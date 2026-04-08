Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) wird zum Zeitpunkt 11:53 Uhr UTC am 11. März 2026 bei 208,36–214,50 USD gehandelt, wobei die Aktie von ihrem Tageshoch zurückgekommen ist. TTWO hat seit Jahresbeginn per 10. März 2026 laut Yahoo Finance-Daten etwa 18,3% zugelegt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung rund um TTWO bleibt mit der bestätigten Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI am 19. November 2026 verknüpft (Take-Two Interactive, 3. Februar 2026). Take-Two CEO Strauss Zelnick erklärte in der Mitteilung zu den Ergebnissen des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2026, dass der Titel voraussichtlich Rekordniveaus bei den Netto-Buchungen im Geschäftsjahr 2027 erzielen wird (Take-Two Interactive, 3. Februar 2026). Das Unternehmen hob seine Jahresprognose für Netto-Buchungen im Geschäftsjahr 2026 auf 6,65–6,70 Milliarden USD an, was einem Anstieg von 18% im Jahresvergleich entspricht, nachdem die Netto-Buchungen im dritten Quartal von 1,76 Milliarden USD das obere Ende der Prognose übertroffen hatten (Reuters, 3. Februar 2026).

Der breitere Marktkontext bleibt am 11. März ebenfalls im Fokus, da der Nasdaq in der vorangegangenen Sitzung unverändert schloss (22.697,1) und der S&P 500 um 0,2% auf 6.781,5 fiel, während Anleger auf die Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex (CPI) warten. Die Saxo Bank merkte an, dass der CPI aufgrund seiner Auswirkungen auf die Zinserwartungen der Federal Reserve scharfe Bewegungen bei Aktien, Anleihen und Währungen auslösen kann (Saxo Bank, 11. März 2026).

Take-Two Interactive Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Per 11. März 2026 spiegeln Aktienprognosen von Drittanbietern für Take-Two Interactive eine weitgehend positive Überzeugung hinsichtlich der bestätigten Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI am 19. November 2026 wider. Die meisten Firmen behalten Kauf-äquivalente Ratings bei, während einige kurzfristige Schätzungen reduzieren, um überarbeitete Annahmen zu Launch-Kosten zu berücksichtigen.

Wells Fargo (Kursziel gesenkt, Übergewichtung beibehalten)

Wells Fargo-Analyst Alec Brondolo senkte die 12-Monats-TTWO-Aktienprognose von 301 USD auf 295 USD und behielt ein Übergewichtungs-Rating bei, nachdem er die GTA VI-Verkaufs- und Margenschätzungen vor dem Launch-Zeitfenster des Titels überarbeitet hatte. Die Senkung spiegelt aktualisierte Modellierungen zu kurzfristigen Werbeausgaben wider und nicht eine Änderung der langfristigen These der Firma zum Franchise (TipRanks, 4. März 2026).

DA Davidson (Kaufempfehlung bekräftigt, Kursziel 300 USD)

DA Davidson-Analyst Wyatt Swanson bekräftigte eine Kaufempfehlung und ein Kursziel von 300 USD für TTWO unter Verweis auf die anhaltende Dynamik des NBA 2K-Franchise und das aufrechterhaltene Vertrauen in den Gewinnausblick für das Geschäftsjahr 2027. Das Kursziel von 300 USD entspricht einem impliziten Aufwärtspotenzial von etwa 43,5% zum letzten Kurs von 209,27 USD am 11. März 2026, wie im Kurs-Feed von Capital.com verzeichnet (Investing.com, 4. März 2026).

Public.com (Konsens-Übersicht, 9. März 2026)

Public.com aggregiert einen Kauf-Konsens für TTWO von 15 Analysten mit einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 284,80 USD. Der Konsens erfasst die jüngste Runde von Revisionen nach dem dritten Quartal, wobei sich die Kursziele im Bereich von 280–300 USD konzentrieren, vor dem Hintergrund gemeinsamer Erwartungen für eine GTA VI-getriebene Gewinnwende im Geschäftsjahr 2027 (Public.com, 9. März 2026).

Benzinga (Analysten-Ratings-Tracker, 4. März 2026)

Der Analysten-Ratings-Tracker von Benzinga meldet ein Konsens-Kursziel von 234,81 USD über 32 Analysten, die TTWO abdecken, wobei das obere Ende der Schätzungen bei 300 USD von DA Davidson liegt. Die große Streuung zwischen den hohen und niedrigen Kurszielen spiegelt Uneinigkeit über das Timing der GTA VI-Verkäufe und das Tempo der Margenerholung des Unternehmens wider (Benzinga, 4. März 2026).

