Siemens Energy AG (ENR) notiert am 24. März 2026 um 16:36 Uhr UTC bei 151,11 Euro, mit einer Intraday-Spanne von 134,86–152,45 Euro. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Erholung scheint von mehreren zusammenlaufenden Faktoren getrieben zu werden. Ein Rückgang der Ölpreise hat die Sorgen über Inputkosten gemildert und die jüngste Risikoprämie bei Investitionsgütern und Netzinfrastruktur-Titeln reduziert, wobei Dip-Buying und Short-Covering als Haupttreiber für ENRs Erholung von den Tiefstständen genannt werden. Das Handelsvolumen der Sitzung übertraf Berichten zufolge die typischen Handelsumsätze, wie Meyka berichtet. Die Bewegung steht auch im Einklang mit der allgemeinen DAX-Stärke, da ein Rückgang der geopolitischen Risikostimmung den deutschen Leitindex anhob und Industriewerte – einschließlich Siemens Energy – stützte (Meyka, 24. März 2026).

Siemens Energy meldete im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Nettogewinn von 746 Millionen Euro, fast eine Verdreifachung im Jahresvergleich, Rekord-Neuaufträge von 17,6 Milliarden Euro (+34%) und ein Aktienrückkaufprogramm über 2 Milliarden Euro (Reuters, 11. Februar 2026). Darüber hinaus löste die kürzliche Aufnahme von ENR in drei große Indizes obligatorische Käufe durch passive Fonds aus, was der Aktie eine strukturelle Nachfragekomponente hinzufügte (Ad Hoc News, 21. März 2026).

Siemens Energy Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum 24. März 2026 spiegeln Siemens Energy Aktienprognosen von Drittanbietern eine weitgehend konstruktive Stimmung wider, gestützt durch Rekordauftragseingang, KI-getriebene Nachfrage nach Strominfrastruktur und verbesserte Free-Cash-Flow-Aussichten. Die folgenden Kursziele fassen externe Analystenschätzungen und Konsensdaten zusammen.

Simply Wall St (DCF-basierte Bewertung)

Simply Wall St berichtet von einem Konsens-Kursziel der Analysten von etwa 83,76 Euro für ENR, das aus Broker-Modellen abgeleitet wurde, die auf erwartetes Gewinnwachstum und Profitabilität statt auf jüngste Kursdynamik ausgerichtet sind. Die Plattform weist darauf hin, dass dieses Ziel deutlich unter den aktuellen Marktniveaus liegt, wobei die überzogene Bewertung der Aktie im Verhältnis zu kurzfristigen Gewinnschätzungen als wesentlicher Kontextfaktor genannt wird (Simply Wall St, 11. März 2026).

BofA Global Research (Upgrade für Gas-Aftermarket)

BofA Global Research hob seine ENR-Aktienprognose von 200 Euro auf 220 Euro an, mit Verweis auf ein nach eigener Einschätzung erheblich unterschätztes Wachstumspotenzial im Gas-Aftermarket als Haupttreiber der Revision. Die Bank behält ein Kaufrating bei, wobei ihr überarbeitetes Kursziel ein gestiegenes Vertrauen in die Dauerhaftigkeit und das Ausmaß von ENRs Gasservice-Umsatzstrom widerspiegelt (MarketScreener, 9. März 2026).

MarketScreener (Broker-Konsens-Snapshot)

MarketScreener berichtet, dass 25 Analysten, die ENR abdecken, ein durchschnittliches Konsens-Rating von Kaufen und ein durchschnittliches 12-Monats-Kursziel von 165,68 Euro haben, wobei die Schätzungen von einem Tief von 89 Euro bis zu einem Hoch von 220 Euro reichen. Die Spanne spiegelt unterschiedliche Annahmen über die Profitabilität von Siemens Gamesa, die Dauer des Gasturbinenzyklus und die Free-Cash-Flow-Konversion wider, wobei der zuletzt erfasste Schlusskurs zum Zeitpunkt der Erfassung bei 157,70 Euro lag (MarketScreener, 10. März 2026).

