Forecast prognostiziert, dass der Nasdaq 100 den April 2026 nahe 23.742 eröffnet und den Monat bei etwa 23.298 schließt, was einen geschätzten monatlichen Rückgang von 1,9% innerhalb einer projizierten April-Spanne von 21.492–25.690 widerspiegelt. Die März 2026-Schätzung des Modells hatte den Monatsendschluss bei 23.742 platziert, eine Veränderung von 4,9% nach unten, im Einklang mit dem tatsächlichen Rückgang, der im Laufe des Monats beobachtet wurde (Long Forecast, 1. April 2026).
30rates.com (statistisches monatliches Modell)
30rates.com prognostiziert, dass der Nasdaq 100 im April 2026 durchschnittlich etwa 23.046 erreicht und den Monat nahe 23.114 schließt, eine Veränderung von +1,2% gegenüber seinem projizierten April-Eröffnungsniveau von 22.841, innerhalb einer Spanne von 21.496–24.732. Das statistische Modell des Dienstes leitet monatliche Prognosen aus historischer Volatilität und Trendmustern ab, ohne fundamentale Eingaben zu berücksichtigen (30rates.com, 1. April 2026).
Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind von Natur aus unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
US100 Index-Kurs: Technischer Überblick
Der US100 Index notiert zum Stand vom 1. April 2026, 16:50 Uhr UTC, bei 24.102,8 $ und liegt unterhalb einer dichten gleitenden Durchschnittszone, wo die 20/50/100/200-Tage-SMAs zwischen etwa 24.271 / 24.816 / 25.062 / 24.437 gestaffelt sind, wobei alle vier Verkaufssignale in der Indikatorübersicht von TradingView anzeigen. Der kurzfristige 10-Tage-SMA bei 23.809 und der Hull Moving Average (9) bei 23.345 sind die einzigen gleitenden Durchschnittswerte, die derzeit mit der Käuferseite ausgerichtet sind, was die Nähe des Index zu kurzfristigen Tiefs widerspiegelt und nicht eine breitere Trenderholung.
Momentum-Indikatoren sind weitgehend gemischt. Der 14-Tage-RSI liegt bei 47,05, ein neutraler Wert, der den Index in der Mitte seiner Oszillatorspanne platziert, ohne klare Richtungstendenz, während der ADX (14) bei 34,40 anzeigt, dass ein etablierter Trend vorliegt, laut TradingView-Daten. Der MACD (12, 26) zeigt ein Verkaufssignal bei -365,97, im Einklang mit der breiteren negativen Kreuzung, die in der gleitenden Durchschnittsstruktur sichtbar ist.
Bei klassischen Pivot-Niveaus stellt der Pivot-Punkt bei 23.924 die nächstgelegene Referenz unterhalb des aktuellen Kurses dar; ein Rutsch darunter würde S1 bei 22.658 als nächste strukturierte Unterstützung in den Blick bringen. Nach oben ist R1 bei 25.006 die unmittelbare Overhead-Referenz, wobei R2 bei 26.271 einen sekundären Bereich markiert, der bei einem Tagesschluss über R1 wieder in den Fokus rücken würde (TradingView, 1. April 2026).
Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.
US Tech 100 Index-Historie (2024–2026)
Der US Tech 100 (US100) bildet den Nasdaq 100 Index ab, einen Korb der 100 größten Nicht-Finanzunternehmen, die an der Nasdaq Stock Market notiert sind, gewichtet nach Marktkapitalisierung.
Der US Tech 100 Index eröffnete den April 2024 nahe 18.258 und handelte bis Mitte des Jahres weitgehend seitwärts, erreichte am 11. Juli 2024 ein kurzfristiges Hoch von 20.760, bevor ein scharfer Sommerrückgang ihn auf ein Intraday-Tief von 17.244 am 5. August 2024 inmitten einer globalen Risk-off-Episode zog. Eine Erholung folgte im Herbst, wobei der Index 2024 bei 21.015 schloss, etwa 15% höher im Jahresvergleich von seiner Eröffnung am 2. April 2024.
