RENK Aktie Prognose: Rekordauftragsbestand, Ausblick 2026RENK Group höhere europäische Verteidigungsausgaben die Nachfrage stützen und Exportbeschränkungen ein kurzfristiges Risiko bleiben. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Erkunden Sie Kursziele Dritter für R3NK.
RENK Group AG (R3NK) notiert um 15:34 Uhr UTC am 16. März 2026 bei 56,18 €, innerhalb einer Tagesspanne von 54,05–56,21 €, und hält sich damit nahe der Obergrenze dieser Intraday-Bandbreite. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Unterstützung für die Aktie kommt inmitten der anhaltenden europäischen Aufrüstungsdynamik, wobei Deutschlands Bundesverteidigungshaushalt für 2026 mit rund 108 Mrd. € veranschlagt ist, was einem Anstieg von 25% im Jahresvergleich entspricht, wie Janus Henderson berichtet (Deutsche Welle, 29. Januar 2026). RENKs eigener Rekordauftragsbestand von rund 6,7 Mrd. € bietet mehrjährige Umsatzvisibilität nach den am 5. März 2026 veröffentlichten Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2025, die ein Umsatzwachstum von 19,8% auf 1,37 Mrd. € bestätigten (RENK, 5. März 2026). Die Prognose des Unternehmens für 2026 zielt auf einen Umsatz von über 1,5 Mrd. € ab, mit einem bereinigten EBIT von 255–285 Mio. €, obwohl CEO Alexander Sagel auch Auftragsverzögerungen und Exportbeschränkungen als kurzfristige Gegenwind nannte, wobei rund 200 Mio. € an Verteidigungsaufträgen vom vierten Quartal 2025 auf 2026 verschoben wurden (Reuters, 5. März 2026).
RENK-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele Dritter
Zum 16. März 2026 spiegeln RENK-Aktienprognosen Dritter eine weitgehend konstruktive Haltung über die gesamte Abdeckung hinweg wider, wobei der Kursrückgang der Aktie nach den Ergebnissen von den Höchstständen im Oktober 2025 zu selektiven Zielanpassungen führte, während das modale Rating bei Kaufen bleibt. Die folgenden Zusammenfassungen stammen ausschließlich aus Broker-Notizen und Konsensdaten, die zwischen dem 28. Februar und dem 16. März 2026 veröffentlicht wurden.
Warburg Research (Kaufen-Bestätigung, nach Ergebnissen)
Warburg Research-Analyst Christian Cohrs bestätigt ein Kaufen-Rating und eine 12-Monats-R3NK-Aktienprognose von 63 €, wobei er die Kursschwäche nach den Ergebnissen als unverhältnismäßig zur zugrunde liegenden Geschäftsentwicklung des Unternehmens beschreibt. Cohrs verweist auf RENKs Rekordauftragsbestand von 6,68 Mrd. € und die Managementprognose für einen Umsatz von über 1,5 Mrd. € im Geschäftsjahr 2026 als Hauptstütze für seine unverändert konstruktive Sicht (MarketScreener, 9. März 2026).
Berenberg (Kaufen beibehalten, 76 €-Ziel bestätigt)
Berenberg-Analyst George McWhirter behält ein Kaufen-Rating und ein 12-Monats-Kursziel von 76 € für R3NK bei, das höchste Ziel unter den genannten Brokern im aktuellen Abdeckungsuniversum. Die Bestätigung folgt auf die Gesamtjahresergebnisse 2025 von RENK, wobei McWhirter seine positive Sicht inmitten der bereinigten EBIT-Prognose des Unternehmens von 255 bis 285 Mio. € für das Geschäftsjahr 2026 beibehält und die 2%ige Abweichung der Prognose gegenüber dem vorherigen Konsens als beherrschbar statt strukturell einrahmt (MarketScreener, 5. März 2026).
J.P. Morgan (Übergewichten beibehalten, 75 €-Ziel)
J.P. Morgan-Analyst David Perry behält ein Übergewichten-Rating und ein 12-Monats-Kursziel von 75 € für R3NK bei, charakterisiert das Q4-Defizit gegenüber den Erwartungen als Störgeräusch statt als Trend und beschreibt weitere Kursschwäche als potenzielle Kaufgelegenheit. Perrys Notiz wurde parallel zu RENKs Gewinnveröffentlichung für das Geschäftsjahr 2025 herausgegeben, wobei die Übergewichten-These der Bank auf dem strukturellen mehrjährigen Nachfragezyklus ruht, der die europäische Verteidigungsbeschaffung untermauert (Trader Times, 6. März 2026).
