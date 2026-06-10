Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 Prognosen: Arbeitsmarkt, Öl und Fed

Der Nasdaq 100 Index – auf CFD-Handelsplattformen wie Capital.com als US Tech 100 (US100) bezeichnet – notiert am 8. Juni 2026 um 15:47 Uhr UTC bei 29.585,70, innerhalb einer Intraday-Spanne von 28.802,30–30.341,80. Der Index erholt sich teilweise von den starken Verlusten der vergangenen Woche, in der der Nasdaq Composite über fünf Handelstage um etwa 4,7% fiel – der steilste Wochenverlust seit Anfang 2025. Der S&P 500 Index – als US 500 (US500) bezeichnet – steht bei 7.453, innerhalb einer Sitzungsspanne von 7.356,10–7.573,80, während der Dow Jones Industrial Average Index – als US Wall Street 30 (US30) bezeichnet – bei 51.044,30 liegt und sich zwischen 50.634,80 und 51.687 bewegt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die teilweise Erholung über alle drei Indizes folgt mehreren Treibern. Ein stärker als erwarteter Mai-Arbeitsmarktbericht – mit 172.000 neu geschaffenen Stellen gegenüber Schätzungen von rund 80.000 – verstärkte die Erwartungen, dass die Federal Reserve die Geldpolitik länger restriktiv halten könnte, was die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen bis zum Freitagsschluss auf etwa 4,55% trieb (T. Rowe Price, 5. Juni 2026). Erneute Iran-Israel-Spannungen haben die Brent-Rohöl-Futures auf knapp 97 Dollar pro Barrel steigen lassen und damit einen inflationären Überhang geschaffen, während Schwäche im Chip-Sektor – nach enttäuschenden Quartalsausblicken von CrowdStrike und Broadcom – besonders stark auf den US100 drückte (Wall Street Journal, 8. Juni 2026). Unterdessen hob Citigroup sein Jahresendziel für den S&P 500 auf 8.100 an und verwies auf KI-Gewinnrückenwind, was der Stimmung in der Montags-Sitzung etwas Unterstützung bot (24/7 Wall St., 8. Juni 2026).

US Tech 100, US 500, US Wall Street 30 Kursprognose 2026-2030: Analystenmeinung zu Kurszielen

Zum Stand vom 8. Juni 2026 fallen Drittanbieter-Prognosen für US Tech 100, US 500 und US Wall Street 30 mit einem Hintergrund von KI-getriebener Gewinnmomentum, erhöhten Ölpreisen im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt und einer abwartenden Federal Reserve zusammen. Die folgenden Kursziele fassen führende Prognosen für die Märkte US Tech 100 (US100), US 500 (US500) und US Wall Street 30 (US30) zusammen.

Reuters (Konsensumfrage, US500 und US30)

Eine Reuters-Umfrage unter 47 Marktstrategen und Portfoliomanagern, durchgeführt zwischen dem 15. und 26. Mai 2026, ergab eine Median-Jahresendziel-Prognose für 2026 für den S&P 500 von 7.620 – ein Gewinn von 1,3% gegenüber dem Schlusskurs vom 26. Mai von 7.519,12. Der Konsens für den Dow Jones Industrial Average lag bei 52.500 für Ende 2026. Die Umfrage stellte auch fest, dass der S&P 500 bis Mitte 2027 8.050 erreichen könnte, wobei die Bandbreite der einzelnen Prognosen divergierende Ansichten darüber zeigt, wie der Iran-Konflikt und die Politik der Federal Reserve die zweite Jahreshälfte prägen könnten (Reuters, 27. Mai 2026).

UBS (Hausmeinung, US500)

UBS Global Wealth Management hob sein Jahresendziel 2026 für den S&P 500 von zuvor 7.500 auf 7.900 an und verwies auf widerstandsfähige Konsumausgaben und laufende KI-Investitionen als Haupttreiber der Revision. Das Unternehmen setzte auch eine Juni-2026-Marke bei 8.200 und hob seine Gewinn-je-Aktie-Schätzung für 2026 von 310 auf 335 Dollar an, wobei es zum Stand seines Updates vom 22. Mai 2026 ein ‚attraktives' Rating für US-Aktien beibehielt (Reuters, 22. Mai 2026).

