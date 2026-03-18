NVIDIA Corporation (NVDA) notiert zum Stand von 16. März 2026, 14:59 Uhr UTC, bei 183,97 $, innerhalb einer Intraday-Spanne von 179,98-185,13 $, während die jährliche GTC-Entwicklerkonferenz des Unternehmens in San Jose, Kalifornien, eröffnet wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung rund um NVDA wird heute von mehreren zusammenlaufenden Faktoren geprägt. Die Keynote von CEO Jensen Huang, geplant für 11:00 Uhr PT (14:00 Uhr ET) im SAP Center, ist das zentrale Ereignis (NVIDIA, abgerufen am 16. März 2026). Analysten der Bank of America Securities hoben die GPU-Produktpipeline, KI-Inferenzfähigkeiten und Netzwerk-Updates als die drei Hauptfokusbereiche hervor, und die Bank bekräftigte vor der Konferenz ein Kursziel von 300 $ (Barchart, 14. März 2026).

Separat bleibt die regulatorische Unsicherheit bezüglich Nvidias H200-Chip im Fokus. Die Financial Times berichtete, dass die Produktion nach chinesischen Zollbeschränkungen gestoppt wurde (Financial Times, 4. März 2026), und eine langwierige US-Sicherheitsprüfung verzögerte den Exportfortschritt (Reuters, 17. Januar 2026), was die Umsatzaussichten in China weiterhin beeinträchtigen könnte. Andernorts erscheint die allgemeine Marktstimmung etwas stabiler, wobei US-Aktien-Futures nach oben zeigen, nachdem Präsident Trump einen fortlaufenden Dialog mit dem Iran signalisierte und damit etwas geopolitischen Druck nahm, während der DXY um 0,2 % nachgab und der S&P 500 sich der Unterstützung nahe der 6.600-6.700-Spanne näherte (TIckmill, 16. März 2026).

NVIDIA-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele Dritter

Zum Stand vom 16. März 2026 spiegeln NVIDIA-Aktienprognosen Dritter einen weitgehend bullischen, aber breit gefächerten Konsens wider, der durch die KI-Infrastrukturdominanz des Unternehmens, die Rekordergebnisse im Geschäftsquartal Q4 2026 mit einem Umsatz von 68,13 Mrd. $ (plus 73 % im Jahresvergleich), kurzfristige Exportkontrollrisiken in China und die Erwartungen rund um die GTC-2026-Produktroadmap geprägt ist. Die folgenden Kursziele fassen führende Einschätzungen Dritter zusammen, die im Februar und März 2026 veröffentlicht wurden.

Deutsche Bank (Halten, vorsichtiges Kursziel)

Die Deutsche Bank erhöhte ihr 12-Monats-Kursziel für NVDA auf 220 $ von 215 $, behielt aber die Halten-Einstufung bei, nach Nvidias Q4-Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2026 am 25. Februar. Die relative Vorsicht der Bank spiegelt Bewertungsdisziplin und den Druck durch eingeschränkte Rechenzentrumserlöse in China wider, die auf 9,1 % des Gesamtumsatzes im Geschäftsjahr 2026 fielen (MarketScreener, 26. Februar 2026).

Truist Securities (Kaufen, Anhebung nach Zahlen)

Truist erhöhte seine NVDA-Aktienprognose auf 283 $ von 275 $ und behielt die Kaufen-Einstufung bei, nachdem Nvidia den Q1-Umsatz für das Geschäftsjahr 2027 auf etwa 78 Mrd. $ prognostizierte. Das 283-$-Kursziel wendet ein 28-faches Multiple auf die überarbeitete Gewinn-je-Aktie-Schätzung für das Kalenderjahr 2027 von 10,12 $ an, was einen Abschlag von zwei Punkten gegenüber Branchenkollegen darstellt (Investing.com, 26. Februar 2026).

Citi (Kaufen, Überzeugung für zweite Jahreshälfte)

Citi behielt seine Kaufen-Einstufung und das Kursziel von 270 $ bei und kam zu dem Schluss, dass die Aktie attraktiv erscheint mit wahrscheinlicher Outperformance in der zweiten Jahreshälfte 2026, da sich die Nachfragesichtbarkeit ins Geschäftsjahr 2027 erstreckt. Die Bank räumte kurzfristigen Inferenz-Wettbewerb durch konkurrierende Chip-Anbieter ein, argumentierte aber, dass Nvidia sowohl bei Training als auch bei reasoning-fokussierten Inferenz-Workloads führend bleibt (Yahoo Finance, 17. Februar 2026).

Wedbush (Outperform, aggressive Anhebung)

Wedbush-Analyst Matt Bryson erhöhte sein Kursziel auf 300 $ von 230 $, behielt die Outperform-Einstufung bei, nach Nvidias Q4-Zahlen und unter Verweis auf das Ausmaß der Kapitalausgabenverpflichtungen der Hyperscaler und die steigende Akzeptanz von Unternehmens-KI. Die Bewegung stellte eine 30%ige Aufwärtsrevision vom vorherigen Kursziel dar und identifizierte Nvidias Rechenzentrumsegment, das im Q4 einen Umsatz von 62,3 Mrd. $ beisteuerte, als Haupttreiber (Yahoo Finance, 5. März 2026).

