SoFi Technologies, Inc. (SOFI) notiert am 18. März 2026 um 15:03 Uhr UTC bei 17,80 US-Dollar, innerhalb einer Intraday-Spanne von 16,58–18,02 US-Dollar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Druck auf SOFI spiegelt ein Zusammentreffen mehrerer Faktoren wider: die allgemeine Schwäche am US-Aktienmarkt, getrieben von geopolitischen Spannungen, einschließlich des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten und der US-chinesischen Exportbeschränkungen für Technologie, die bis Mitte März auf Fintech-Titel mit hohem Beta lasteten, sowie anhaltende Besorgnis über die Kreditqualität in einem sich verschlechternden makroökonomischen Umfeld (Investopedia, 9. März 2026); und Anlegervorsicht nach der Kapitalerhöhung des Unternehmens über 1,5 Mrd. US-Dollar im Dezember 2025, die zu einem Preis von 27,50 US-Dollar je Aktie erfolgte (Bloomberg, 4. Dezember 2026). Die am 30. Januar 2026 veröffentlichten Q4-2025-Ergebnisse von SoFi zeigten einen Nettoumsatz von etwa 1,01 Mrd. US-Dollar, einen GAAP-Gewinn je Aktie von 0,13 US-Dollar und rund 1 Million neu hinzugekommene Mitglieder im Quartal, wobei das Management ein Umsatzwachstum von etwa 30 % für 2026 prognostizierte (Investing.com, 30. Januar 2026).

SoFi Technologies Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum 18. März 2026 spiegeln SoFi Technologies Aktienprognosen von Drittanbietern einen Markt wider, der die Aktie nach einem anhaltenden Rückgang von den Höchstständen Ende 2025 neu bewertet, wobei der Konsens deutlich über dem aktuellen Kurs von 17,80 US-Dollar liegt, auch wenn die einzelnen Schätzungen eine große Bandbreite aufweisen.

MarketBeat (Konsens-Momentaufnahme)

MarketBeat aggregiert Bewertungen von 18 Wall-Street-Analysten, die SOFI abdecken, und kommt zu einem Konsens-Rating von Halten und einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 26,34 US-Dollar, wobei das höchste individuelle Ziel bei 31 US-Dollar und das niedrigste bei 12 US-Dollar liegt. Die Aggregation weist darauf hin, dass SOFI bei 17,70 US-Dollar gehandelt wurde, womit die Aktien deutlich unter ihrem 50-Tage-Durchschnitt von 22,47 US-Dollar und dem 200-Tage-Durchschnitt von 25,76 US-Dollar liegen, wobei Analysten ein Forward-KGV von etwa dem 46,6-Fachen und potenzielle Verwässerungsrisiken als Faktoren nennen, die auf dem Konsens-Rating lasten (MarketBeat, 12. März 2026).

Public.com (Konsens-Überblick)

Public.com meldet eine aggregierte Analystenschätzung für die SOFI-Aktie von 26,04 US-Dollar, basierend auf 13 Analystenbewertungen, mit einem Konsens-Rating von Halten. Die Plattform weist diese Zahl als Forward-12-Monats-Schätzung aus, die inmitten der Prognose des Managements für das Gesamtjahr 2026 von 0,60 US-Dollar Gewinn je Aktie und der Q1-2026-Prognose von 0,12 US-Dollar Gewinn je Aktie erstellt wurde, wie im Januar 2026 bei der Gewinnmitteilung von SoFi angegeben (Public.com, 16. März 2026).

Yahoo Finance / Zacks (Margenausblick)

Zacks, zitiert über Yahoo Finance, merkt an, dass SoFis Ausblick für 2026 die Margenausweitung betont, da Skaleneffekte und Einlagenfinanzierung helfen, Umsatzwachstum in stärkere Rentabilität umzuwandeln, was trotz kurzfristigem Aktienkursdruck eine konstruktive Gewinnentwicklung untermauert. Der Kommentar verweist auf Skaleneffizienzen in SoFis Kredit- und Technologieplattform-Segmenten als Haupttreiber der erwarteten Margenverbesserung, wobei die FY-2026-Prognose des Unternehmens ein Umsatzwachstum von etwa 30 % und bereinigte EBITDA-Margen von etwa 34 % vorsieht (Yahoo Finance, 12. März 2026).

Tickernerd (Multi-Analysten-Aggregation)

Tickernerd aggregiert 31 Wall-Street-Analystenschätzungen für SOFI und kommt zu einem Median-12-Monats-Kursziel von 26 US-Dollar innerhalb einer Spanne von 12–38 US-Dollar, zusammen mit einem insgesamt zu Kaufen tendierenden Composite-Rating von 6,6 von 10. Die Verteilung spiegelt 8 Kaufen-, 10 Halten- und 4 Verkaufen-Bewertungen wider, wobei die große Streuung auf unterschiedliche Ansichten über SoFis Bewertungsprämie im Vergleich zu traditionellen Bankwettbewerbern und das Tempo des GAAP-Gewinnwachstums zurückgeführt wird (Tickernerd, 18. März 2026).