Deutsche Bank (Kaufen-Bestätigung, 72 €-Ziel)
Deutsche Bank-Analyst Christophe Menard bestätigt ein Kaufen-Rating und ein unverändertes 12-Monats-Kursziel von 72 € für R3NK und hält diese Sicht trotz der Kurskonsolidierung der Aktie nach den Ergebnissen nach RENKs Rekordergebnissen für das Gesamtjahr aufrecht. Menard behält seine Kaufen-Haltung bei, wobei RENKs bereinigter EBIT-Prognosemittelpunkt für 2026 von etwa 270 Mio. € rund 2% unter dem vorherigen Konsens liegt, eine Lücke, die er als innerhalb normaler Schätzungsvarianz statt als theseverändernde Entwicklung behandelt (MarketScreener, 6. März 2026).
MarketScreener (14-Analysten-Konsens, Aktualisierung nach Ergebnissen)
MarketScreener aggregiert einen 14-Analysten-Konsens für R3NK mit einem durchschnittlichen Kaufen-Rating, einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 68,46 € und einer Zielspanne von 53 bis 76 €. Das Panel umfasst unter anderem J.P. Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Berenberg, Jefferies, BNP Paribas, Citigroup und Kepler Cheuvreux, wobei MWB Research die untere Schätzung von 53 € und Berenberg die obere von 76 € hält (MarketScreener, 5. März 2026).
Prognosen und Vorhersagen Dritter sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
R3NK-Aktienkurs: Technischer Überblick
Im Tageschart notiert der R3NK-Aktienkurs zum 16. März 2026 um 15:34 Uhr UTC bei 56,18 € und liegt damit knapp unter einem dichten Durchschnittsband, wo die 20-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs nahe 57 €, 58 €, 58 € und 64 € zusammenlaufen. Der Kurs liegt unter allen vier dieser Niveaus, und die 20-über-50-Ausrichtung gilt hier nicht, da beide über dem letzten Kurs liegen, was den kurzfristigen Trend unter Druck hält.
Die Dynamik ist gedämpft. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index liegt bei 46,99, ein neutraler Wert, der keine Richtungsüberzeugung bietet, während der Average Directional Index bei 14,67 knapp unter der 15er-Schwelle liegt und damit einen schwachen und schlecht definierten Trend signalisiert.
Auf der Oberseite ist die erste Referenz der klassische R1-Pivot bei 62,69 €. Ein überzeugender Tagesschluss über diesem Niveau würde die R2-Zone nahe 68,45 € wieder in den Blick rücken. Der 200-Tage-EMA bei 57,90 € und der 20-Tage-SMA bei 57,22 € bilden ein unmittelbares Widerstandsband, das der Kurs zurückerobern müsste, bevor der R1-Pivot zu einem realistischen Test wird.
Bei Rücksetzern bietet der klassische Pivot-Punkt bei 55,90 € die erste Unterstützungsreferenz, knapp unter dem aktuellen letzten Kurs von 56,18 €. Ein Verlust dieses Niveaus würde die S1-Unterstützung bei 50,14 € freilegen. Der 100-Tage-SMA nahe 58 € fungiert von den aktuellen Niveaus aus eher als Widerstand denn als Boden, was bedeutet, dass der Pivot und S1 die kurzfristige Abwärts-Roadmap definieren (TradingView, 16. März 2026).
Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.
RENK-Aktienkursverlauf (2024–2026)
RENK Group (R3NK) wurde im November 2023 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Aktie wurde zu 15 € pro Aktie ausgegeben, und bis Ende 2024 war sie vor dem Hintergrund wachsender Erwartungen an europäische Verteidigungsausgaben und eines Rekordauftragsbestands stark gestiegen.
