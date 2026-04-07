Der S&P 500 Index – auf CFD-Handelsplattformen wie Capital.com als US 500 (US500) bezeichnet – notierte am 1. April 2026 um 17:11 Uhr UTC im Capital.com-Kursfeed bei 6.601,0 $, nahe dem Intraday-Hoch von 6.603,6 $ und deutlich über dem Sitzungstief von 6.322,5 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung wurde am 1. April durch mehrere zusammenlaufende Faktoren gestützt. Der ISM Manufacturing PMI für März stieg auf 52,7 und übertraf die Konsensschätzung von 52,5, wobei der höchste Wert seit August 2022 erreicht wurde, während die Produktion auf 55,1 expandierte (Trading Economics, 1. April 2026). Die Märkte hatten auch eine verbesserte geopolitische Risikostimmung eingepreist, nachdem Berichte über einen möglichen Waffenstillstand im Nahen Osten aufkamen, was laut Saxo Bank US-Aktien breit unterstützte, zusammen mit einem Rückgang der Ölpreise und einem abkühlenden US-Dollar. Gleichzeitig hielt die bevorstehende Zollankündigung der Trump-Administration am 2. April den Hintergrund vorsichtig, wobei Optionsmärkte eine Bewegung von etwa 84 Punkten (rund 1,3 %) im S&P 500 bis zu diesem Verfallstermin einpreisten, was anhaltende Absicherungsaktivitäten vor dem Ereignis widerspiegelte (Saxo Bank, 1. April 2026).

US 500 Prognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum 1. April 2026 spiegeln Drittanbieter-Prognosen für den US 500 eine breite Spanne von Jahresendzielen wider, die hauptsächlich durch den Nahost-Konflikt, den daraus resultierenden Ölpreisschock, die Erwartungen an die Federal Reserve-Politik und die Entwicklung der Unternehmensgewinne geprägt sind.

J.P. Morgan (überarbeitetes Jahresziel)

J.P. Morgan senkte sein Jahresziel 2026 für den S&P 500 von zuvor 7.500 auf 7.200, während die Bank gleichzeitig vor einem potenziellen kurzfristigen Rückgang auf 6.000 warnte, falls sich der Nahost-Konflikt weiter verschärft. Die Bank warnte laut Investing.com davor, dass die Märkte die Risiken durch steigende Ölpreise und die Selbstgefälligkeit der Anleger hinsichtlich der Annahme unterschätzten, dass jeder Ölpreisanstieg nur von kurzer Dauer sein würde (Investing.com, 19. März 2026).

Goldman Sachs (bestätigtes Basisszenario)

Goldman Sachs bekräftigte sein Jahresziel 2026 für den S&P 500 von 7.600, was zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Aufwärtspotenzial von etwa 14 % implizierte, wobei der Gewinn je Aktie für 2026 bei 309 $ und für 2027 bei 342 $ prognostiziert wird. Strategen nennen eine Verbreiterung des Gewinnwachstums über Large-Cap-Technologie hinaus und eine weiterhin expandierende Wirtschaft als Hauptstützen, während sie einen Abwärtspfad auf 5.400 in einem schweren Ölschock- oder Rezessionsszenario skizzieren (TheStreet, 17. März 2026).

CNBC (Strategenumfrage)

Die CNBC-Marktstrategenumfrage 2026 zeigt ein durchschnittliches Jahresziel für den S&P 500 von etwa 7.600, wobei die einzelnen Schätzungen von Bank of America Merrill Lynchs 7.100 am unteren Ende bis zu Deutsche Banks 8.000 am oberen Ende reichen. Die Streuung spiegelt unterschiedliche Ansichten darüber wider, wie lange die Ölpreise erhöht bleiben und ob die Federal Reserve ausreichend Spielraum für eine Lockerung der Politik inmitten hartnäckiger Inflation behält (CNBC, 19. März 2026).

