Rheinmetall AG (RHM) wird im frühen europäischen Handel am 17. März 2026 um 10:36 Uhr UTC bei 1.587,6 € gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 1.582,9–1.650,33 €. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung um RHM wird weiterhin durch Europas beschleunigten Aufrüstungszyklus geprägt: Deutschland hat für 2026 ein Verteidigungsbudget von 108,2 Mrd. € genehmigt, ein Rekord für die Bundesrepublik (Breaking Defense, 11. März 2026), während Rheinmetall selbst für das Gesamtjahr 2025 einen Umsatz von 9,9 Mrd. € meldete – ein Plus von 29 % im Jahresvergleich – und für 2026 Erlöse von 14–14,5 Mrd. € prognostizierte, was einem Wachstum von bis zu 45 % entspricht, bei einem Rekord-Auftragsbestand von 63,8 Mrd. € (Reuters, 11. März 2026). Das Unternehmen kündigte außerdem Pläne an, seine Automotive-Sparte zu veräußern, um sich vollständig auf Verteidigung zu konzentrieren, was sein strategisches Profil weiter schärft (Yahoo Finance, 11. März 2026).

Breitere Rückenwinde durch die EU-Initiative ReArm Europe und anhaltende NATO-Ausgabenverpflichtungen auf dem gesamten Kontinent stützen weiterhin die Nachfrage nach dem Sektor (The New York Times, 3. März 2026).

Rheinmetall-Aktie Prognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum Stand 17. März 2026 spiegeln Rheinmetall-Aktienprognosen von Drittanbietern eine weitgehend konstruktive Haltung wider, die durch Vorsicht nach den Geschäftszahlen gedämpft wird, da die Gesamtjahresergebnisse 2025 und die Prognose für 2026 des Unternehmens bei Marge und Free-Cashflow-Umwandlung hinter den Konsenserwartungen zurückblieben.

Jefferies (Kürzung des Kursziels nach Zahlen)

Jefferies-Analystin Chloe Lemarie senkt ihre 12-Monats-Prognose für die RHM-Aktie auf 2.020 € von 2.060 € und behält ein Kaufrating bei, nachdem die Free-Cashflow-Umwandlungsprognose des Unternehmens für 2026 von über 40 % des Betriebsgewinns deutlich unter der vom Markt erwarteten Spanne von 70–90 % lag. Lemarie merkt an, dass der mittelfristige Ausblick durch einen erheblichen Auftragsbestand untermauert bleibt, und weist darauf hin, dass Rheinmetall nun zu den attraktivsten bewerteten europäischen Rüstungswerten bei Jefferies auf Basis der 2028er-Gewinne zählt (TipRanks, 11. März 2026).

Goldman Sachs (Kaufempfehlung beibehalten)

Goldman-Sachs-Analyst Sam Burgess behält ein Kaufrating bei und hält an seinem 12-Monats-Kursziel von 2.300 € fest, obwohl sowohl Umsatz als auch Gewinn am 11. März 2026 die Konsensprognosen verfehlten. Das unveränderte Kursziel spiegelt Goldmans Ansicht wider, dass Ausführungsschwächen kurzfristiger Natur sind, während der strukturelle europäische Aufrüstungszyklus angesichts anhaltender NATO-Beschaffungsnachfrage intakt bleibt (MarketScreener, 11. März 2026).

MarketBeat (Broker-Konsens-Zusammenfassung)

MarketBeat aggregiert sieben Analysteneinschätzungen zur Rheinmetall-ADR (RNMBY) und verzeichnet ein Strong Buy, fünf Buy und ein Sell, was zu einem Gesamtkonsens von Moderate Buy führt. Das einzelne Sell spiegelt die Herabstufung von Zacks Research auf Strong Sell am 9. Februar 2026 wider, während Sanford C. Bernsteins gleichzeitiges Upgrade auf Outperform dieses bärische Signal teilweise ausgleicht (MarketBeat, 13. März 2026).

Ad Hoc News (Multi-Broker-Überblick)

Ad Hoc News berichtet, dass große Investmentbanken wie Goldman Sachs und Barclays die Erholung von RHM nach den Zahlen mit Kurszielen im Bereich von 2.175–2.300 € unterstützen, da Rheinmetalls angekündigter Schwenk zu einem reinen Rüstungskonzern – durch die geplante Veräußerung der Automotive-Sparte – die kurzfristige Prognosenttäuschung überschattet. Der Bericht stellt fest, dass sich die Aktie von ihrem Ausverkauf am 11. März teilweise erholt hat, da die strategische Klarheit über die Portfolio-Verschiebung erneutes Interesse weckt (Ad Hoc News, 17. März 2026).

