Palantir Technologies Inc. (PLTR) notiert am 25. März 2026 um 12:20 Uhr UTC bei 157,28 US-Dollar, innerhalb einer Intraday-Spanne von 152,71 bis 161,20 US-Dollar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Kursbewegung erfolgt vor dem Hintergrund einer breiteren Schwäche bei US-Aktien, wobei der Nasdaq in der Sitzung um etwa 0,8 % nachgibt, da steigende Ölpreise – Brent-Rohöl über 104 US-Dollar – und anhaltende Zollunsicherheit die Risikobereitschaft belasten (Saxo Bank, 25. März 2026). Die zugrunde liegende Unterstützung für PLTR spiegelt die Q4-Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 wider, in denen der Gesamtumsatz 1,41 Milliarden US-Dollar erreichte, ein Anstieg von 70 % im Jahresvergleich, wobei der US-Geschäftsumsatz um 137 % auf 507 Millionen US-Dollar stieg, wie nach der Gewinnveröffentlichung im Februar berichtet wurde (Palantir, 2. Februar 2026). Palantirs Umsatzausblick für 2026 von etwa 7,19 Milliarden US-Dollar und eine Prognose von 115 % Wachstum beim US-Geschäftsumsatz wurden ebenfalls als Schlüsselfaktoren für die teilweise Erholung der Aktie von den Tiefstständen im Februar genannt (Palantir, 1. Februar 2026). Die Entscheidung der Federal Reserve, den Leitzins bei ihrer jüngsten Sitzung in einer Zielspanne von 3,50 % bis 3,75 % zu belassen, sowie ein US-Composite-PMI-Wert von 51,4 für März 2026, der niedrigste seit dem vorherigen April, fügen einen vorsichtigen makroökonomischen Hintergrund hinzu (CNBC, 25. März 2026).

Palantir-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum 25. März 2026 spiegeln Palantir-Aktienprognosen von Drittanbietern eine weitgehend konstruktive Haltung wider, geprägt durch die übertroffen Q4-Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025, die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 von etwa 7,19 Milliarden US-Dollar und die fortgesetzte Expansion von KI-bezogenen Verträgen mit Behörden und Unternehmen.

Wedbush (Hausmeinung, Outperform)

Wedbush-Analyst Dan Ives bekräftigt ein Outperform-Rating und behält ein Kursziel von 230 US-Dollar für PLTR bei. Das Unternehmen hat seine Haltung beibehalten, da es weiterhin von Palantirs Positionierung innerhalb der US-Bundesbehörden-KI-Modernisierung und seiner wachsenden Defense-Tech-Pipeline überzeugt ist (Intellectia, 24. März 2026).

UBS (Kurszielanhebung, Buy)

UBS-Analyst Karl Keirstead hebt das 12-Monats-Kursziel von 180 auf 200 US-Dollar an und behält ein Buy-Rating bei. Das Unternehmen verweist auf ein verbessertes Risiko-Rendite-Profil nach der Kurskorrektur der Aktie von ihren Höchstständen Ende 2025, wobei die beschleunigte KI-Software-Nachfrage und Palantirs angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2026 die Bewegung untermauern (GuruFocus, 18. März 2026).

Public.com (Konsensüberblick)

Public.com aggregiert Wall-Street-Analystenschätzungen für PLTR und setzt das Konsens-12-Monats-Kursziel bei 196,56 US-Dollar an. Die Spanne der einzelnen Schätzungen ist breit, was Meinungsverschiedenheiten zwischen denjenigen widerspiegelt, die Palantirs KI-Wachstumsperspektiven als Rechtfertigung für ein Premium-Multiple ansehen, und denjenigen, die auf Bewertungsrisiken bei aktuellen Niveaus hinweisen (Public.com, 23. März 2026).

MarketBeat (Konsenszusammenfassung, Moderate Buy)

MarketBeat aggregiert Ratings von 28 Analysten und verzeichnet einen Konsens von Moderate Buy mit einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 196,32 US-Dollar. Das Unternehmen weist darauf hin, dass zwei Analysten ein Strong Buy, 14 ein Buy, 10 ein Hold und zwei ein Sell vergeben, was die Spaltung zwischen denjenigen illustriert, die auf KI-getriebenes Umsatzwachstum hinweisen, und denjenigen, die bei der Bewertung vorsichtig bleiben (MarketBeat, 19. März 2026).

Yahoo Finance (Broker-Ratings-Zusammenfassung)

Yahoo Finance meldet eine durchschnittliche Broker-Empfehlung von 2 auf einer Skala von 1 bis 5 (wobei 1 = Strong Buy und 5 = Strong Sell) für PLTR. Die Aggregation, die sich auf mehrere Broker-Notizen stützt, spiegelt einen weitgehend Buy-orientierten Konsens wider, während aktiv diskutiert wird, ob PLTRs Gewinnmultiplikator im Verhältnis zu seiner KI-Umsatzentwicklung im Geschäftsjahr 2026 nachhaltig ist (Yahoo Finance, 24. März 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg gruppieren sich Palantir-Aktienprognosen im Bereich von 196 bis 230 US-Dollar mit einem Moderate-Buy-Konsens. Konstruktive Ansichten konvergieren auf KI-getriebenes Umsatzwachstum und Expansion bei Behördenverträgen, während die breite Streuung der Einzelschätzungen anhaltende Meinungsverschiedenheiten über die Bewertung widerspiegelt.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