Über diese Quellen hinweg gruppieren sich SoFi Technologies Aktienprognosen im mittleren 26-US-Dollar-Bereich, wobei das Halten-Rating vorherrscht und einzelne Schätzungen von 12 bis 38 US-Dollar reichen, während Analysten starke Umsatz- und Margenprognosen gegen ein hohes Forward-Multiple und anhaltende Aktienkursschwäche abwägen.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

SOFI-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der SOFI-Aktienkurs notiert am 18. März 2026 um 15:03 Uhr UTC bei 17,80 US-Dollar und liegt damit unter allen wichtigen einfachen gleitenden Durchschnitten im Tageschart, wobei die 20-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs laut TradingView-Daten bei 18,45 / 21,66 / 24,88 / 23,71 US-Dollar gestaffelt sind – eine bärische absteigende Ausrichtung, die wiederum den aktuellen Kurs in negativem Durchschnittsbereich über alle Standard-Zeitrahmen platzieren könnte.

Das Momentum bleibt gedämpft, mit einigen Anzeichen, dass sich der Abwärtsdruck abschwächen könnte: Der 14-Tage-RSI liegt bei 35,59, im unteren neutralen Bereich und nähert sich einer konventionellen überverkauften Schwelle, hat diese aber noch nicht erreicht, während der ADX bei 42,47 einen etablierten Abwärtstrend bestätigt und anzeigt, dass die jüngste Bewegung eine bemerkenswerte Trendstärke hatte. Der Hull Moving Average (9) bei 17,30 US-Dollar liegt knapp unter dem aktuellen Kurs und registriert ein Kaufsignal, obwohl es sich um einen kurzfristigen Indikator handelt und die breitere Durchschnitts-Staffelung in Verkaufsausrichtung bleibt.

Der erste Fokusbereich auf der Oberseite ist der klassische R1-Pivot bei 21,64 US-Dollar. Ein überzeugender Tagesschluss über diesem Niveau würde Spielraum für einen Test von R2 nahe 25,53 US-Dollar anzeigen und würde auch größere Aufmerksamkeit auf die dominante Verkaufsstruktur der längerfristigen SMAs lenken. Der klassische Pivot-Punkt (P) bei 19,48 US-Dollar fungiert als unmittelbare Overhead-Referenz innerhalb der Intraday-Spanne, und jeder Erholungsversuch müsste dieses Niveau auf Schlussbasis zurückerobern, bevor die R1-Zone relevant wird.

Bei Rücksetzern liegt die erste Unterstützung beim S1-Klassik-Pivot von 15,59 US-Dollar, der die nächste bedeutende Referenz unter dem heutigen Intraday-Tief von 16,58 US-Dollar darstellt. Der Verlust dieses Niveaus bei einem Tagesschluss könnte eine tiefere Bewegung in Richtung des S2-Bereichs nahe 13,43 US-Dollar riskieren. Der 100-Tage-SMA bei 24,88 US-Dollar und der 200-Tage-SMA bei 23,71 US-Dollar fungieren nun als Overhead-Widerstandsstufen statt als Unterstützung, was unterstreicht, wie ausgeprägt der aktuelle Rückgang von den Niveaus Ende 2025 geworden ist (TradingView, 18. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

SoFi Technologies Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der SOFI-Aktienkurs notierte im März 2024 nahe 6,95 US-Dollar und schloss das Jahr am 31. Dezember 2024 bei 15,43 US-Dollar, ein Gewinn von etwa 122 % über 2024, da verbesserte Rentabilitätserwartungen und steigende Fintech-Stimmung die Aktie anhoben.

2025 begann konstruktiv, wobei SOFI am 27. Januar ein Intraday-Hoch von 18,52 US-Dollar erreichte, bevor es zurückging. Das Bild verdüsterte sich ab April stark, als zollgetriebene Marktturbulenzen die Aktie am 7. April 2025 auf ein Intraday-Tief von 8,45 US-Dollar drückten – ihren niedrigsten Punkt im Zwei-Jahres-Fenster. Es folgte eine Erholung, wobei die Aktien von diesem Tiefpunkt bis zu einem Intraday-Höchststand von 32,50 US-Dollar am 13. November 2025 mehr als verdreifachten, da starke Q3-Ergebnisse und erneuerter Risikoappetit im Fintech-Bereich eine scharfe Neubewertung antrieben. SOFI beendete 2025 bei 26,16 US-Dollar.

Das Jahr 2026 begann stark, wobei die Aktie am 5. Januar ein weiteres Intraday-Hoch von 29,90 US-Dollar druckte, bevor ein anhaltender Rückzug begann. Bis zum 30. Januar war SOFI auf 22,91 US-Dollar zurückgefallen – die schärfste einmonatige Umkehr seit dem April-2025-Ausverkauf – und der Rückgang setzte sich im Februar und bis in den März fort, da breitere makroökonomische Unsicherheit auf Titel mit hohem Beta lastete.

SOFI schloss am 18. März 2026 bei 17,94 US-Dollar, etwa 31,4 % niedriger seit Jahresbeginn und rund 49,1 % höher im Jahresvergleich.