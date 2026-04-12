RENK Group AG (R3NK) notiert am 8. April 2026 um 15:45 Uhr UTC bei 55,34 Euro, innerhalb einer Intraday-Spanne von 53,28–55,53 Euro. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung gegenüber R3NK wird durch Deutschlands erweiterte Verteidigungszuweisung für 2026 von rund 108 Milliarden Euro gestützt, die den Bundeswehr-Etat von 82,7 Milliarden Euro mit dem Sondervermögen Bundeswehr von 25,5 Milliarden Euro kombiniert, wie vom Bundestag im November 2025 genehmigt (DW, 29. Januar 2026). Der Hintergrund spiegelt auch RENKs Rekordergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 wider, bei denen der konsolidierte Umsatz im Jahresvergleich um 19,8 % auf 1,37 Milliarden Euro wuchs und der Auftragsbestand ein Allzeithoch von 6,68 Milliarden Euro erreichte (RENK Group IR, 5. März 2026). Für das Geschäftsjahr 2026 prognostizierte das Management einen Umsatz von über 1,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 255 bis 285 Millionen Euro, wobei der Mittelpunkt der Prognose zum Zeitpunkt der Ergebnisveröffentlichung etwa 2 % unter dem Analystenkonsens lag (Investing.com, 5. März 2026). Auch europäische Verteidigungsaktien insgesamt zogen Anfang März Aufmerksamkeit auf sich, nachdem CNBC berichtete, dass militärische Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran den Sektor angehoben hätten (CNBC, 3. März 2026).

RENK-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

spiegeln eine Bandbreite von Ausblicken wider, die durch den Rekord-Auftragsbestand des Unternehmens, europäische Verteidigungsausgabenverpflichtungen und den Verlauf der Gewinnentwicklung im Geschäftsjahr 2026 geprägt sind.

J.P. Morgan (Kaufempfehlung bekräftigt, Kursziel 75 Euro)

J.P. Morgan-Analyst David Perry bekräftigt eine Kaufempfehlung für R3NK mit einem Kursziel von 75 Euro und beschreibt die Aktie als attraktiv bewertet. Perry hält an dieser Einschätzung fest angesichts von RENKs bestätigtem Auftragsbestand von 6,68 Milliarden Euro und der Umsatzprognose des Managements für das Geschäftsjahr 2026 von über 1,5 Milliarden Euro, wobei das Kursziel gegenüber der Bekräftigung nach den Ergebnissen Anfang März unverändert bleibt (MarketScreener, 7. April 2026).

Simply Wall St (Revision des Konsenskursziels)

Simply Wall St merkt an, dass das durchschnittliche Analystenkursziel für R3NK von 84 Euro auf 76 Euro gesenkt wurde, was aktualisierte Annahmen über den fairen Wert, Abzinsungssätze und Forward-Kurs-Gewinn-Schätzungen widerspiegelt. Die Konsensrevision folgt auf RENKs Ganzjahresergebnisse vom März 2026, wobei die insgesamt konstruktive Sicht auf die Aktien trotz der Abwärtsneukalibrierung beibehalten wird (Simply Wall St, 7. April 2026).

Yahoo Finance (Zurücksetzung des Konsenskursziels)

Yahoo Finance berichtet, dass das überarbeitete Analystenkonsens-Kursziel der RENK Group von 84 Euro auf 76 Euro verschoben wurde, und merkt an, dass die Neufestsetzung frische Aufmerksamkeit darauf lenkt, wie die Aktie im Verhältnis zu ihrem Gewinnausblick bewertet wird. Die Neupositionierung spiegelt aktualisierte Broker-Modelle nach RENKs Ganzjahresergebnissen 2025 wider, wobei die bereinigte EBIT-Prognosespanne von 255 bis 285 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2026 als wichtiger Input genannt wird (Yahoo Finance, 8. April 2026).