PLTR-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der PLTR-Aktienkurs notiert am 25. März 2026 um 12:20 Uhr UTC bei 157,28 US-Dollar und liegt damit über den meisten seiner kürzerfristigen gleitenden Durchschnitte, aber unter den einfachen gleitenden 100- und 200-Tage-Durchschnitten (SMAs), die bei 165,57 bzw. 163,76 US-Dollar liegen, laut TradingView-Daten. Die 20-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs liegen bei etwa 150, 151, 166 bzw. 164 US-Dollar, und da der 20-Tage-SMA über dem 50-Tage-SMA liegt, besteht eine kurzfristige bullische Ausrichtung im unteren Teil dieses Clusters. Der Hull Moving Average (9) bei 156,42 US-Dollar zeigt ein Verkaufssignal an, was darauf hindeutet, dass die kurzfristige Dynamik möglicherweise nachlässt, auch wenn der Kurs über der kurzfristigen gleitenden Durchschnittsspanne bleibt.

Der 14-Tage-Relative-Strength-Index liegt bei 53,86, ein neutraler Wert knapp über dem Mittelpunkt, der für sich genommen keine Richtungstendenz bietet. Der Average Directional Index (14) bei 18,17 deutet auf einen schwachen und noch nicht etablierten Trend in beide Richtungen hin, laut TradingView-Oszillatordaten. Das MACD-Niveau (12, 26) von 2,33 registriert ein Kaufsignal, während die breitere Oszillator-Suite, einschließlich Stochastic %K bei 64,66, dem Commodity Channel Index bei 72,61 und dem Ultimate Oscillator bei 54,13, sich in neutralem Terrain befindet, was mit einem konsolidierenden statt trendierenden Markt übereinstimmt.

Auf der Oberseite ist der klassische R1-Pivot bei 159,43 US-Dollar die nächste Referenz; ein Tagesschluss über diesem Niveau würde den R2-Bereich nahe 181,68 US-Dollar in einen breiteren Kontext stellen. Auf der Unterseite bietet der klassische Pivot (P) bei 142,83 US-Dollar erste Unterstützung, während der 100-Tage-SMA bei 165,57 US-Dollar und der 200-Tage-SMA bei 163,76 US-Dollar die primäre gleitende Durchschnittsspanne darüber bleiben. Ein Rückfall unter den 50-Tage-SMA nahe 150,79 US-Dollar würde den S1-Pivot bei 120,59 US-Dollar in das breitere Abwärtsbild bringen. Alle Pivot-Niveaus stammen aus TradingView-Classic-Pivot-Berechnungen (TradingView, 25. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Palantir-Aktienkursverlauf (2024–2026)

PLTRs Aktienkurs eröffnete im März 2024 bei etwa 25 US-Dollar, ein relativ bescheidenes Niveau, das einen nützlichen Kontext dafür bietet, wie stark sich die Aktie in den folgenden zwei Jahren bewegte.

Die Aktien bewegten sich bis Mitte 2024 im niedrigen bis mittleren 20-Dollar-Bereich, bevor ein stetiger Anstieg im Herbst an Fahrt gewann. Die US-Präsidentschaftswahl im November 2024 wirkte als klarer Katalysator, wobei PLTR von etwa 46 US-Dollar zu Beginn dieses Monats auf einen Schlusskurs von etwa 66 US-Dollar Ende November stieg, ein Gewinn von etwa 43 % in einem einzigen Monat, da das Anlegerinteresse an Defense-Tech- und KI-Infrastruktur-Titeln stark beschleunigte.

Diese Dynamik setzte sich 2025 fort. PLTR überschritt im Februar 2025 nach einer starken Gewinnveröffentlichung die 100-Dollar-Marke und erreichte am 19. Februar ein Intraday-Hoch von 125,46 US-Dollar, bevor ein breiter Marktabschwung die Aktie am 7. April auf ein 2025-Tief von 65,59 US-Dollar zurückzog, inmitten der scharfen zollgetriebenen Marktturbulenzen. Die Erholung war ebenfalls ausgeprägt: Die Aktie kletterte bis Ende Oktober 2025 wieder über 200 US-Dollar und erreichte am 3. November 2025 kurzzeitig ein Intraday-Hoch von 222,05 US-Dollar, ihren höchsten Punkt im Datensatz, bevor sie zu einem Jahresendschluss von 75,24 US-Dollar am 31. Dezember 2025 nachgab...

Moment – diese Zahl gilt für den 31. Dezember 2024. PLTR schloss 2025 bei 177,60 US-Dollar am 31. Dezember 2025 und eröffnete 2026 bei etwa 182 US-Dollar. Ein Rücksetzer Anfang 2026 brachte die Aktie am 24. Februar 2026 auf ein Tief von 126,45 US-Dollar, bevor sie sich am 25. März 2026 auf 157,28 US-Dollar erholte, ein Plus von etwa 63 % im Jahresvergleich gegenüber 96,55 US-Dollar am 25. März 2025, allerdings immer noch etwa 13 % unter ihrer Januar-2026-Eröffnung.