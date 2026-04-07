S&P 500 Index Prognose: ISM übertrifft Erwartungen, Waffenstillstandshoffnungen, ZollrisikoDer US 500 notierte am 1. April höher, nachdem die ISM-Produktionsdaten für März die Prognosen übertrafen, während Berichte über einen möglichen Waffenstillstand im Nahen Osten durch Vorsicht vor US-Zollankündigungen ausgeglichen wurden.
Der S&P 500 Index – auf CFD-Handelsplattformen wie Capital.com als US 500 (US500) bezeichnet – notierte am 1. April 2026 um 17:11 Uhr UTC im Capital.com-Kursfeed bei 6.601,0 $, nahe dem Intraday-Hoch von 6.603,6 $ und deutlich über dem Sitzungstief von 6.322,5 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Stimmung wurde am 1. April durch mehrere zusammenlaufende Faktoren gestützt. Der ISM Manufacturing PMI für März stieg auf 52,7 und übertraf die Konsensschätzung von 52,5, wobei der höchste Wert seit August 2022 erreicht wurde, während die Produktion auf 55,1 expandierte (Trading Economics, 1. April 2026). Die Märkte hatten auch eine verbesserte geopolitische Risikostimmung eingepreist, nachdem Berichte über einen möglichen Waffenstillstand im Nahen Osten aufkamen, was laut Saxo Bank US-Aktien breit unterstützte, zusammen mit einem Rückgang der Ölpreise und einem abkühlenden US-Dollar. Gleichzeitig hielt die bevorstehende Zollankündigung der Trump-Administration am 2. April den Hintergrund vorsichtig, wobei Optionsmärkte eine Bewegung von etwa 84 Punkten (rund 1,3 %) im S&P 500 bis zu diesem Verfallstermin einpreisten, was anhaltende Absicherungsaktivitäten vor dem Ereignis widerspiegelte (Saxo Bank, 1. April 2026).
US 500 Prognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern
Zum 1. April 2026 spiegeln Drittanbieter-Prognosen für den US 500 eine breite Spanne von Jahresendzielen wider, die hauptsächlich durch den Nahost-Konflikt, den daraus resultierenden Ölpreisschock, die Erwartungen an die Federal Reserve-Politik und die Entwicklung der Unternehmensgewinne geprägt sind.
J.P. Morgan (überarbeitetes Jahresziel)
J.P. Morgan senkte sein Jahresziel 2026 für den S&P 500 von zuvor 7.500 auf 7.200, während die Bank gleichzeitig vor einem potenziellen kurzfristigen Rückgang auf 6.000 warnte, falls sich der Nahost-Konflikt weiter verschärft. Die Bank warnte laut Investing.com davor, dass die Märkte die Risiken durch steigende Ölpreise und die Selbstgefälligkeit der Anleger hinsichtlich der Annahme unterschätzten, dass jeder Ölpreisanstieg nur von kurzer Dauer sein würde (Investing.com, 19. März 2026).
Goldman Sachs (bestätigtes Basisszenario)
Goldman Sachs bekräftigte sein Jahresziel 2026 für den S&P 500 von 7.600, was zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Aufwärtspotenzial von etwa 14 % implizierte, wobei der Gewinn je Aktie für 2026 bei 309 $ und für 2027 bei 342 $ prognostiziert wird. Strategen nennen eine Verbreiterung des Gewinnwachstums über Large-Cap-Technologie hinaus und eine weiterhin expandierende Wirtschaft als Hauptstützen, während sie einen Abwärtspfad auf 5.400 in einem schweren Ölschock- oder Rezessionsszenario skizzieren (TheStreet, 17. März 2026).
CNBC (Strategenumfrage)
Die CNBC-Marktstrategenumfrage 2026 zeigt ein durchschnittliches Jahresziel für den S&P 500 von etwa 7.600, wobei die einzelnen Schätzungen von Bank of America Merrill Lynchs 7.100 am unteren Ende bis zu Deutsche Banks 8.000 am oberen Ende reichen. Die Streuung spiegelt unterschiedliche Ansichten darüber wider, wie lange die Ölpreise erhöht bleiben und ob die Federal Reserve ausreichend Spielraum für eine Lockerung der Politik inmitten hartnäckiger Inflation behält (CNBC, 19. März 2026).
Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind von Natur aus unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
US500 Index Kurs: Technischer Überblick
Der US500 Index notierte zuletzt bei 6.601,0 $ (Stand: 1. April 2026, 17:11 Uhr UTC) und lag damit knapp unter seinem 20-Tage-Simple Moving Average (SMA) bei etwa 6.622 $ und deutlich unter den 50- und 100-Tage-SMAs bei etwa 6.790 $ bzw. 6.810 $, laut TradingView-Daten. Die Mehrheit der gleitenden Durchschnitte zeigt ein Verkaufssignal über die 20- bis 100-Tage-Zeiträume hinweg, während der kurzfristige 10-Tage-SMA bei etwa 6.516 $ ein Kaufsignal anzeigt, was die jüngste Erholung von den Intraday-Tiefs widerspiegelt. Der Hull Moving Average (9) bei etwa 6.443 $ zeigt ebenfalls Kaufen an, was mit der kurzfristigen Kursbewegung übereinstimmt, die sich vom Sitzungstief von 6.322,5 $ erholt hat.