MarketScreener (Multi-Analysten-Konsens)

MarketScreener führt einen durchschnittlichen Outperform-Konsens für R3NK, der Einschätzungen von Brokern wie J.P. Morgan, Deutsche Bank, Berenberg, Jefferies, BNP Paribas, Goldman Sachs, Citigroup und Kepler Cheuvreux aggregiert. Die jüngste Maßnahme des Panels während des Zeitfensters war die Kaufempfehlungsbekräftigung von J.P. Morgan am 7. April 2026, wobei MWB Research das untere Ende der Zielspanne hält und Berenberg das obere Ende bei 76 Euro setzt (MarketScreener, 7. April 2026).

Über diese RENK-Aktienprognosen hinweg konvergiert der Analystenkonsens bei etwa 76 Euro, wobei J.P. Morgans individuelles Kursziel von 75 Euro eng übereinstimmt. Über diese Einschätzungen hinweg bleiben RENKs Auftragsbestandsstärke, die europäische Aufrüstungsnachfrage und die Glaubwürdigkeit der bereinigten EBIT-Prognosespanne für das Geschäftsjahr 2026 die wichtigsten Bezugspunkte.

Vorhersagen und Prognosen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

R3NK-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der R3NK-Aktienkurs notiert am 8. April 2026 um 15:45 Uhr UTC bei 55,34 Euro, knapp unter dem Intraday-Hoch von 55,53 Euro und deutlich über dem Tagestief von 53,28 Euro.

Im Tageschart hält sich der Kurs über dem kurz- bis mittelfristigen Cluster gleitender Durchschnitte der 20-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs (Simple Moving Averages), die bei etwa 53 Euro, 55 Euro, 56 Euro bzw. 62 Euro liegen, mit einer intakten 20-über-50-Ausrichtung über die gesamte SMA-Familie hinweg, was mit einer kurzfristig konstruktiven Struktur übereinstimmt. Die 100-Tage- und 200-Tage-SMAs bei 56,10 Euro und 62,47 Euro registrieren beide Verkaufssignale laut TradingView, was darauf hinweist, dass das längerfristige Trendbild gemischt bleibt.

Die Momentum-Werte sind weitgehend neutral bis fest: Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei 54,36, ein oberer neutraler Wert, der weder Überdehnung noch ausgeprägte Schwäche andeutet, während der Average Directional Index (ADX) bei 17,43 ein Trendumfeld mit geringer Intensität widerspiegelt.

Nach oben ist der klassische R1-Pivot bei etwa 59,73 Euro die nächste Referenz über dem aktuellen Kurs; ein Tagesschluss über diesem Niveau würde den R2-Bereich um 68,82 Euro in Sichtweite bringen. Bei Rücksetzern stellt der klassische Pivot-Punkt (P) bei etwa 52,85 Euro die erste Unterstützungsreferenz dar, gefolgt vom S1-Pivot um 43,76 Euro als nächstem bedeutendem Level, falls ersterer nachgibt (TradingView, 8. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

RENK-Aktienkursverlauf (2024–2026)

RENK Group (R3NK) wurde im Februar 2024 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert, wobei der Börsengang mit 15 Euro je Aktie bepreist wurde.

Der Aktienkurs von R3NK stieg während 2024 und bis 2025 stetig an und profitierte von steigenden europäischen Verteidigungsbudgets und starkem Auftragseingang. Er erreichte am 3. Oktober 2025 ein Datensatz-Hoch von 88,95 Euro, bevor eine scharfe Umkehr bis zum 24. November 2025 etwa 45,6 % dieses Spitzenwerts auslöschte, als die Aktie auf ein Schlusstief von 48,35 Euro fiel – eine Bewegung, die mit einer breiteren Sektorrotation und weicheren Prognosekommentaren als erwartet zusammenfiel.

R3NK erholte sich zum Jahresende und schloss 2025 am 30. Dezember bei 54,08 Euro und eröffnete 2026 am 2. Januar bei 55,56 Euro. Die Aktie stieg am 19. Januar auf ein Intraday-Hoch von 65,89 Euro für 2026, bevor sie im Februar und März wieder zurückfiel, da RENKs Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025, obwohl rekordverdächtig, das bereinigte EBIT für das Geschäftsjahr 2026 leicht unter dem vorherigen Konsens prognostizierten.