Investing.com (Konsensschätzungs-Aggregation)

Investing.com aggregiert 25 Analystenbeiträge und setzt das durchschnittliche 12-Monats-ENR-Kursziel bei 165,68 Euro an, wobei die höchste Schätzung 220 Euro erreicht. Die Aggregation spiegelt Modelle wider, die auf anhaltender Nachfrage nach Netzmodernisierung und Gasturbinenservice basieren, wobei Gewinn- und Umsatzschätzungsrevisionen nach den Ergebnissen des ersten Geschäftsquartals des Unternehmens nach oben verzerrt sind (Investing.com, 24. März 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg gruppieren sich Siemens Energy Aktienprognosen für die konstruktivsten Ansichten im Bereich von 165–220 Euro, während die MarketScreener- und Investing.com-Konsens-Durchschnitte bei 165,68 Euro konvergieren. Im Gegensatz dazu verdeutlicht die Ausreißer-DCF-basierte Schätzung von Simply Wall St bei etwa 83,76 Euro die große Streuung, die entsteht, wenn die Bewertungsmethodik von der vorherrschenden Marktpreisbildung abweicht.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

ENR Aktienkurs: Technischer Überblick

Der ENR-Aktienkurs notiert am 24. März 2026 um 16:36 Uhr UTC bei 151,11 Euro und befindet sich in einer gemischten Zone, in der kurzfristige gleitende Durchschnitte gegensätzliche Drücke signalisieren. Der einfache gleitende 10-Tage-Durchschnitt (SMA) bei etwa 148 Euro und der 50-Tage-SMA bei etwa 151 Euro registrieren beide Kaufsignale auf TradingView, während der 20-Tage-SMA bei etwa 154 Euro und der 30-Tage-SMA bei etwa 157 Euro über dem Kurs liegen und Verkaufssignale registrieren. Die 100-Tage- und 200-Tage-SMAs bei etwa 133 Euro bzw. etwa 114 Euro bleiben deutlich unter den aktuellen Niveaus und tragen Kaufsignale, was darauf hindeutet, dass der längerfristige Trendhintergrund konstruktiv bleibt, auch wenn kurzfristige Durchschnitte widersprüchlichen Druck zeigen. Der Hull Moving Average (9) bei etwa 145 Euro registriert ein Kaufsignal, während die Ichimoku-Basislinie bei etwa 153 Euro geringfügig über dem Kurs liegt und neutral anzeigt.

Momentum-Indikatoren sind weitgehend gemischt. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) registriert 48,85, eine neutrale Mid-Range-Ablesung, die weder überkaufte noch überverkaufte Bedingungen zu diesem Zeitpunkt impliziert. Der MACD (12, 26) bei -1,92 und Momentum (10) bei -7,40 tragen beide Verkaufssignale auf TradingView, während der Average Directional Index (ADX) bei 22,60 unter der Schwelle von 25 liegt, was darauf hinweist, dass derzeit kein klar etablierter Richtungstrend besteht.

Auf der Oberseite stellt der klassische R1-Pivot bei 179,38 Euro die nächste Referenz über dem aktuellen Kurs dar; ein Tagesschluss über diesem Niveau würde den R2-Bereich nahe 192 Euro in Sicht bringen. Der klassische Pivotpunkt (P) bei 158,72 Euro liegt knapp über dem aktuellen Kurs und könnte bei jedem kurzfristigen Anstieg als erste Referenz dienen.

Auf der Unterseite ist der S1-klassische Pivot bei 145,78 Euro die erste nahe Referenz unter dem letzten Kurs, gefolgt von der 100-Tage-SMA-Marke bei etwa 133 Euro. Eine anhaltende Bewegung unter diese Marke würde den Weg zum S2-Bereich nahe 125 Euro öffnen, wobei der 200-Tage-SMA bei etwa 114 Euro eine längerfristige Referenz darunter darstellt (TradingView, 24. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Siemens Energy Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der Aktienkurs von ENR stieg von etwa 16,55 Euro Ende März 2024 auf 151,11 Euro zum Zeitpunkt der Erstellung am 24. März 2026 – ein Gewinn von rund 813% über diesen Zeitraum.

Die Aktie schloss 2024 bei 50,255 Euro und hatte damit mehr als 200% gegenüber ihrem Niveau von Ende März 2024 zugelegt, da sich die Stimmung bezüglich der Restrukturierung des Unternehmens und einer Wende bei der Windkraftsparte Siemens Gamesa verbesserte und Investoren zurückzukehren begannen. Allerdings geriet ENR Anfang April 2025 in eine turbulente Phase und schloss am 7. April 2025 bei nur 48,56 Euro inmitten breiterer Marktvolatilität, wobei die meisten dieser Gewinne vorübergehend zunichte gemacht wurden. Die Erholung von diesem Tiefpunkt war scharf; ENR beendete 2025 bei 120,625 Euro – ein Plus von etwa 138% gegenüber der Eröffnung am 2. Januar 2025 bei 50,695 Euro.

Die Dynamik setzte sich 2026 fort, wobei ENR am 27. Februar 2026 ein jüngeres Schlusshoch von 166,67 Euro erreichte, bevor es im März zurückfiel. ENR schloss am 24. März 2026 bei 151,11 Euro, etwa 22,8% im Plus seit Jahresbeginn und rund 148,6% im Plus im Jahresvergleich.