Die Dynamik ist gemischt bis schwach: Der 14-Tage-Relative-Strength-Index liegt bei 47,3, einem neutralen Mittelbereichswert, während der Average Directional Index bei 40,1 darauf hinweist, dass ein etablierter Trend in Kraft ist, laut TradingView. Das MACD-Niveau (12, 26) von -92,73 zeigt Verkaufen an, was eine vorsichtige Note zum kurzfristigen Bild hinzufügt.
Im klassischen Pivot-Rahmen fungiert der Pivot-Punkt bei 6.582,2 $ als erste Referenzunterstützung; darunter ist S1 bei etwa 6.263,3 $ das nächste bedeutende Niveau. Auf der Oberseite würde R1 bei 6.847,4 $ bei einem anhaltenden Tagesschluss über dem 20-Tage-SMA-Cluster nahe 6.607–6.622 $ wieder in den Fokus rücken; R2 bei 7.166,3 $ ist darüber hinaus eine breitere Referenz. Der 200-Tage-SMA bei etwa 6.642 $ liegt knapp über dem letzten Kurs und könnte als kurzfristige Widerstandsreferenz neben dem EMA-Cluster fungieren (TradingView, 1. April 2026).
Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.
US 500 Index Historie (2024–2026)
Der US 500 Index bildet den S&P 500 ab, einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index von 500 Large-Cap-Unternehmen mit US-Börsennotierung, der weithin als Benchmark für den breiteren amerikanischen Aktienmarkt gilt.
Der Index eröffnete im April 2024 nahe 5.206 $ und legte dann im Laufe des restlichen Jahres etwa 13 % zu, um 2024 am 31. Dezember bei 5.882,7 $ zu schließen. Die Dynamik setzte sich 2025 fort: Der Index stieg stetig auf ein Sitzungshoch von 7.002,9 $ am 3. Februar 2026 und überschritt erstmals im Datensatz kurzzeitig die 7.000-$-Marke.
Die schärfste Störung im Zwei-Jahres-Zeitraum kam Anfang April 2025, als der Index von 5.639,1 $ am 1. April 2025 auf ein Intraday-Tief von 4.808,4 $ am 7. April 2025 fiel – ein Rückgang von etwa 14,7 % in weniger als einer Woche – inmitten eines breiten Marktabverkaufs. Es folgte eine schnelle Erholung: Bis zum 9. April 2025 hatte der Index sich auf 5.479,6 $ zurückgekämpft, und bis Mitte Mai 2025 war er in die 5.800er zurückgekehrt. Der Index schloss 2025 am 31. Dezember bei 6.848,1 $, ein Plus von etwa 16,4 % im Jahresvergleich.
2026 eröffnete nahe diesen Höchstständen, bevor es im März abwärts ging, wobei der Index vom Hoch am 2. März von 6.901,2 $ um etwa 5,1 % zurückging, um den März bei 6.547,3 $ zu schließen. Der US 500 schloss am 1. April 2026 bei 6.601,5 $, was etwa 3,7 % im Jahresverlauf entspricht, aber 17,1 % im Jahresvergleich.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
US 500 (US500): Capital.com Analysteneinschätzung
Die Performance des US 500 in den letzten zwei Jahren spiegelt einen Markt wider, der sich durch stark kontrastierende Bedingungen bewegt. Der Index legte 2025 etwa 16,4 % zu, getrieben durch KI-bezogene Gewinnmomentum, eine Verbreiterung des Gewinnwachstums über Mega-Cap-Technologie hinaus und widerstandsfähige Konsumausgaben, laut Daten von J.P. Morgan und Goldman Sachs. Dieser Anstieg verlief nicht linear: Der Index verlor Anfang April 2025 nach umfassenden Zollankündigungen in weniger als einer Woche etwa 14,7 %, bevor er sich stark erholte, was verdeutlicht, wie schnell sich die Stimmung ändern kann, wenn sich politisches Risiko materialisiert.
Zu Beginn des zweiten Quartals 2026 ist das Bild gemischter. Der S&P 500 schloss das erste Quartal 2026 mit etwa 4,3 % im Minus, da der Iran-Konflikt und ein damit verbundener Ölpreisschock auf der Stimmung lasteten, wobei Wachstums- und Value-Aktien gemeinsam fielen – ein Zeichen für breites makroökonomisches De-Risking statt Stilrotation, wie in der März-2026-Überprüfung von Nasdaq vermerkt. Auf der konstruktiveren Seite wird prognostiziert, dass das Gewinnwachstum je Aktie im ersten Quartal des S&P 500 eine Serie von sechs aufeinanderfolgenden zweistelligen Quartalen fortsetzt, und die Forward-Umsätze werden voraussichtlich um 9,7 % im Jahresvergleich steigen. Allerdings lässt das Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnis des Index nahe 19,9x und ein Shiller CAPE über 40 weniger Raum für Gewinnenttäuschungen, und jede Eskalation des geopolitischen Risikos oder eine restriktivere Haltung der Federal Reserve könnte die Bewertungen von den aktuellen Niveaus belasten.