Insgesamt gruppieren sich die zwischen dem 11. und 16. März 2026 veröffentlichten Rheinmetall-Aktienprognosen im Bereich von 2.000–2.300 €, wobei die Revisionen nach den Zahlen von Jefferies und Bernstein am unteren Ende und Goldman Sachs am oberen Ende angesiedelt sind. Der gemeinsame Nenner ist ein intaktes strukturelles Wachstumsszenario, das durch kurzfristige Bedenken hinsichtlich Cashflow-Umwandlung und Margenprognose ausgeglichen wird.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind von Natur aus unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

RHM-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der RHM-Aktienkurs notiert zum Stand 17. März 2026 um 10:36 Uhr UTC bei 1.587,6 €, wobei der Kurs unter allen wichtigen einfachen gleitenden Durchschnitten im Tageschart liegt. Die 20/50/100/200-Tage-SMAs liegen bei etwa 1.638 € / 1.717 € / 1.673 € / 1.727 €, signalisieren alle Verkauf und platzieren den aktuellen Kurs rund 50 € unter dem nächstgelegenen gleitenden Durchschnitt, was auf eine bärische kurzfristige Ausrichtung hindeutet.

Das Momentum ist gedämpft: Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei 45,7, einer neutralen Zone, die weder überverkaufte Erschöpfung noch sich erholenden Kaufdruck widerspiegelt. Der Average Directional Index (ADX) liegt bei 14,4, unter der Schwelle von 15, was auf einen schwachen und richtungslosen Trend hindeutet statt auf eine definierte Bewegung in eine der beiden Richtungen.

Auf der Oberseite ist der klassische R1-Pivot bei 1.791,5 € die erste bedeutsame Widerstandsreferenz; ein überzeugender Tagesschluss über diesem Niveau würde R2 nahe 1.919,5 € in den Blick rücken. Der 20-Tage-SMA um 1.638 € und der 30-Tage-SMA nahe 1.630 € fungieren als Zwischenwiderstände, bevor der Kurs den R1-Bereich herausfordern könnte.

Bei Rücksetzern stellt der klassische Pivot-Punkt (P) bei 1.656,0 € die erste zu beobachtende Referenz dar; ein Halten dort würde darauf hindeuten, dass das aktuelle Sitzungstief Verkaufsdruck absorbiert. Ein Verlust dieses Pivots würde eine Bewegung in Richtung S1 bei 1.528,0 € riskieren, wobei der 100-Tage-SMA nahe 1.673 € angesichts der aktuellen Kursstruktur eher als Überkopf-Widerstand denn als Unterstützung fungiert (TradingView, 17. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Rheinmetall-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der Aktienkurs von RHM eröffnete den März 2024 bei etwa 476 €, eine Zahl, die angesichts der dramatischen Kursbewegung seitdem bescheiden wirkt. Zu diesem Zeitpunkt profitierte der deutsche Rüstungskonzern bereits von steigenden NATO-Ausgabenverpflichtungen, aber die schärfere Beschleunigung stand noch bevor.

Die Aktie stieg Mitte 2024 stetig an und bewegte sich in der Spanne von 480–560 €, bevor sie zurückfiel und das Jahr Ende Dezember 2024 bei etwa 617 € schloss. Das stellte einen soliden Jahresgewinn gegenüber der Basis vom März 2024 dar, angetrieben durch wachsende europäische Verteidigungsbudgets und Rheinmetalls expandierenden Auftragsbestand.

2025 brachte deutlich schärfere Bewegungen. RHM schoss von etwa 650 € im Januar auf ein Intraday-Hoch von über 2.011 € am 3. Oktober 2025, als Deutschlands Aufrüstungspush und die breitere europäische Verteidigungsausgabenwelle beschleunigten. Ein Rücksetzer folgte zum Jahresende, wobei die Aktie 2025 am 30. Dezember bei etwa 1.555 € schloss.

Das neue Jahr begann mit erneutem Momentum: RHM kletterte Mitte Januar 2026 wieder über 1.900 € und berührte am 19. Januar kurz 1.967 €, bevor sie nach den Jahreszahlen am 11. März 2026 zurückfiel, als die Free-Cashflow-Prognose den Markt enttäuschte. RHM wird am 17. März 2026 bei 1.587,6 € gehandelt, was etwa 2,2 % über dem Schlusskurs vom 17. März 2025 von 1.376,4 € liegt, aber rund 21,1 % unter dem Intraday-Hoch vom Oktober 2025 von 2.011 €.