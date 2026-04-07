Der Nasdaq 100 Index – auf CFD-Handelsplattformen wie Capital.com als US Tech 100 (US100) bezeichnet – notiert zum Stand vom 1. April 2026, 16:50 Uhr UTC, bei 24.102,8 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung verbesserte sich am 1. April, als sich US-Aktien stark erholten. Der Nasdaq legte in der vorherigen Sitzung um 3,8% zu, nachdem Präsident Trump angedeutet hatte, dass ein Nahost-Abkommen kurz bevorstehen könnte, und einen möglichen Rückzug der USA aus dem Iran-Konflikt innerhalb von zwei bis drei Wochen signalisierte, was das Energieversorgungsrisiko reduzierte und Technologie- und Kommunikationsdienstleistungsaktien beflügelte. Nvidia stieg um 5,6% und Marvell um 12,8% in der Sitzung. Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen fielen auf rund 4,285% von einem Höchststand von 4,48% in der Vorwoche, da Händler ihre Erwartungen für Zinssenkungen der Federal Reserve wieder aufbauten, wodurch der Abzinsungsdruck nachließ, der wachstumsorientierte Technologiewerte belastet hatte. Der VIX schloss am 31. März bei 25,25, ein Tagesrückgang von 17,5%, aber immer noch erhöht, was die anhaltende Unsicherheit in Bezug auf Ölpreise, Geopolitik und bevorstehende US-Makrodaten widerspiegelt, darunter ISM-Fertigung und ADP-Beschäftigungsdaten, die am 1. April erwartet wurden (Saxo Bank, 1. April 2026).

US Tech 100 Prognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum Stand vom 1. April 2026 spiegeln US Tech 100 Prognosen von Drittanbietern einen vorsichtigen kurzfristigen Ausblick wider, geprägt von erhöhten Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen, dem anhaltenden Nahost-Konflikt und dem starken Rückgang des Index von seinem Höchststand Ende Januar bei etwa 26.280.

Wallet Investor (tägliches technisches Modell)

Wallet Investor verzeichnete tägliche Nasdaq 100 Futures-Kurse von 24.525, die sich auf 24.382 am 23. März und 24.471 am 24. März verengten, innerhalb prognostizierter Tagesspannen von etwa 24.200–24.865, bevor der Index anschließend bis Ende des Monats in die Zone von 22.800–23.100 einbrach. Das automatisierte technische Modell des Dienstes projizierte auch einen monatlichen Schlusskurs für April 2026 von etwa 25.617, innerhalb einer April-Spanne von 25.370–25.617, da das Modell Bedingungen vor dem Ausverkauf Ende März erfasste (Wallet Investor, 25. März 2026).

Daily Forex (kurzfristiger technischer Ausblick)

Daily Forex vermerkt aktuellen Widerstand bei 23.250 und aktuelle Unterstützung bei 23.100, mit einem kurzfristigen Hochziel von 23.575 und einem Tief-Ziel von 22.775, während Futures am Morgen des 31. März 2026 bei etwa 23.135 gehandelt wurden. Analyst Robert Petrucci identifiziert das Tief der vorherigen Sitzung von etwa 22.800, ein Niveau, das zuletzt Anfang August 2025 gesehen wurde, als wichtige Referenz und stellt fest, dass der Index von einem Hoch Ende Januar nahe 26.280 zurückging, getrieben von anhaltenden Verkäufen aufgrund des Iran-Konflikts und steigender Treasury-Renditen (Daily Forex, 31. März 2026).

Long Forecast (monatliches algorithmisches Modell)

Long Forecast prognostiziert, dass der Nasdaq 100 den April 2026 nahe 23.742 eröffnet und den Monat bei etwa 23.298 schließt, was einen geschätzten monatlichen Rückgang von 1,9% innerhalb einer projizierten April-Spanne von 21.492–25.690 widerspiegelt. Die März 2026-Schätzung des Modells hatte den Monatsendschluss bei 23.742 platziert, eine Veränderung von 4,9% nach unten, im Einklang mit dem tatsächlichen Rückgang, der im Laufe des Monats beobachtet wurde (Long Forecast, 1. April 2026).