Das Datenfenster ab Juli 2025 zeigt R3NK bereits über 71 € handelnd, was widerspiegelt, wie weit die Aktie im vorangegangenen Zeitraum gestiegen war. Sie setzte ihren Aufwärtstrend über den Sommer fort und schloss Ende September 2025 über 87 €, bevor sie am 6. Oktober 2025 ein Datensatzhoch von 90,37 € erreichte, als die Dynamik bei der Verteidigungsbeschaffung über die NATO-Mitgliedstaaten hinweg zunahm. Es folgte eine scharfe Umkehr, wobei die Aktie am 2. Dezember 2025 auf ein Datensatztief von 47,57 € fiel – ein Rückgang von etwa 47% von diesem Höchststand in weniger als zwei Monaten – als Anleger die vorsichtige Prognose für 2026 und Bedenken bezüglich Exportbeschränkungen verarbeiteten, die in den Unternehmensergebnissen genannt wurden.
Der Aktienkurs von R3NK erholte sich im Dezember und ins neue Jahr hinein, schloss 2025 bei 54,08 € und eröffnete 2026 am 2. Januar bei 55,56 €. R3NK notiert zum 16. März 2026 bei 56,18 €, etwa 3,9% höher seit Jahresbeginn vom Schlusskurs am 30. Dezember 2025 und rund 37,8% unter dem Datensatzhoch vom Oktober 2025.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
RENK (R3NK): Analystensicht von Capital.com
RENKs Kursentwicklung über das vergangene Jahr spiegelt den breiteren Anstieg und die anschließende Neukalibrierung bei europäischen Verteidigungsaktien wider. Die Aktie stieg Anfang Oktober 2025 auf ein Datensatzhoch über 90 €, angetrieben durch beschleunigte NATO-Aufrüstungsverpflichtungen und einen Rekordauftragsbestand, bevor sie bis Dezember fast die Hälfte dieses Gewinns wieder abgab, als Anleger die vorsichtige Prognose für 2026 und kurzfristige Exportbeschränkungen abwogen. Diese Art von Volatilität wirkt in beide Richtungen: Dieselben geopolitischen Rückenwinde, die die Aktie anhoben, können sich schnell umkehren, wenn sich die diplomatischen Bedingungen ändern oder wenn Verteidigungshaushaltsverpflichtungen verzögert oder reduziert werden.
Für 2026 trägt RENK ein konstruktives fundamentales Fundament mit einer Umsatzprognose über 1,5 Mrd. € und einer bereinigten EBIT-Spanne von 255 bis 285 Mio. €, aber die Aktie bleibt etwa 38% unter ihrem Höchststand vom Oktober 2025, was darauf hindeutet, dass der Markt immer noch Ausführungsrisiken rund um Auftragsbestandsumwandlung und Free-Cashflow-Lieferung einpreist. Analysten behalten weitgehend Kaufen-Ratings bei, obwohl Zielsenkungen mehrerer Broker nach den Gesamtjahresergebnissen hervorheben, dass Erwartungen genauso wichtig sind wie Schlagzeilen, und jede weitere Prognoseenttäuschung könnte trotz des unterstützenden makroökonomischen Umfelds auf dem Aktienkurs lasten.
Zusammenfassung – RENK 2026
- RENK (R3NK) notiert zum 16. März 2026 um 15:34 Uhr UTC bei 56,18 €, rund 38% unter dem Datensatzhoch vom Oktober 2025 von 90,37 € und etwa 3,9% höher seit Jahresbeginn.
- Technische Indikatoren sind weitgehend negativ, wobei der Kurs unter dem 20-, 50-, 100- und 200-Tage-SMA-Cluster liegt und der 14-Tage-Relative-Stärke-Index bei neutralen 46,99 steht, während der Average Directional Index einen schwachen Trend signalisiert.
- Zu den wichtigsten Treibern gehören europäische Aufrüstungsausgaben, RENKs Auftragsbestand von 6,68 Mrd. € und die Umsatzprognose für 2026 von über 1,5 Mrd. €, mit kurzfristigen Gegenwind durch Exportbeschränkungen und verschobene Q4-Aufträge.
- Broker-Ziele vom Februar-März 2026 reichen von 63 bis 76 €, mit einem 14-Analysten-Konsensmittelwert von 68,46 € und einem modalen Kaufen-Rating über J.P. Morgan, Berenberg, Deutsche Bank und Warburg Research.
- Aktuelle Nachrichten konzentrieren sich auf die Gesamtjahresergebnisse 2025, die ein Umsatzwachstum von 19,8% auf 1,37 Mrd. € zeigen, eine vorgeschlagene Dividendenerhöhung und das Management nennt rund 200 Mio. € an verschobenen Aufträgen als kurzfristige Cashflow-Überlegung.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
FAQ
Wer besitzt die meisten RENK-Aktien?