Über diese Quellen hinweg konvergieren Take-Two Interactive-Aktienprognosen in einem Bereich von 280–300 USD. Firmen behalten weitgehend Kauf-äquivalente Ratings bei, während individuelle Kurszilanpassungen bei Wells Fargo die verbleibende Unsicherheit bezüglich der GTA VI-Launch-Kosten und der kurzfristigen Margenumsetzung hervorheben.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind von Natur aus unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

TTWO Aktienkurs: Technischer Überblick

Der TTWO-Aktienkurs wird zum Zeitpunkt 11:53 Uhr UTC am 11. März 2026 bei 209,27 USD gehandelt und liegt knapp unter dem klassischen Pivot bei 209,74 USD, nachdem er vom Tageshoch von 214,50 USD zurückgekommen ist. Die 20/50/100/200-Tage-SMAs bei etwa 206 / 226 / 236 / 237 USD bilden eine absteigende Plattform deutlich über dem aktuellen Kurs, wobei TTWO unter allen vier Durchschnitten gehandelt wird. Die 20-unter-50-Ausrichtung spiegelt eine bärische MA-Struktur über die kurzfristigen und mittelfristigen Zeitrahmen wider.

Die Dynamik ist gedämpft: Der 14-Tage-RSI liegt bei 46,01, ein neutrales Signal, das den Kurs zwischen überverkauftem und überkauftem Territorium platziert und keine Richtungsüberzeugung bietet. Der klassische Pivot bei 209,74 USD fungiert als unmittelbare Overhead-Referenz. Ein Tagesschluss über diesem Niveau würde das R1 bei 230,82 USD in Sicht bringen, wobei R2 bei 250,16 USD die nächste bedeutende Referenz wäre, sollte sich Dynamik aufbauen.

Bei Rücksetzern stellt das S1 bei 190,40 USD die erste bemerkenswerte Abwärtsreferenz dar, wenn der Kurs den Bereich von 205–206 USD verliert, wo der 20-Tage-SMA und der volumengewichtete gleitende Durchschnitt als kurzfristige Unterstützung zusammenlaufen. Der Verlust dieses Clusters könnte das Risiko einer tieferen Bewegung in Richtung S2 bei 169,31 USD erhöhen, ein Niveau, das mit der breiteren Spanne übereinstimmt, die durch die MA-Struktur darüber impliziert wird (TradingView, 11. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Take-Two Interactive Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der TTWO-Aktienkurs eröffnete den März 2024 bei etwa 144 USD, Teil einer längeren Konsolidierungsphase, die die Aktie im Bereich von 140–165 USD während der ersten Hälfte von 2024 bereichsgebunden hielt.

Eine allmähliche Erholung gewann in der zweiten Hälfte von 2024 an Tempo, wobei TTWO von etwa 139 USD Anfang August kletterte – kurzzeitig ein Tief von 135,40 USD am 8. August inmitten eines breiteren Marktausverkaufs berührend – bevor es sich bis zum Jahresende stetig erholte. Die Aktie schloss 2024 bei 184,67 USD, was einem Gewinn von etwa 28% von ihrem August-Tiefpunkt entspricht.

2025 begann mit weiterer Dynamik, wobei TTWO bis Ende Januar in Richtung 192 USD vorrückte, bevor es Anfang Februar auf 183 USD fiel. Eine scharfe eintägige Erholung am 7. Februar 2025 von einem Tief von 196,38 USD auf einen Schlusskurs nahe 208 USD markierte einen Wendepunkt. Die Aktie baute auf dieser Basis durch Frühling und Sommer auf und erreichte am 20. Oktober 2025 ein Hoch von 262,42 USD – ihren Höchststand für das Zwei-Jahres-Fenster.

Ein breiter Rücksetzer folgte bis zum Jahresende 2025, wobei TTWO von diesen Höchstständen zurückwich und das Jahr am 31. Dezember 2025 bei 256,16 USD schloss. Der Verkaufsdruck verstärkte sich Anfang 2026: Nach Eröffnung des Jahres nahe 252 USD fiel die Aktie am 7. März 2026 auf ein Tief von 188,97 USD – zusammenfallend mit breiterer Marktvolatilität – bevor sie sich teilweise erholte. TTWO wurde am 10. März 2026 bei 209,27 USD gehandelt, etwa 18,3% unter ihrem Schlusskurs vom 31. Dezember 2025.