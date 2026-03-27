Tesla, Inc. (TSLA) wird zum Stand von 15:58 Uhr UTC am 25. März 2026 bei 388,70 $ gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 377,12–394,24 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung rund um TSLA scheint in den letzten zwei Wochen durch mehrere zusammenlaufende Katalysatoren gestützt worden zu sein. Am 21. März 2026 stellte CEO Elon Musk das Terafab-Projekt vor, ein Joint Venture zwischen Tesla, SpaceX und xAI zur vertikalen Integration der KI-Chip-Produktion (Tom's Hardware, 22. März 2026), mit dem Ziel von 100–200 Milliarden Chips jährlich unter Verwendung von 2-Nanometer-Technologie zu geschätzten Kosten von 20 Milliarden $ (Reuters, 22. März 2026). Darüber hinaus zeigten am 24. März veröffentlichte Daten des Europäischen Automobilherstellerverbands (ACEA), dass Teslas europäische Zulassungen im Februar 2026 im Jahresvergleich um 11,8% auf 17.664 Einheiten stiegen und damit einen dreizehn Monate andauernden Rückgang beendeten (The Wall Street Journal, 24. März 2026). Auf makroökonomischer Ebene erhielten US-Aktien am 25. März breite Unterstützung, nachdem das Weiße Haus einen Waffenstillstandsvorschlag an den Iran übermittelte, wodurch das geopolitische Risiko gemildert und die Ölpreise nach unten gedrückt wurden. Brent-Rohöl fiel in Richtung 88 $ pro Barrel, was den breiteren Kostendruck am Markt verringerte (Fortune, 25. März 2026).

Tesla-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum Stand vom 25. März 2026 erstrecken sich die Tesla-Aktienprognosen von Drittanbietern über eine breite Spanne, geprägt durch unterschiedliche Annahmen bezüglich des Robotaxi-Rollout-Zeitplans, der Kommerzialisierung von Full Self-Driving (FSD), kurzfristiger Margenkompression und des Beitrags von Teslas KI- und Energiegeschäft zur langfristigen Bewertung.

HSBC (Reduce – niedrigstes Kursziel)

HSBC bekräftigt ein Reduce-Rating und senkt sein 12-Monats-Kursziel auf 119 $ von zuvor 133 $. Die Bank verweist auf erhebliche Schwächen in Teslas Kerngeschäft mit Automobilen und erklärt, dass FSD im großen Maßstab kommerziell unbewiesen bleibe, und kommt zu dem Schluss, dass die Premium-Bewertung der Aktie auf Basis kurzfristiger Fundamentaldaten schwer zu rechtfertigen sei (Yahoo Finance, 20. März 2026).

Stifel Nicolaus (Buy – über Konsens)

Stifel Nicolaus gibt eine TSLA-Aktienprognose von 508 $ ab, was einer Buy-Einstufung über dem Wall-Street-Konsens entspricht. Die Argumentation des Unternehmens beruht auf Teslas strukturellem Vorsprung bei verbraucherorientierter Autonomie und dem mittelfristigen Umsatzpotenzial eines skalierten Robotaxi-Netzwerks (Investing.com, 17. März 2026).

Morgan Stanley (Equal-Weight – auf Konsensniveau)

Morgan Stanley setzt ein Kursziel von 415 $ neben einem Equal-Weight-Rating. Die Bank würdigt Teslas KI- und Autonomie-Optionalität, verweist aber auf Ausführungsrisiken beim Cybercab-Hochlauf und anhaltende Margengegenwindes, die das kurzfristige Aufwärtspotenzial einschränken könnten (Investing.com, 18. März 2026).

MarketBeat (Konsens – 41-Analysten-Aggregat)

Der aggregierte Konsens von MarketBeat über 41 Analysten platziert das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel bei 406,84 $, wobei eine Verteilung von 9 Sell-, 13 Hold- und 19 Buy-Empfehlungen ein zusammengesetztes Hold-Rating ergibt. Der Bericht hebt gemischte kurzfristige Signale hervor, darunter einen starken Anstieg der in China hergestellten EV-Auslieferungen und eine Genehmigung für eine Energielizenz in Großbritannien, die den FSD-Sicherheitsbedenken, Insider-Nettoverkäufen von etwa 38,3 Millionen $ in den vorangegangenen 90 Tagen und einem nachlaufenden Kurs-Gewinn-Verhältnis nahe 362x gegenüberstehen (MarketBeat, 14. März 2026).

