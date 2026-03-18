RENK Group AG (R3NK) notiert um 15:34 Uhr UTC am 16. März 2026 bei 56,18 €, innerhalb einer Tagesspanne von 54,05–56,21 €, und hält sich damit nahe der Obergrenze dieser Intraday-Bandbreite. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Unterstützung für die Aktie kommt inmitten der anhaltenden europäischen Aufrüstungsdynamik, wobei Deutschlands Bundesverteidigungshaushalt für 2026 mit rund 108 Mrd. € veranschlagt ist, was einem Anstieg von 25% im Jahresvergleich entspricht, wie Janus Henderson berichtet (Deutsche Welle, 29. Januar 2026). RENKs eigener Rekordauftragsbestand von rund 6,7 Mrd. € bietet mehrjährige Umsatzvisibilität nach den am 5. März 2026 veröffentlichten Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2025, die ein Umsatzwachstum von 19,8% auf 1,37 Mrd. € bestätigten (RENK, 5. März 2026). Die Prognose des Unternehmens für 2026 zielt auf einen Umsatz von über 1,5 Mrd. € ab, mit einem bereinigten EBIT von 255–285 Mio. €, obwohl CEO Alexander Sagel auch Auftragsverzögerungen und Exportbeschränkungen als kurzfristige Gegenwind nannte, wobei rund 200 Mio. € an Verteidigungsaufträgen vom vierten Quartal 2025 auf 2026 verschoben wurden (Reuters, 5. März 2026).

RENK-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele Dritter

Zum 16. März 2026 spiegeln RENK-Aktienprognosen Dritter eine weitgehend konstruktive Haltung über die gesamte Abdeckung hinweg wider, wobei der Kursrückgang der Aktie nach den Ergebnissen von den Höchstständen im Oktober 2025 zu selektiven Zielanpassungen führte, während das modale Rating bei Kaufen bleibt. Die folgenden Zusammenfassungen stammen ausschließlich aus Broker-Notizen und Konsensdaten, die zwischen dem 28. Februar und dem 16. März 2026 veröffentlicht wurden.

Warburg Research (Kaufen-Bestätigung, nach Ergebnissen)

Warburg Research-Analyst Christian Cohrs bestätigt ein Kaufen-Rating und eine 12-Monats-R3NK-Aktienprognose von 63 €, wobei er die Kursschwäche nach den Ergebnissen als unverhältnismäßig zur zugrunde liegenden Geschäftsentwicklung des Unternehmens beschreibt. Cohrs verweist auf RENKs Rekordauftragsbestand von 6,68 Mrd. € und die Managementprognose für einen Umsatz von über 1,5 Mrd. € im Geschäftsjahr 2026 als Hauptstütze für seine unverändert konstruktive Sicht (MarketScreener, 9. März 2026).

Berenberg (Kaufen beibehalten, 76 €-Ziel bestätigt)

Berenberg-Analyst George McWhirter behält ein Kaufen-Rating und ein 12-Monats-Kursziel von 76 € für R3NK bei, das höchste Ziel unter den genannten Brokern im aktuellen Abdeckungsuniversum. Die Bestätigung folgt auf die Gesamtjahresergebnisse 2025 von RENK, wobei McWhirter seine positive Sicht inmitten der bereinigten EBIT-Prognose des Unternehmens von 255 bis 285 Mio. € für das Geschäftsjahr 2026 beibehält und die 2%ige Abweichung der Prognose gegenüber dem vorherigen Konsens als beherrschbar statt strukturell einrahmt (MarketScreener, 5. März 2026).

J.P. Morgan (Übergewichten beibehalten, 75 €-Ziel)

J.P. Morgan-Analyst David Perry behält ein Übergewichten-Rating und ein 12-Monats-Kursziel von 75 € für R3NK bei, charakterisiert das Q4-Defizit gegenüber den Erwartungen als Störgeräusch statt als Trend und beschreibt weitere Kursschwäche als potenzielle Kaufgelegenheit. Perrys Notiz wurde parallel zu RENKs Gewinnveröffentlichung für das Geschäftsjahr 2025 herausgegeben, wobei die Übergewichten-These der Bank auf dem strukturellen mehrjährigen Nachfragezyklus ruht, der die europäische Verteidigungsbeschaffung untermauert (Trader Times, 6. März 2026).

Deutsche Bank (Kaufen-Bestätigung, 72 €-Ziel)

Deutsche Bank-Analyst Christophe Menard bestätigt ein Kaufen-Rating und ein unverändertes 12-Monats-Kursziel von 72 € für R3NK und hält diese Sicht trotz der Kurskonsolidierung der Aktie nach den Ergebnissen nach RENKs Rekordergebnissen für das Gesamtjahr aufrecht. Menard behält seine Kaufen-Haltung bei, wobei RENKs bereinigter EBIT-Prognosemittelpunkt für 2026 von etwa 270 Mio. € rund 2% unter dem vorherigen Konsens liegt, eine Lücke, die er als innerhalb normaler Schätzungsvarianz statt als theseverändernde Entwicklung behandelt (MarketScreener, 6. März 2026).