MarketBeat (Konsensüberblick)

Der aggregierte Konsens von MarketBeat, der auf 48 beobachtenden Analysten basiert, setzt das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel bei 222,23 $, mit einer Höchstschätzung von 320 $ und einem Tiefstwert von 140 $, neben einer Konsens-Kaufen-Einstufung. Die Plattform vermerkt, dass 40 Analysten eine Kaufen-Einstufung haben, fünf ein Stark Kaufen, zwei ein Halten und einer ein Verkaufen. Diese Streuung deutet auf unterschiedliche Annahmen bezüglich der China-Umsatzerholung und der Wettbewerbsintensität bei KI-Beschleunigern hin (MarketBeat, 9. März 2026).

Über diese Quellen hinweg spannen sich 12-Monats-NVIDIA-Aktienprognosen von 220-320 $, wobei sich die mit Kaufen eingestufte Mehrheit um 265-300 $ gruppiert, während die einzige abweichende Halten-Einstufung (Deutsche Bank bei 220 $) eher Bewertungs- und Exportkontrollvorsicht als eine negative fundamentale Sicht widerspiegelt.

Prognosen und Vorhersagen Dritter sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

NVDA-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der NVDA-Aktienkurs notiert zum Stand vom 16. März 2026, 14:59 Uhr UTC, bei 183,97 $ und liegt damit knapp unterhalb seiner 20/50/100/200-Tage-SMAs bei etwa 185 $ / 185 $ / 186 $ / 178 $, wobei die 20- und 50-Tage-Durchschnitte als unmittelbarer Überkopfwiderstand fungieren. Das kurzfristige gleitende Durchschnittsbild ist gemischt: Der 10-Tage-SMA bei 182 $ liegt unter dem aktuellen Kurs und zeigt ein Kaufsignal an, während der 20-Tage- und längere SMAs alle auf Verkauf hinweisen, was darauf hindeutet, dass der kurzfristige Trend unter Druck steht.

Das Momentum ist weitgehend neutral. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei 49,13 und befindet sich damit in neutralem Terrain ohne klare Richtungstendenz, und der Average Directional Index (ADX) bei 15,94 signalisiert ein schwaches Trendumfeld, in dem Ausbruchssignale möglicherweise geringere Überzeugungskraft haben.

Nach oben ist der klassische R1-Pivot bei 192,87 $ die erste bedeutsame Referenz; ein Tagesschluss über diesem Niveau würde die R2-Zone nahe 208,55 $ in Sicht bringen. Jenseits von R2 stellt der R3-Bereich um 235 $ angesichts der aktuellen Momentumbedingungen eine fernere Referenz dar.

Bei Rücksetzern bietet der klassische Pivot (P) bei 181,95 $ erste Unterstützung, dicht gefolgt von der 200-Tage-SMA-Ebene nahe 177,63 $. Sollte der Kurs den 177-178-$-Bereich auf Tagesschlussbasis verlieren, wird das S1-Niveau bei etwa 166,27 $ zur nächsten bedeutsamen Abwärtsreferenz (TradingView, 16. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

NVIDIA-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der NVDA-Aktienkurs eröffnete den März 2024 im Bereich von etwa 86-90 $ und beschleunigte sich dann durch Frühjahr und Sommer stark, da KI-Infrastrukturausgaben eine konstante Nachfrage nach den Rechenzentrum-Chips des Unternehmens antrieben. Bis Ende Juni 2024 war NVDA über 130 $ geklettert und stieß am 7. Januar 2025 auf ein Zweijahreshoch von etwa 153,80 $ im Intraday-Handel, was das anhaltende Interesse am Aufbau großer Sprachmodelle und Kapitalausgabenverpflichtungen der Hyperscaler widerspiegelte.

Dieses Momentum stockte Anfang 2025. NVDA zog sich von seinem Januar-Höchststand zurück und fiel bis Ende März auf etwa 107 $, inmitten einer breiteren Rotation im Technologiesektor und aufkommender Bedenken bezüglich US-Exportkontrollen für H200-Chips mit Ziel China. Der schärfste Rückgang kam Anfang April 2025, als die Aktie am 7. April auf ein Intraday-Tief von 86,13 $ fiel, ihr schwächstes Niveau im Zweijahresfenster, bevor sie sich durch den Sommer stetig erholte und bis Oktober und November die 180-200-$-Spanne erneut testete.

Ein frischer Aufwärtsschub im Februar 2026 sah NVDA am 25. Februar, dem Tag der Veröffentlichung der Ergebnisse für Q4 des Geschäftsjahres 2026, ein Intraday-Hoch von 203,54 $ erreichen. Die Aktie zog sich dann zurück, schloss am 27. Februar bei 177,54 $, bevor sie sich Mitte März in der 180-185-$-Spanne stabilisierte.

NVDA schloss am 16. März 2026 bei 184,13 $, was etwa 37,1 % höher im Jahresvergleich ist (gegenüber dem Schlusskurs vom 16. März 2025 von 121,26 $ aus den bereitgestellten Daten), aber ungefähr 2,6 % niedriger seit Jahresbeginn vom Schlusskurs am 2. Januar 2026 von 188,74 $.