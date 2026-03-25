SoundHound AI, Inc. (SOUN) wird um 9:09 Uhr UTC am 19. März 2026 im frühen europäischen Handel bei 7,44 US-Dollar gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 7,37–7,87 US-Dollar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Kursbewegung erfolgt vor dem Hintergrund eines breiteren Rückgangs der US-Tech-Aktien-Stimmung, wobei der Nasdaq 100 am 19. März 2026 bei etwa 24.436 gehandelt wird – ein Rückgang von rund 1,4 % gegenüber der vorherigen Sitzung – nach einem Anstieg der US-Erzeugerpreise im Februar, der Inflationssorgen schürte, und einer weiteren Eskalation der Spannungen im Nahen Osten (FXLeaders, 19. März 2026).

Auf Unternehmensebene meldete SoundHound für Q4 2025 einen Umsatz von 55,1 Millionen US-Dollar, ein Plus von 59 % im Jahresvergleich, und gab eine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 von 225 bis 260 Millionen US-Dollar ab. Obwohl die Ergebnisse die Konsenserwartungen übertrafen, liegen die SOUN-Aktien immer noch etwa 66 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 22,17 US-Dollar, da die Anlegerstimmung gegenüber unrentablen KI-Wachstumsaktien im Jahr 2026 allgemein abgekühlt ist, wobei das Unternehmen im Quartal immer noch einen bereinigten EBITDA-Verlust von 7,4 Millionen US-Dollar verzeichnete (GlobeNewswire, 26. Februar 2026). Die Einführung von SoundHounds „Sales Assist" KI-Agent im Februar, der die Plattform von Automobil- und Restaurant-Vertikalen auf den Einzelhandel ausdehnt, wurde als potenzieller kurzfristiger Katalysator genannt, obwohl anhaltende Rentabilitätsbedenken weiterhin auf der Aktie lasten (MarketScreener, 24. Februar 2026).

SoundHound AI Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum Stand vom 19. März 2026 deuteten SoundHound AI Aktienprognosen von Drittanbietern auf ein gemischtes, aber weitgehend positives Analystenbild hin, wobei die nachstehenden Quellen Kauf- und Neutrale Bewertungen sowie Konsens-Kursziele zeigen, die durch den Rekordumsatz des Unternehmens in Q4 2025 und die Prognose für 2026 von 225 bis 260 Millionen US-Dollar geprägt sind, jedoch durch anhaltende Verluste und eine abkühlende Nachfrage nach unrentablen KI-Wachstumsaktien ausgeglichen werden.

HC Wainwright (Kaufen, revidiertes Kursziel)

HC Wainwright senkte sein 12-Monats-Kursziel für SOUN von 26 auf 20 US-Dollar, behielt jedoch seine Kauf-Bewertung bei, was ein reduziertes Bewertungsmultiplikator nach den Q4 2025-Ergebnissen widerspiegelt. Das Unternehmen behielt seine konstruktive Sicht auf SoundHounds langfristige Positionierung als Voice-AI-Infrastrukturanbieter bei und verwies auf erhebliches Umsatzwachstum bis 2026 als Hauptstütze für die Bewertung (MarketBeat, 3. März 2026).

Piper Sandler (Neutral, gekürztes Kursziel)

Piper Sandler-Analyst James Fish bekräftigt eine Neutrale Bewertung für SoundHound und setzt eine 12-Monats-SOUN-Aktienprognose von 9 US-Dollar, herunter von 11 US-Dollar, nachdem die Q4 2025-Ergebnisse trotz eines 59%igen Umsatzschlags anhaltende GAAP-Verluste zeigten. Fish weist auf sich ausweitende Nettoverluste und eine negative Eigenkapitalrendite als Hauptbeschränkungen für die Bewertung hin, erkennt jedoch die Einführung des Sales Assist Retail-KI-Agenten als frühzeitiges Positiv an (TipRanks, 27. Februar 2026).

Public.com (Konsensübersicht)

Public.com aggregiert sechs Analystenbewertungen für SoundHound und meldet einen Kauf-Konsens mit einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 15,50 US-Dollar. Die Plattform stellt fest, dass die Zahl auf den aktuellsten individuellen Broker-Zielen basiert und eine Spanne widerspiegelt, die durch unterschiedliche Ansichten über SoundHounds Weg zur bereinigten EBITDA-Gewinnschwelle geprägt ist, die das Management bis Ende 2026 anstrebt (Public.com, 17. März 2026).