MarketScreener (14-Analysten-Konsens, Aktualisierung nach Ergebnissen)

MarketScreener aggregiert einen 14-Analysten-Konsens für R3NK mit einem durchschnittlichen Kaufen-Rating, einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 68,46 € und einer Zielspanne von 53 bis 76 €. Das Panel umfasst unter anderem J.P. Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Berenberg, Jefferies, BNP Paribas, Citigroup und Kepler Cheuvreux, wobei MWB Research die untere Schätzung von 53 € und Berenberg die obere von 76 € hält (MarketScreener, 5. März 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg reichen RENK-Aktienprognosen von 63 € (Warburg) bis 76 € (Berenberg), mit einem 14-Analysten-Konsensmittelwert von 68,46 € und einem modalen Kaufen- oder Übergewichten-Rating. Der gemeinsame Nenner ist die europäische Aufrüstungsnachfrage und RENKs mehrjähriger Auftragsbestand, während die Divergenz sich auf individuelle Diskontsatzannahmen und die Toleranz für die EBIT-Prognoseabweichung 2026 im Verhältnis zu vorherigen Markterwartungen konzentriert.

Prognosen und Vorhersagen Dritter sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

R3NK-Aktienkurs: Technischer Überblick

Im Tageschart notiert der R3NK-Aktienkurs zum 16. März 2026 um 15:34 Uhr UTC bei 56,18 € und liegt damit knapp unter einem dichten Durchschnittsband, wo die 20-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs nahe 57 €, 58 €, 58 € und 64 € zusammenlaufen. Der Kurs liegt unter allen vier dieser Niveaus, und die 20-über-50-Ausrichtung gilt hier nicht, da beide über dem letzten Kurs liegen, was den kurzfristigen Trend unter Druck hält.

Die Dynamik ist gedämpft. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index liegt bei 46,99, ein neutraler Wert, der keine Richtungsüberzeugung bietet, während der Average Directional Index bei 14,67 knapp unter der 15er-Schwelle liegt und damit einen schwachen und schlecht definierten Trend signalisiert.

Auf der Oberseite ist die erste Referenz der klassische R1-Pivot bei 62,69 €. Ein überzeugender Tagesschluss über diesem Niveau würde die R2-Zone nahe 68,45 € wieder in den Blick rücken. Der 200-Tage-EMA bei 57,90 € und der 20-Tage-SMA bei 57,22 € bilden ein unmittelbares Widerstandsband, das der Kurs zurückerobern müsste, bevor der R1-Pivot zu einem realistischen Test wird.

Bei Rücksetzern bietet der klassische Pivot-Punkt bei 55,90 € die erste Unterstützungsreferenz, knapp unter dem aktuellen letzten Kurs von 56,18 €. Ein Verlust dieses Niveaus würde die S1-Unterstützung bei 50,14 € freilegen. Der 100-Tage-SMA nahe 58 € fungiert von den aktuellen Niveaus aus eher als Widerstand denn als Boden, was bedeutet, dass der Pivot und S1 die kurzfristige Abwärts-Roadmap definieren (TradingView, 16. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

RENK-Aktienkursverlauf (2024–2026)

RENK Group (R3NK) wurde im November 2023 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Aktie wurde zu 15 € pro Aktie ausgegeben, und bis Ende 2024 war sie vor dem Hintergrund wachsender Erwartungen an europäische Verteidigungsausgaben und eines Rekordauftragsbestands stark gestiegen.

Das Datenfenster ab Juli 2025 zeigt R3NK bereits über 71 € handelnd, was widerspiegelt, wie weit die Aktie im vorangegangenen Zeitraum gestiegen war. Sie setzte ihren Aufwärtstrend über den Sommer fort und schloss Ende September 2025 über 87 €, bevor sie am 6. Oktober 2025 ein Datensatzhoch von 90,37 € erreichte, als die Dynamik bei der Verteidigungsbeschaffung über die NATO-Mitgliedstaaten hinweg zunahm. Es folgte eine scharfe Umkehr, wobei die Aktie am 2. Dezember 2025 auf ein Datensatztief von 47,57 € fiel – ein Rückgang von etwa 47% von diesem Höchststand in weniger als zwei Monaten – als Anleger die vorsichtige Prognose für 2026 und Bedenken bezüglich Exportbeschränkungen verarbeiteten, die in den Unternehmensergebnissen genannt wurden.

Der Aktienkurs von R3NK erholte sich im Dezember und ins neue Jahr hinein, schloss 2025 bei 54,08 € und eröffnete 2026 am 2. Januar bei 55,56 €. R3NK notiert zum 16. März 2026 bei 56,18 €, etwa 3,9% höher seit Jahresbeginn vom Schlusskurs am 30. Dezember 2025 und rund 37,8% unter dem Datensatzhoch vom Oktober 2025.