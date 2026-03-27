Rheinmetall AG (RHM) notiert zum Stand 24. März 2026, 14:58 Uhr UTC bei 1.466,02 €, innerhalb einer Intraday-Spanne von 1.437,55–1.522,96 €. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Das Sentiment rund um RHM spiegelt eine Kombination aus unternehmensspezifischen und makroökonomischen Treibern wider. Rheinmetall meldete einen Gesamtjahresumsatz 2025 von 9,9 Mrd. €, ein Plus von 29% im Jahresvergleich, mit einem Auftragsbestand von 63,8 Mrd. € zum Jahresende, und prognostizierte ein Umsatzwachstum von 40–45% für 2026 (Rheinmetall, 11. März 2026). Allerdings lagen die Prognosen für die operative Gewinnmarge von etwa 19% und die Free-Cashflow-Konversion von mehr als 40% des operativen Gewinns unter den Markterwartungen, was den Aktienkurs seit der Veröffentlichung der Ergebnisse am 11. März belastet hat (Reuters, 11. März 2026). Separat stellt der deutsche Bundeshaushalt 2026 rund 108 Mrd. € für Verteidigung bereit, ein Anstieg von 25% im Jahresvergleich, was die strukturelle Nachfragesituation für das Unternehmen verstärkt (Yahoo Finance, 11. März 2026). Der breitere DAX (DE40) notiert in der Sitzung nahe 22.609, während der STOXX 600 nahe 578 handelt, da europäische Indizes gemischte Makrosignale verarbeiten (Yahoo Finance, 24. März 2026).

Rheinmetall-Aktie Prognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum Stand 24. März 2026 spiegeln Rheinmetall-Aktienprognosen von Drittanbietern ein weitgehend konstruktives, aber nuanciertes Bild wider, geprägt durch die Gesamtjahresergebnisse 2025 des Unternehmens, seine Prognose für 40–45% Umsatzwachstum in 2026 und die anhaltende Ausweitung europäischer Verteidigungsbudgets. Die folgenden Zusammenfassungen geben fünf unabhängige Einschätzungen aus diesem Zeitraum wieder.

Jefferies (Ratingbestätigung, Kaufen)

Jefferies bekräftigt sein Kaufen-Rating und Kursziel von 2.060 €, nachdem der Gesamtjahresumsatz 2025 und die Q4-Ergebnisse etwa 7% unter dem Marktkonsens lagen. Analystin Chloe Lemarie verweist auf intakte strukturelle Rückenwinde durch die europäische Wiederaufrüstung als ausreichend, um die konstruktive Haltung beizubehalten, auch wenn die kurzfristige Ertragsdynamik enttäuschte (MarketScreener, 11. März 2026).

Goldman Sachs (Hausmeinung, Kaufen)

Goldman Sachs behält sein Kaufen-Rating und Kursziel von 2.300 € bei, wobei Analyst Sam Burgess feststellt, dass Umsatz und operative Ergebnisse 2025 hinter den Erwartungen zurückblieben und die operative Gewinnprognose für 2026 leicht unter dem Konsens liegt. Burgess hält das höchste veröffentlichte Kursziel in diesem Zeitraum, wobei die konstruktive Sicht im längerfristigen europäischen Wiederaufrüstungszyklus begründet ist (MarketScreener, 11. März 2026).

Bernstein (Bestätigung, Kaufen)

Bernstein behält sein Kaufen-Rating und belässt sein Kursziel von 2.050 € nach den Gesamtjahresergebnissen vom 11. März 2026 unverändert, wobei Analyst Adrien Rabier eine positive Einschätzung der Aktie trotz der Kursschwäche nach den Ergebnissen beibehält. Rabiers Bewertung spiegelt anhaltendes Vertrauen in Rheinmetalls Munitionsnachfrage-Pipeline und seine Wachstumsperspektive bis 2030 wider, während er kurzfristige Margen- und Prognoseunsicherheiten anerkennt (MarketScreener, 11. März 2026).

Berenberg (Schätzungsrevision, Kaufen)

Berenberg bekräftigt sein Kaufen-Rating und Kursziel von 2.100 €, wobei Analyst George McWhirter feststellt, dass Rheinmetalls Wachstumstreiber nach den Gesamtjahresergebnissen intakt bleiben. McWhirter erhöht seine Umsatzprognosen für 2026 und 2027 unter Verweis auf anhaltendes Auftragspipeline-Wachstum und eine positive Überraschung bei den Margen im Munitionssegment 2025, während er kurzfristige Free-Cashflow-Schätzungen reduziert (MarketScreener, 13. März 2026).