Capital.com Kundenstimmung für US 500 CFDs
Zum 1. April 2026 liegt die Positionierung der Capital.com-Kunden bei US 500 CFDs bei 70,3 % Käufern und 29,7 % Verkäufern, womit die Käufer mit 40,5 Prozentpunkten vorne liegen, was die aktuelle Stimmung als stark long und einseitig einordnet. Diese Momentaufnahme spiegelt offene Positionen auf Capital.com wider und kann sich als Reaktion auf Marktbedingungen schnell ändern.
Zusammenfassung – US 500 2026
- Der US 500 notierte zuletzt bei 6.601,0 $ (Stand: 1. April 2026, 17:11 Uhr UTC), etwa 3,7 % im Jahresverlauf niedriger, aber 17,1 % im Jahresvergleich höher.
- Der ADX bei 40,1 deutet darauf hin, dass ein etablierter Trend in Kraft ist, während der MACD negativ bleibt, was darauf hindeutet, dass die kurzfristige Dynamik noch keine nachhaltige Erholung bestätigt hat.
- Zu den wichtigsten Aufwärtstreibern gehören widerstandsfähiges US-Gewinnwachstum, KI-Produktivitätsrückenwind und eine Verbreiterung des Gewinnwachstums über Large-Cap-Technologieaktien hinaus.
- Zu den Hauptrisiken gehören der Iran-Konflikt, erhöhte Ölpreise, eine restriktive Federal Reserve und ein gestrecktes Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnis nahe 19,9x.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
FAQ
Wie lautet die 5-Jahres-Prognose für den US 500?
Eine Fünf-Jahres-Prognose für den US 500 ist von Natur aus unsicher, da der Index durch Gewinnwachstum, Zinssätze, Inflation, Energiepreise, Geopolitik und Änderungen in Anlegerbewertungen im Laufe der Zeit beeinflusst werden kann. Längerfristige Prognosen sollten daher eher als Szenarien denn als feste Ergebnisse behandelt werden. In der Praxis konzentrieren sich Analysten oft mehr auf die Balance der Risiken und Treiber als auf eine einzelne Punktschätzung, insbesondere wenn sich die Bedingungen von einem Quartal zum nächsten wesentlich ändern können.
Ist der US 500 ein gutes CFD zum Handeln?
Ob der US 500 ein gutes CFD zum Handeln ist, hängt von den Zielen, der Risikobereitschaft, dem Zeithorizont und dem Verständnis von gehebelten Produkten eines Traders ab. Der Index wird breit verfolgt, ist hochliquide und eng mit wichtigen makroökonomischen Entwicklungen und Gewinnentwicklungen verbunden, was ihn für eine Reihe von Handelsstilen relevant machen kann. Gleichzeitig sind CFDs komplexe Instrumente, und Verluste können die Erwartungen übersteigen, wenn die Volatilität steigt oder das Risikomanagement nicht sorgfältig angewendet wird.
Könnte der US 500 steigen oder fallen?
Der US 500 könnte sich in beide Richtungen bewegen, je nachdem, wie sich die Schlüsseltreiber entwickeln. Unterstützende Faktoren können stärkere Unternehmensgewinne, widerstandsfähige Wirtschaftsdaten und eine sich verbessernde Risikostimmung umfassen. Andererseits könnte Druck von höheren Ölpreisen, geopolitischen Spannungen, strafferer Geldpolitik oder schwächer als erwarteten Gewinnen kommen. Wie der Artikel zeigt, bleiben die Ansichten der Analysten gemischt, sodass die Kursbewegung wahrscheinlich davon abhängt, wie sich diese konkurrierenden Kräfte entwickeln, und nicht von einem einzelnen Faktor.
Sollte ich in den US 500 investieren?
Ob jemand in den US 500 investieren sollte, ist eine persönliche Entscheidung und nichts, was dieser Artikel bestimmen kann. Es hängt von Faktoren wie finanziellen Zielen, Zeithorizont, Risikobereitschaft und davon ab, ob die Person direktes Investieren oder den Handel mit CFDs in Betracht zieht, die unterschiedliche Risiken bergen. Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und bietet keine Finanzberatung. Jeder, der ein Engagement in Betracht zieht, sollte zunächst sicherstellen, dass er das Produkt, die Risiken und die damit verbundenen Kosten versteht.
Kann ich US 500 CFDs auf Capital.com handeln?
Ja, Sie können US 500 CFDs auf Capital.com handeln. Der Handel mit Index-CFDs ermöglicht es Ihnen, auf Kursbewegungen zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen, und Long- oder Short-Positionen einzugehen. Allerdings werden Differenzkontrakte (CFDs) auf Margin gehandelt, und die Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Sie sollten sicherstellen, dass Sie verstehen, wie CFD-Trading funktioniert, Ihre Risikobereitschaft einschätzen und erkennen, dass Verluste schnell eintreten können.