Benzinga (Zusammenfassung der Broker-Bewertungen)

Benzingas Tracker für Analystenbewertungen verzeichnet ein Konsens-Kursziel von 12,78 US-Dollar für SOUN, basierend auf 10 aktiven Analystenbewertungen, mit einem Hoch von 20 US-Dollar von HC Wainwright und einem Tief von 7 US-Dollar. Der Tracker stellt fest, dass 18 Analystenfirmen in den vergangenen 12 Monaten Bewertungen abgegeben haben, was eine breite, aber geteilte Abdeckung der Aktie inmitten anhaltender Unsicherheit über den Zeitplan zur Rentabilität widerspiegelt (Benzinga, 15. März 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg spannen sich SoundHound AI Aktienprognosen bei einzelnen Brokern von 9 bis 20 US-Dollar, wobei Konsens-Aggregatoren den Mittelwert im Bereich von 12,78 bis 15,50 US-Dollar ansiedeln. Der gemeinsame Nenner ist die Anerkennung von SoundHounds starker Umsatzdynamik im Vergleich zu anhaltenden Rentabilitätsbedenken und einem komprimierten Bewertungsumfeld für unrentable KI-Wachstumsaktien.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

SOUN Aktienkurs: Technischer Überblick

Der SOUN Aktienkurs wird zum Stand von 9:09 Uhr UTC am 19. März 2026 bei 7,44 US-Dollar gehandelt und liegt unter allen standardmäßigen gleitenden Durchschnitten im Tageschart, wobei die 20/50/100/200-Tage-SMAs bei 8,05 / 8,94 / 10,90 / 12,17 US-Dollar gestaffelt sind. Diese Ausrichtung über alle Laufzeiten hinweg zeigt an, dass der breitere Trend nach unten gerichtet bleibt. Der Kurs liegt auch unter dem Hull Moving Average (9) bei 7,45 US-Dollar und dem volumengewichteten gleitenden Durchschnitt (20) bei 8,10 US-Dollar, laut TradingView-Daten, was keine kurzfristige Unterstützung durch gleitende Durchschnitte oberhalb lässt.

Die Dynamik ist schwach, aber noch nicht extrem: Der 14-Tage-RSI liegt bei 38,77, im unteren neutralen Bereich, während der Average Directional Index (14) 22,61 anzeigt, was auf einen Trend von moderater, aber noch nicht etablierter Stärke hinweist. Zusammengenommen sind diese Werte konsistent mit einer Abwärtsdrift statt einer scharfen Kapitulation.

Auf der Oberseite ist das klassische R1 bei 9,59 US-Dollar die erste bedeutende Overhead-Referenz. Ein überzeugender Tagesschluss über der Zone 8,05–8,31 US-Dollar – dem 20-Tage-SMA und dem klassischen Pivot bei 8,31 US-Dollar – wäre eine Voraussetzung, bevor R1 in Sicht kommt, wobei R2 bei 10,57 US-Dollar eine fernere Referenz danach darstellt.

Bei Rücksetzern fungiert der klassische Pivot bei 8,31 US-Dollar nun als Overhead-Widerstand statt als Unterstützung, und S1 bei 7,33 US-Dollar ist die nächste Abwärtsreferenz. Ein Tagesschluss unter diesem Niveau könnte den S2-Bereich nahe 6,05 US-Dollar in den Fokus rücken, wobei die S3-Zone um 3,79 US-Dollar ein extremeres Szenario darstellt, falls sich der Verkaufsdruck ausweitet (TradingView, 19. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

SoundHound AI Aktienkursverlauf (2024–2026)

SoundHound AI wurde im April 2022 über eine SPAC-Fusion mit Archimedes Tech SPAC Partners an der Nasdaq notiert.

Der Aktienkurs von SOUN wurde während des größten Teils von Mitte 2024 in der Spanne von 4 bis 5 US-Dollar gehandelt und stieg am 12. Juli 2024 kurzzeitig auf 6,46 US-Dollar, bevor er sich zurückzog. Die Aktie brach dann zum Jahresende stark aus und stieg von etwa 5,38 US-Dollar Anfang November 2024 auf 19,84 US-Dollar am 31. Dezember 2024, angetrieben durch einen Anstieg des Privat- und institutionellen Interesses an KI-nahen Aktien.

Diese Dynamik setzte sich Anfang 2025 fort, wobei SOUN am 6. Januar 2025 ein Intraday-Hoch von 22,86 US-Dollar erreichte – den Höchststand innerhalb des Datensatzes. Es folgte ein Rücksetzer, wobei die Aktie sich bis Februar 2025 in der Spanne von 13 bis 16 US-Dollar konsolidierte, bevor sie Mitte März 2025 auf 8,55 US-Dollar fiel. Eine teilweise Erholung bis Oktober 2025 trieb die Kurse am 16. Oktober 2025 wieder über 22,18 US-Dollar, obwohl die Gewinne schnell verblassten. Bis Ende November 2025 war SOUN inmitten breiterer Gewinnmitnahmen bei KI-Wachstumswerten auf etwa 11,98 US-Dollar zurückgefallen.

SOUN schloss am 18. März 2026 bei 7,44 US-Dollar, was etwa 25,5 % unter dem Jahresanfang vom Schlusskurs am 31. Dezember 2025 von 9,98 US-Dollar liegt und etwa 62,5 % unter dem jüngsten Höchststand von 22,18 US-Dollar vom 16. Oktober 2025.