Public.com (Konsens – mehrere Beitragende)

Die Aggregation von Public.com über 27 beitragende Analysten setzt das durchschnittliche TSLA-Kursziel bei 396,23 $, wobei 26% auf Strong Buy, 22% auf Buy, 30% auf Hold und 22% kombiniert auf Sell oder Strong Sell entfallen. Die zentrale Schätzung liegt innerhalb von etwa 2% des zuletzt notierten Kurses von 388,70 $, was darauf hinweist, dass der Mittelwert der Analysten eng mit den aktuellen Handelsniveaus konvergiert ist (Public.com, 24. März 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg erstrecken sich die Tesla-Aktienprognosen von 119 $ (HSBC Reduce) bis 508 $ (Stifel Buy), wobei die beiden wichtigsten Konsensaggregationen – MarketBeat bei 406,84 $ und Public.com bei 396,23 $ – beide auf ein Hold-Rating nahe den aktuellen Marktniveaus hinweisen, was die ungelöste Spannung zwischen kurzfristigem Margenrisiko und längerfristiger Autonomie-Optionalität widerspiegelt.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind grundsätzlich unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

TSLA-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der TSLA-Aktienkurs wird zum Stand von 15:58 Uhr UTC am 25. März 2026 bei 388,70 $ gehandelt, liegt unterhalb seiner wichtigen gleitenden Durchschnitte, hält sich aber über den nächsten kurzfristigen Durchschnitten. Der einfache gleitende 10-Tage-Durchschnitt (SMA) bei 387,66 $ und der Hull Moving Average (9) bei 378,38 $ zeigen beide Kaufsignale auf TradingView, während die 20/50/100/200-Tage-SMAs bei etwa 395 $ / 412 $ / 428 $ / 396 $ alle Verkaufssignale generieren, was den Kurs in einer Zone platziert, in der sich die kurzfristige Dynamik kürzlich gefestigt hat, die breitere Struktur der gleitenden Durchschnitte jedoch eine Schicht von Überkopfwiderstand bleibt.

Die Momentum-Indikatoren sind gemischt. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei 45,92 – ein neutraler Wert, der weder überverkaufte noch überkaufte Bedingungen anzeigt – während der Average Directional Index (ADX) bei 25,47 darauf hindeutet, dass ein etablierter, wenn auch nicht starker Trend vorhanden ist. Das MACD-Niveau bei −8,49 und ein Momentum (10)-Wert von −17,19 tragen beide Verkaufssignale und deuten auf anhaltenden Abwärtsdruck im mittelfristigen Trend hin.

Auf der Oberseite liegt der klassische Pivot-Punkt bei 408,80 $, mit R1 bei 430,06 $ als nächster Referenz. Ein Tagesschluss zurück über 408,80 $ würde den R1-Bereich in Sicht bringen. Die Ichimoku-Basislinie bei 392,40 $ und der 20-Tage-SMA nahe 395 $ bilden ein nahegelegenes Überkopfband, unter dem der Kurs derzeit gehandelt wird.

Bei Rücksetzern stellen der Hull Moving Average (9) nahe 378,38 $ und das klassische S1 bei 381,24 $ den ersten potenziellen Unterstützungsbereich dar, wobei das Fibonacci S1 bei 390,15 $ und Camarilla S1 bei 398,03 $ Referenzpunkte bei geringeren Rücksetzern bieten. Ein Verlust der Zone 378–381 $ würde den Weg in Richtung des klassischen S2 bei 359,98 $ öffnen (TradingView, 25. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Tesla-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der Aktienkurs von TSLA stand den Großteil des frühen Jahres 2024 unter Druck und fiel von etwa 176 $ zu Jahresbeginn auf ein Zweijahrestief von 141,53 $ am 22. April 2024 – eine Phase, die von schwächer als erwarteten Auslieferungszahlen und breiterer Vorsicht hinsichtlich des EV-Nachfragewachstums geprägt war. Die Aktie verbrachte dann den Sommer in einer engen Erholungszone und wurde in der Spanne von 175–265 $ gehandelt, bevor eine scharfe Rally nach den US-Wahlen im November 2024 sie bis zum 11. November auf 355,34 $ emporschnellen ließ.

Diese Dynamik setzte sich bis zum Jahresende fort, wobei TSLA am 22. Dezember 2025 ein Schlusshoch von 489,84 $ erreichte – der Höchststand des Datensatzes – bevor Gewinne bis zum Jahresendschluss 2025 bei 450,09 $ abgebaut wurden. Die ersten Monate des Jahres 2025 brachten einen erheblichen Rücksetzer, wobei die Aktie am 10. März 2025 auf ein Schlusstief von 215,30 $ fiel, inmitten breiterer Marktvolatilität und Bedenken hinsichtlich Margen und Nachfrage. Sie erholte sich von dort scharf und schloss das Jahr mit einem Plus von etwa 12% gegenüber dem Start von 2025.

TSLA eröffnete 2026 am 2. Januar bei 439,70 $ und ist seitdem niedriger gedriftet, wird zum Stand vom 25. März 2026 bei 389,03 $ gehandelt – etwa 11,5% niedriger seit Jahresbeginn, liegt aber immer noch etwa 35,4% über seinem Niveau am gleichen Datum vor einem Jahr.