MarketScreener (Konsensübersicht, Kaufen)

Das Konsens-Dashboard von MarketScreener, das auf 20 beobachtenden Analysten basiert, verzeichnet ein durchschnittliches 12-Monats-Kursziel von 2.102 € für RHM, wobei einzelne Schätzungen zwischen 1.700–2.500 € liegen und ein Gesamtkonsens-Rating von Kaufen vorliegt. Die Spanne zwischen dem niedrigsten und höchsten Kursziel spiegelt unterschiedliche Annahmen zur Margenentwicklung und dem Tempo wider, mit dem große NATO- und deutsche Beschaffungsverträge in ausgewiesene Gewinne umgewandelt werden (MarketScreener, 22. März 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg reichen Rheinmetall-Aktienprognosen von 2.060 € (Jefferies) bis 2.300 € (Goldman Sachs), mit einer Konzentration um den Konsensdurchschnitt von 2.102 € zum Stand 22. März 2026, wobei alle fünf Quellen Kaufen- oder gleichwertige Ratings aufweisen. Gemeinsame Themen sind strukturelle europäische Verteidigungsnachfrage und Auftragsbestandsvisibilität als unterstützende Faktoren, während kurzfristige Margenumsetzung und Free-Cashflow-Konversion als Hauptrisikofaktoren genannt werden.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

RHM-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der RHM-Aktienkurs notiert zum Stand 24. März 2026, 14:58 Uhr UTC bei 1.466,02 € und liegt damit unter jedem wichtigen gleitenden Durchschnitt im Tageschart. Laut TradingView-Daten stehen die 20/50/100/200-Tage-SMAs bei etwa 1.590 € / 1.683 € / 1.662 € / 1.720 €, alle mit Verkaufssignalen, wobei der Kurs derzeit unter dem gesamten MA-Stapel liegt. Der Hull Moving Average (9) bei 1.463,8 € liegt knapp unter dem letzten Kurs, während der volumengewichtete gleitende Durchschnitt (20) bei 1.577,1 € steht und die breitere bärische MA-Ausrichtung verstärkt.

Momentum-Indikatoren zeigen ein gedämpftes Bild. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index liegt bei 35,9 und platziert den Kurs im unteren neutralen Bereich, unterhalb der überverkauften Schwelle, aber ohne aussagekräftiges Erholungssignal, laut TradingView-Oszillatordaten. Das MACD-Niveau (12, 26) beträgt -44,7, ein Verkaufssignal, während der Commodity Channel Index (20) bei -193,5 als Kaufsignal gilt und auf eine ausgedehnte Abwärtsabweichung von seinem Mittelwert hinweist.

Auf der Oberseite ist der klassische R1-Pivot bei 1.791,5 € die erste Referenz über dem aktuellen Kurs; ein nachhaltiger Tagesschluss über diesem Niveau würde die R2-Zone nahe 1.919,5 € ins Visier rücken. Der Pivot-Punkt (P) bei 1.656,0 € liegt über dem letzten Kurs und stellt eine erste Widerstandsreferenz dar, bevor R1 in den Fokus rückt.

Auf der Unterseite ist das klassische S1 bei 1.528,0 € die nächste Unterstützungsreferenz laut TradingView-Pivot-Daten; ein Rückgang unter dieses Niveau würde S2 nahe 1.392,5 € ins Blickfeld rücken. Die Ichimoku-Basislinie (9, 26, 52, 26) liegt bei 1.595,8 €, derzeit über dem Kurs, was das Widerstandsbild verstärkt (TradingView, 24. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Rheinmetall-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der RHM-Aktienkurs ist in den letzten zwei Jahren stark gestiegen, getrieben durch eine strukturelle Verschiebung bei europäischen Verteidigungsausgaben nach Russlands Invasion der Ukraine und nachfolgenden NATO-Wiederaufrüstungsverpflichtungen.

RHM schloss am 25. März 2024 bei etwa 508,57 €. Von dort aus stieg die Aktie stetig durch die zweite Hälfte 2024 und schloss das Jahr am 30. Dezember 2024 nahe 617,02 €, als Deutschland und seine Verbündeten begannen, Verteidigungsbudgetverpflichtungen zu beschleunigen. Die Aktie stieg dann durch Anfang 2025 und erreichte ein Sitzungshoch von 1.184,19 € am 11. März 2025, bevor ein kurzer Rückgang auf 940,34 € am 7. April 2025 inmitten breiterer Marktvolatilität im Zusammenhang mit US-Zollankündigungen folgte. RHM erholte sich stark, stieg bis Mitte September 2025 in die 1.900er und erreichte ein Intraday-Hoch von 2.011,01 € am 3. Oktober 2025 – den Höchststand innerhalb dieses Zweijahres-Zeitraums. Ein allmählicher Rückgang folgte durch Ende 2025 und in 2026, wobei die Aktie am 30. Dezember 2025 bei 1.555,07 € schloss.

RHM eröffnete 2026 bei 1.598,11 € am 2. Januar, stieg kurzzeitig auf 1.967,98 € am 19. Januar und fiel dann durch Februar und März 2026, als die Gesamtjahresprognose einige Marktteilnehmer enttäuschte. Zum Stand 24. März 2026 schloss RHM bei 1.469,98 €, etwa 8,0% niedriger seit Jahresbeginn, aber 11,6% höher im Jahresvergleich und über den gesamten Zweijahres-Zeitraum um etwa 189,0% gestiegen.