30rates.com (statistisches monatliches Modell)

30rates.com prognostiziert, dass der Nasdaq 100 im April 2026 durchschnittlich etwa 23.046 erreicht und den Monat nahe 23.114 schließt, eine Veränderung von +1,2% gegenüber seinem projizierten April-Eröffnungsniveau von 22.841, innerhalb einer Spanne von 21.496–24.732. Das statistische Modell des Dienstes leitet monatliche Prognosen aus historischer Volatilität und Trendmustern ab, ohne fundamentale Eingaben zu berücksichtigen (30rates.com, 1. April 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg konvergieren US Tech 100 Prognosen auf eine kurzfristige Nasdaq 100-Spanne von etwa 22.775–25.617, wobei das untere Ende technische Modelle widerspiegelt, die nach dem Ausverkauf Ende März aktualisiert wurden, und das obere Ende algorithmische Projektionen darstellt, die früher in der Periode festgelegt wurden. Erhöhte US-Treasury-Renditen und Nahost-Risiken sind die gemeinsamen Gegenwinde, die über alle Quellen hinweg genannt werden.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind von Natur aus unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

US100 Index-Kurs: Technischer Überblick

Der US100 Index notiert zum Stand vom 1. April 2026, 16:50 Uhr UTC, bei 24.102,8 $ und liegt unterhalb einer dichten gleitenden Durchschnittszone, wo die 20/50/100/200-Tage-SMAs zwischen etwa 24.271 / 24.816 / 25.062 / 24.437 gestaffelt sind, wobei alle vier Verkaufssignale in der Indikatorübersicht von TradingView anzeigen. Der kurzfristige 10-Tage-SMA bei 23.809 und der Hull Moving Average (9) bei 23.345 sind die einzigen gleitenden Durchschnittswerte, die derzeit mit der Käuferseite ausgerichtet sind, was die Nähe des Index zu kurzfristigen Tiefs widerspiegelt und nicht eine breitere Trenderholung.

Momentum-Indikatoren sind weitgehend gemischt. Der 14-Tage-RSI liegt bei 47,05, ein neutraler Wert, der den Index in der Mitte seiner Oszillatorspanne platziert, ohne klare Richtungstendenz, während der ADX (14) bei 34,40 anzeigt, dass ein etablierter Trend vorliegt, laut TradingView-Daten. Der MACD (12, 26) zeigt ein Verkaufssignal bei -365,97, im Einklang mit der breiteren negativen Kreuzung, die in der gleitenden Durchschnittsstruktur sichtbar ist.

Bei klassischen Pivot-Niveaus stellt der Pivot-Punkt bei 23.924 die nächstgelegene Referenz unterhalb des aktuellen Kurses dar; ein Rutsch darunter würde S1 bei 22.658 als nächste strukturierte Unterstützung in den Blick bringen. Nach oben ist R1 bei 25.006 die unmittelbare Overhead-Referenz, wobei R2 bei 26.271 einen sekundären Bereich markiert, der bei einem Tagesschluss über R1 wieder in den Fokus rücken würde (TradingView, 1. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

US Tech 100 Index-Historie (2024–2026)

Der US Tech 100 (US100) bildet den Nasdaq 100 Index ab, einen Korb der 100 größten Nicht-Finanzunternehmen, die an der Nasdaq Stock Market notiert sind, gewichtet nach Marktkapitalisierung.

Der US Tech 100 Index eröffnete den April 2024 nahe 18.258 und handelte bis Mitte des Jahres weitgehend seitwärts, erreichte am 11. Juli 2024 ein kurzfristiges Hoch von 20.760, bevor ein scharfer Sommerrückgang ihn auf ein Intraday-Tief von 17.244 am 5. August 2024 inmitten einer globalen Risk-off-Episode zog. Eine Erholung folgte im Herbst, wobei der Index 2024 bei 21.015 schloss, etwa 15% höher im Jahresvergleich von seiner Eröffnung am 2. April 2024.

2025 eröffnete nahe 21.048 und der Index arbeitete sich bis Ende Januar höher, erreichte am 23. Januar 21.875, bevor ein heftiger Ausverkauf am 27. Januar ihn stark zurückzog. Ein volatiles erstes Quartal wich einem erheblichen Zusammenbruch im April 2025: Der Index stürzte am 7. April auf ein Intraday-Tief von 16.343 inmitten breiter Marktbelastung, bevor er sich erholte und das Jahr am 31. Dezember 2025 bei etwa 25.222 schloss.

2026 begann nahe 25.287 und der Index weitete sich auf ein Jahreshoch von 26.219 am 28. Januar aus, bevor er sich umkehrte. Bis Ende März 2026 hatten anhaltende Verkäufe ihn unter 23.000 gedrückt, mit einem Intraday-Tief von 22.781, das am 31. März verzeichnet wurde. US100 schloss am 1. April 2026 bei 24.108,8, etwa 4,7% im Jahresvergleich niedriger.