Goldman Sachs (Hausmeinung, US500)

Goldman Sachs hob sein Jahresendziel 2026 für den S&P 500 von 7.600 auf 8.000 an und begründete die Anhebung mit anhaltender Stärke bei den Unternehmensgewinnen. Das neue Ziel stellte einen Anstieg von 6,4% gegenüber dem Schlusskurs des Index vom 26. Mai von 7.519,12 dar. Die Revision spiegelte die Ansicht des Unternehmens wider, dass das Gewinnwachstum frühere Prognosen übertroffen hatte, mit Erwartungen für ein Jahr-über-Jahr-Gewinnwachstum des S&P 500 von etwa 25% bis Ende Mai 2026, laut LSEG-Daten, die im selben Reuters-Bericht zitiert wurden (Reuters, 27. Mai 2026).

Daily Forex (technischer Ausblick, US100)

Senior-Analyst Christopher Lewis stellte fest, dass der US Tech 100 im Mai 2026 die 30.000er-Marke durchbrach und hielt, und beschrieb den nachhaltigen Schluss über dieser Marke als bemerkenswertes technisches Signal. Er sagte, dass fortgesetzte Käufe bei Rücksetzern die Bedingung für weiteres Aufwärtspotenzial im Juni blieben. Lewis nannte den Handel mit künstlicher Intelligenz als dominanten strukturellen Treiber, während er ungelöste Iran-US-Verhandlungen und potenzielle Schlagzeilen-Schocks als Hauptrisiken anführte, die innerhalb des breiteren Aufwärtstrends Volatilität erzeugen könnten (Daily Forex, 29. Mai 2026).

T. Rowe Price (wöchentliches Marktupdate, US100 und US500)

Das wöchentliche Update von T. Rowe Price für den Zeitraum bis zum 5. Juni 2026 stellte fest, dass die wichtigsten US-Indizes die Woche niedriger beendeten, angeführt vom Nasdaq Composite, der um 4,68% fiel – der steilste Wochenverlust seit Anfang 2025. Das Unternehmen sagte, ein stärker als erwarteter Mai-Arbeitsmarktbericht habe die Erwartungen verstärkt, dass die Federal Reserve die Zinsen länger erhöht halten würde. Es wurde auch festgestellt, dass die Mai-Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft die Prognosen deutlich übertrafen, was die Erwartungen einer längeren Fed-Politik verstärkte und gleichzeitige Rückgänge sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen auslöste, wobei der Technologiesektor den größten Anteil der Verluste trug (T. Rowe Price, 5. Juni 2026).

Fazit: Jahresendziele von Drittinstitutionen für den US500 reichten von 7.620 (Reuters-Konsensmedian) bis 8.000 (Goldman Sachs), wobei UBS auch eine kurzfristige Marke von 8.200 setzte. Für den US100 blieb die breitere technische Struktur über 30.000 positiv trotz eines scharfen Rückschlags zum Wochenende. Über alle Quellen hinweg erschien das Gewinnmomentum im KI-Sektor als Hauptstütze, während erhöhte Ölpreise im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt ein wichtiges kurzfristiges Risiko darstellten.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

US Tech 100, US 500, US Wall Street 30 Kurse: Technischer Überblick

US Tech 100 Der US100-Kurs notiert am 8. Juni 2026 um 15:47 Uhr UTC bei 29.585,70, innerhalb einer Sitzungsspanne von 28.802,30–30.341,80. Der Kurs liegt unter seinen 10- und 20-Tage-SMAs bei etwa 30.113 bzw. 29.677, bleibt aber über dem 50/100/200-Tage-SMA-Cluster bei etwa 27.564 / 26.267 / 25.583. Dies lässt die längerfristige Struktur grundsätzlich unterstützend erscheinen, auch wenn das kurzfristige Momentum nachgelassen hat. Die 20-über-50-SMA-Ausrichtung bleibt intakt, während der 14-Tage-RSI bei 54,23 liegt, eine neutrale mittlere Lesung. Der ADX bei 34,89 deutet darauf hin, dass ein etablierter Trend weiterhin in Kraft ist. Der erste zu beobachtende Aufwärtsbereich ist das klassische R1 bei 31.368. Ein Tagesschluss über diesem Niveau würde R2 bei 32.403 wieder ins Blickfeld rücken und könnte den Weg in Richtung 32.400 wieder öffnen. Bei Rücksetzern bietet der klassische Pivot bei 29.435 erste Unterstützung. Darunter fungiert der 100-Tage-SMA bei etwa 26.267 als nächste bedeutende gleitende Durchschnitts-Stütze. Ein Rückgang unter dieses Niveau würde einen Abstieg in Richtung S1 bei 28.400 riskieren, die nächste klar definierte Abwärtsreferenz (TradingView, 8. Juni 2026).