Die zentrale Spannung bei allen fünf Ausblicken besteht darin, ob der Ölpreisdruck und das geopolitische Risiko lange genug anhalten werden, um die Gewinnwachstumsgeschichte materiell zu beeinträchtigen.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind von Natur aus unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

US500 Index Kurs: Technischer Überblick

Der US500 Index notierte zuletzt bei 6.601,0 $ (Stand: 1. April 2026, 17:11 Uhr UTC) und lag damit knapp unter seinem 20-Tage-Simple Moving Average (SMA) bei etwa 6.622 $ und deutlich unter den 50- und 100-Tage-SMAs bei etwa 6.790 $ bzw. 6.810 $, laut TradingView-Daten. Die Mehrheit der gleitenden Durchschnitte zeigt ein Verkaufssignal über die 20- bis 100-Tage-Zeiträume hinweg, während der kurzfristige 10-Tage-SMA bei etwa 6.516 $ ein Kaufsignal anzeigt, was die jüngste Erholung von den Intraday-Tiefs widerspiegelt. Der Hull Moving Average (9) bei etwa 6.443 $ zeigt ebenfalls Kaufen an, was mit der kurzfristigen Kursbewegung übereinstimmt, die sich vom Sitzungstief von 6.322,5 $ erholt hat.

Die Dynamik ist gemischt bis schwach: Der 14-Tage-Relative-Strength-Index liegt bei 47,3, einem neutralen Mittelbereichswert, während der Average Directional Index bei 40,1 darauf hinweist, dass ein etablierter Trend in Kraft ist, laut TradingView. Das MACD-Niveau (12, 26) von -92,73 zeigt Verkaufen an, was eine vorsichtige Note zum kurzfristigen Bild hinzufügt.

Im klassischen Pivot-Rahmen fungiert der Pivot-Punkt bei 6.582,2 $ als erste Referenzunterstützung; darunter ist S1 bei etwa 6.263,3 $ das nächste bedeutende Niveau. Auf der Oberseite würde R1 bei 6.847,4 $ bei einem anhaltenden Tagesschluss über dem 20-Tage-SMA-Cluster nahe 6.607–6.622 $ wieder in den Fokus rücken; R2 bei 7.166,3 $ ist darüber hinaus eine breitere Referenz. Der 200-Tage-SMA bei etwa 6.642 $ liegt knapp über dem letzten Kurs und könnte als kurzfristige Widerstandsreferenz neben dem EMA-Cluster fungieren (TradingView, 1. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

US 500 Index Historie (2024–2026)

Der US 500 Index bildet den S&P 500 ab, einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index von 500 Large-Cap-Unternehmen mit US-Börsennotierung, der weithin als Benchmark für den breiteren amerikanischen Aktienmarkt gilt.

Der Index eröffnete im April 2024 nahe 5.206 $ und legte dann im Laufe des restlichen Jahres etwa 13 % zu, um 2024 am 31. Dezember bei 5.882,7 $ zu schließen. Die Dynamik setzte sich 2025 fort: Der Index stieg stetig auf ein Sitzungshoch von 7.002,9 $ am 3. Februar 2026 und überschritt erstmals im Datensatz kurzzeitig die 7.000-$-Marke.

Die schärfste Störung im Zwei-Jahres-Zeitraum kam Anfang April 2025, als der Index von 5.639,1 $ am 1. April 2025 auf ein Intraday-Tief von 4.808,4 $ am 7. April 2025 fiel – ein Rückgang von etwa 14,7 % in weniger als einer Woche – inmitten eines breiten Marktabverkaufs. Es folgte eine schnelle Erholung: Bis zum 9. April 2025 hatte der Index sich auf 5.479,6 $ zurückgekämpft, und bis Mitte Mai 2025 war er in die 5.800er zurückgekehrt. Der Index schloss 2025 am 31. Dezember bei 6.848,1 $, ein Plus von etwa 16,4 % im Jahresvergleich.

2026 eröffnete nahe diesen Höchstständen, bevor es im März abwärts ging, wobei der Index vom Hoch am 2. März von 6.901,2 $ um etwa 5,1 % zurückging, um den März bei 6.547,3 $ zu schließen. Der US 500 schloss am 1. April 2026 bei 6.601,5 $, was etwa 3,7 % im Jahresverlauf entspricht, aber 17,1 % im Jahresvergleich.