2025 eröffnete nahe 21.048 und der Index arbeitete sich bis Ende Januar höher, erreichte am 23. Januar 21.875, bevor ein heftiger Ausverkauf am 27. Januar ihn stark zurückzog. Ein volatiles erstes Quartal wich einem erheblichen Zusammenbruch im April 2025: Der Index stürzte am 7. April auf ein Intraday-Tief von 16.343 inmitten breiter Marktbelastung, bevor er sich erholte und das Jahr am 31. Dezember 2025 bei etwa 25.222 schloss.
2026 begann nahe 25.287 und der Index weitete sich auf ein Jahreshoch von 26.219 am 28. Januar aus, bevor er sich umkehrte. Bis Ende März 2026 hatten anhaltende Verkäufe ihn unter 23.000 gedrückt, mit einem Intraday-Tief von 22.781, das am 31. März verzeichnet wurde. US100 schloss am 1. April 2026 bei 24.108,8, etwa 4,7% im Jahresvergleich niedriger.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
US Tech 100 (US100): Einschätzung von Capital.com-Analysten
Die Performance des US Tech 100 im Jahr 2026 war geprägt von einer starken Divergenz zwischen einem kräftigen Start und einem schmerzhaften Rückgang im ersten Quartal. Der Index erweiterte seinen mehrjährigen Aufwärtstrend auf ein Jahreshoch nahe 26.219 Ende Januar, gestützt durch anhaltende KI-Kapitalausgaben in Cloud-, Halbleiter- und Rechenzentrumsektoren sowie Erwartungen weiterer Zinssenkungen der Federal Reserve, die tendenziell Abzinsungssätze komprimieren und die Bewertungen langfristiger Wachstumsaktien heben. Das Bild birgt jedoch erhebliche Abwärtsrisiken. Breitere Unsicherheit um die US-Handelspolitik, einschließlich neuer Zollmaßnahmen, hat auf Technologie-Lieferketten gelastet und die Risikobereitschaft gedämpft, während Fragen zur Rendite von KI-Infrastrukturinvestitionen eine Vorsichtsebene eingeführt haben, die 2024 nicht vorhanden war.
Bis Ende März 2026 hatte der Index einen erheblichen Teil seiner Januar-Gewinne wieder abgegeben und schloss am 31. März nahe 23.856, wobei erhöhte US-Treasury-Renditen als anhaltender Gegenwind für wachstumsorientierte Aktien wirkten. Eine Erholung in den Bereich von 24.100 am 1. April deutet auf eine gewisse Stabilisierung hin, obwohl der Index deutlich unter seinen 2026-Höchstständen bleibt. Bullen verweisen auf resiliente Technologiegewinne und das Potenzial für KI-getriebene Umsätze, die sich über Mega-Cap-Namen hinaus ausweiten, während Bären anmerken, dass Handelspolitik-Unsicherheit und immer noch erhöhte Renditen das Tempo jeder Erholung begrenzen könnten.
Kunden-Sentiment von Capital.com für US Tech 100 CFDs
Zum Stand vom 1. April 2026 zeigt die Positionierung der Capital.com-Kunden bei US Tech 100 CFDs Käufer bei 57,7% gegenüber Verkäufern bei 42,3%. Dies platziert den Index in leicht long-orientiertem Territorium, ohne sich einer extremen Schieflage zu nähern. Diese Momentaufnahme spiegelt offene Positionen bei Capital.com wider und kann sich schnell ändern, wenn sich die Marktbedingungen entwickeln.
Zusammenfassung – US Tech 100 2026
- US100 notiert zum Stand vom 1. April 2026, 16:50 Uhr UTC, bei 24.102,8 $, etwa 4,7% niedriger seit Jahresbeginn von der Eröffnung am 1. Januar 2026 bei 25.287 $.