US 500 Der Der US500-Kurs notiert am 8. Juni 2026 um 15:47 Uhr UTC bei 7.453, innerhalb einer Sitzungsspanne von 7.356,10–7.573,80. Der Kurs liegt weitgehend im Einklang mit seinem 20-Tage-EMA bei 7.452,62 und unter dem 10-Tage-SMA bei 7.536,51. Das 50/100/200-Tage-SMA-Cluster liegt niedriger bei etwa 7.175 / 7.000 / 6.864, wobei alle drei Maße in Kauf-Ausrichtung stehen. Der 14-Tage-RSI steht bei 53,64, eine neutrale mittlere Lesung, während der ADX bei 27,38 darauf hindeutet, dass die etablierte Trendstruktur bestehen bleibt. Die nächste Aufwärtsreferenz ist das klassische R1 bei 7.728. Ein Tagesschluss über diesem Niveau würde R2 bei 7.876 ins Blickfeld rücken, mit der runden 7.900er-Marke als nächstem breiteren Marker. Die erste Unterstützung liegt beim klassischen Pivot nahe 7.451, in der Nähe des aktuellen Kurses. Ein Rückgang unter dieses Niveau würde den 100-Tage-SMA bei etwa 7.000 freilegen, die primäre gleitende Durchschnitts-Stütze. Ein nachhaltiger Bruch dieses Bereichs würde einen Rückgang in Richtung S1 bei 7.303 riskieren (TradingView, 8. Juni 2026).

US Wall Street 30 Der Der US30-Kurs notiert am 8. Juni 2026 um 15:47 Uhr UTC bei 51.044,30, innerhalb einer Sitzungsspanne von 50.634,80–51.687. Der Index bleibt über seinem vollständigen SMA-Stack, wobei die 10/20/50/100/200-Tage-SMAs bei etwa 50.935 / 50.404 / 49.174 / 48.830 / 47.923 ausgerichtet sind. Alle bleiben in Kauf-Ausrichtung, was auf einen grundsätzlich konstruktiven Trend hinweist. Der Hull Moving Average (9) bei 51.131 zeigt eine Verkaufs-Lesung, was auf eine gewisse kurzfristige Momentum-Erschöpfung nahe den aktuellen Niveaus hindeutet. Der 14-Tage-RSI bei 58,97 liegt im oberen neutralen Bereich, während der ADX bei 27,26 einen etablierten Trend bestätigt. Der erste zu beobachtende Widerstandsbereich ist das klassische R1 bei 51.786. Ein Tagesschluss über diesem Niveau würde R2 bei 52.536 ins Blickfeld rücken, mit der runden 52.500er-Marke als breiterer Aufwärtsreferenz. Bei Rücksetzern liegt die erste Unterstützung beim klassischen Pivot bei 50.350, der weitgehend mit dem 20-Tage-SMA nahe 50.404 zusammenfällt und eine kurzfristige Stütze bildet. Ein Rückgang unter diesen Bereich würde einen Abstieg in Richtung S1 bei 49.600 riskieren, gefolgt vom 100-Tage-SMA bei etwa 48.830 (TradingView, 8. Juni 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

US Tech 100, US 500, US Wall Street 30 Kursentwicklung (2024–2026)

US Tech 100, US 500 und US Wall Street 30 haben jeweils eine volatile Zweijahresperiode durchlaufen, geprägt von Post-Pandemie-Zinsängsten, KI-getriebener Stimmung und einem scharfen Zollschock Anfang 2026, bevor sie sich auf ihre aktuellen Niveaus erholten.

US Tech 100

Der US100-Kurs schloss 2024 bei 21.015,30, nachdem er das ganze Jahr über kontinuierlich auf KI-Optimismus und widerstandsfähigen Big-Tech-Gewinnen gestiegen war. Er beendete 2025 bei 25.222,80, ein Gewinn von etwa 20% über das Kalenderjahr, da die Begeisterung für Investitionen in künstliche Intelligenz weiterhin die schwergewichtigen Technologiewerte des Index anhob.

Der Index geriet Anfang April 2026 in Turbulenzen, als umfassende US-Zollankündigungen einen breiten Risk-off-Ausverkauf auslösten und den US Tech 100 am 7. April auf bis zu 23.776,90 drückten, bevor Käufer zurückkehrten. Es folgte eine teilweise Erholung, aber der stärker als erwartete Mai-Arbeitsmarktbericht der vergangenen Woche – der die Erwartungen an Zinssenkungen der Federal Reserve zurückdrängte – schickte den Index erneut scharf nach unten, wobei der Schluss am 5. Juni 2026 auf 28.783,80 fiel.

US Tech 100 schloss am 8. Juni 2026 bei 29.585,70, was etwa 17,4% seit Jahresbeginn und 36,1% im Jahresvergleich entspricht.