Basierend auf der Investor-Relations-Eigentümerseite der RENK Group scheint es keinen einzelnen kontrollierenden Aktionär zu geben, der in der neuesten Zusammenfassung offengelegt wird. Das Unternehmen weist einen großen Streubesitz von 71,42% auf, während die größten genannten Inhaber Rovida Investment Management mit 3,63%, Wellington Management mit 3,10% und Norwegens Finanzministerium mit 3,02% umfassen. Dies deutet auf eine relativ verteilte Aktionärsbasis statt auf konzentriertes Eigentum hin.
Wie lautet die 5-Jahres-RENK-Aktienkursprognose?
Es gibt keine verlässliche Fünfjahresprognose für die R3NK-Aktie, und langfristige Aktienkursschätzungen sollten mit Vorsicht behandelt werden. Das hier behandelte Material konzentriert sich auf kürzerfristige Analystenziele Dritter, die im März 2026 von 63 bis 76 € reichten, mit einem 14-Analysten-Durchschnitt von 68,46 €. Über einen Fünfjahreszeitraum könnten die Ergebnisse von Verteidigungsausgaben, Auftragsbestandsumwandlung, Exportregeln, Margen und breiteren Marktbedingungen abhängen, die sich alle wesentlich ändern können.
Ist RENK eine gute Aktie zum Kaufen?
Ob RENK eine gute Aktie zum Kaufen ist, hängt von den Zielen, dem Zeithorizont und der Risikotoleranz eines Anlegers ab. Der Artikel hebt unterstützende Faktoren hervor, darunter ein Rekordauftragsbestand, eine Umsatzprognose von über 1,5 Mrd. € für 2026 und anhaltende europäische Verteidigungsausgabendynamik. Er skizziert auch Risiken wie Exportbeschränkungen, verschobene Aufträge, Ausführungsrisiko und Aktienkursvolatilität. Diese Balance bedeutet, dass die Aktie einige Anleger ansprechen mag, aber nicht für jeden geeignet sein wird.
Könnte die RENK-Aktie steigen oder fallen?
Die RENK-Aktie könnte sich in beide Richtungen bewegen, je nachdem, wie sich unternehmensspezifische und externe Faktoren entwickeln. Einerseits können die Nachfrage im Zusammenhang mit europäischer Verteidigungsbeschaffung, ein beträchtlicher Auftragsbestand und weitgehend positive Broker-Abdeckung das Investment-Case unterstützen. Andererseits könnten Prognoseabweichungen, Verzögerungen bei der Auftragsumwandlung, Exportbeschränkungen oder Verschiebungen bei den Erwartungen an Verteidigungsausgaben auf dem Aktienkurs lasten. Technische Indikatoren im Artikel deuten auch darauf hin, dass der aktuelle Trend eher schwach als entscheidend bleibt.
Sollte ich in RENK-Aktien investieren?
Dieser Artikel bietet keine Anlageberatung, daher kann er nicht sagen, ob Sie in RENK-Aktien investieren sollten. Eine solche Entscheidung hängt normalerweise von Ihrer finanziellen Situation, Ihren Zielen, Ihrer Risikotoleranz und Ihrem bestehenden Portfolio-Engagement ab. Der Artikel soll die wichtigsten bullischen und bärischen Faktoren skizzieren, einschließlich Broker-Ziele, aktuelle Ergebnisse, Auftragsbestandsvisibilität und operative Risiken, damit Leser die Aktie im Kontext bewerten können, bevor sie ihre eigene Entscheidung treffen oder unabhängigen Rat einholen.
Kann ich RENK-CFDs auf Capital.com handeln?
Ja, Sie können RENK-CFDs auf Capital.com handeln. Der Handel mit Aktien-CFDs ermöglicht es Ihnen, auf Kursbewegungen zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen, und Long- oder Short-Positionen einzugehen. Allerdings werden Differenzkontrakte (CFDs) auf Margin gehandelt, und Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Sie sollten sicherstellen, dass Sie verstehen, wie CFD-Trading funktioniert, Ihre Risikotoleranz bewerten und erkennen, dass Verluste schnell eintreten können.