- Der Ausverkauf Ende März wurde durch geopolitische Spannungen im Nahen Osten und anhaltenden Renditedruck getrieben, wobei der Index am 31. März kurzzeitig 22.781 $ berührte, bevor er sich erholte.
- Wichtige Treiber sind anhaltende KI-Kapitalausgaben und Erwartungen für Zinssenkungen der Federal Reserve. Risiken umfassen erhöhte US-Treasury-Renditen und Handelspolitik-Unsicherheit, die weiterhin auf Technologiebewertungen lasten.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
FAQ
Wie lautet die 5-Jahres-Prognose für den US Tech 100?
Eine Fünfjahresprognose für den US Tech 100 ist von Natur aus unsicher, da der Index im Laufe der Zeit auf Veränderungen bei Zinssätzen, Technologiegewinnen, Regulierung, Handelspolitik und breiterer Risikobereitschaft reagieren kann. Langfristige Projektionen können einen nützlichen Rahmen bieten, aber sie beruhen auf Annahmen, die sich ändern können. Das bedeutet, dass Händler Fünfjahresprognosen oft als einen Input unter vielen behandeln, und nicht als präzisen Leitfaden dafür, wo der Index in Zukunft handeln wird.
Ist US Tech 100 ein gutes CFD zum Handeln?
Ob US Tech 100 ein gutes CFD zum Handeln ist, hängt von Ihren Zielen, Ihrem Zeithorizont, Ihrer Risikotoleranz und Ihrem Verständnis für gehebelte Produkte ab. Der Index wird breit verfolgt, ist hochliquide und oft aktiv rund um Gewinnveröffentlichungen, Makrodaten und Zinserwartungen, was einige Händler ansprechen mag. Gleichzeitig kann diese Volatilität das Risiko erhöhen, besonders bei Verwendung von Hebel. Wie bei jedem CFD-Markt ist es wichtig, potenzielle Chancen gegen die Möglichkeit von Verlusten abzuwägen.
Könnte der US Tech 100 steigen oder fallen?
Ja, der US Tech 100 könnte sich in beide Richtungen bewegen, und der Artikel zeigt, dass sowohl Aufwärts- als auch Abwärtstreiber im Spiel bleiben. Unterstützende Faktoren sind nachlassende Treasury-Renditen, resiliente Technologiegewinne und anhaltende KI-bezogene Ausgaben. Andererseits könnten erhöhte Renditen, geopolitische Entwicklungen und Unsicherheit um die Handelspolitik die Stimmung weiterhin belasten. Da mehrere Variablen den Index gleichzeitig beeinflussen, bleibt die kurzfristige Richtung unsicher und nicht einseitig.
Sollte ich in US Tech 100 investieren?
Ob Sie in US Tech 100 investieren sollten, ist eine persönliche Entscheidung und nichts, was dieser Artikel für Sie beantworten kann. Der Beitrag ist darauf ausgelegt, Marktkontext zu erklären und Prognosen von Drittanbietern zusammenzufassen, nicht um Anlageberatung oder eine Empfehlung zu geben. Wenn Sie ein Engagement in Betracht ziehen, kann es hilfreich sein, zunächst Ihre Ziele, Erfahrung, finanzielle Situation und Risikobereitschaft zu bewerten. Sie sollten auch daran denken, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse ist.
Kann ich US Tech 100 CFDs auf Capital.com handeln?
Der Handel mit US Tech 100 CFDs auf Capital.com ermöglicht es Ihnen, auf Bewegungen zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen, und Long- oder Short-Positionen einzugehen. Contracts for Difference (CFDs) werden jedoch auf Margin gehandelt, und Hebel verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Sie sollten sicherstellen, dass Sie verstehen, wie CFD-Handel funktioniert, Ihre Risikotoleranz bewerten und erkennen, dass Verluste schnell eintreten können.