NVIDIA Corporation (NVDA) wird am 7. April 2026 um 12:05 Uhr UTC in der Nachmittagssitzung nahe 175,70 USD gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 175,50–178,90 USD. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Druck auf die Aktie spiegelt ein Zusammenspiel makroökonomischer und sektorspezifischer Faktoren wider. Die breiten US-Aktienmärkte waren angesichts anhaltender handelspolitischer Unsicherheit volatil, wobei die Rezessionssorgen nach einer Erhöhung der 12-Monats-Rezessionswahrscheinlichkeit für die USA durch Goldman Sachs von 25% auf 30% Ende März 2026 zunahmen, während J.P. Morgan und andere Großbanken in den Vormonaten ähnliche Warnungen aussprachen (TheStreet, 24. März 2026). Der Nasdaq stand neben der breiteren Magnificent-Seven-Kohorte vor demselben makroökonomischen Hintergrund unter Verkaufsdruck.

Auf Unternehmensebene meldete NVIDIA einen Rekord-Q4-Umsatz im Geschäftsjahr 2026 von 68,1 Mrd. USD, ein Plus von 73% im Jahresvergleich, wobei der Rechenzentrum-Umsatz 62,3 Mrd. USD erreichte, getrieben durch die Einführung der Blackwell-Plattform und die Nachfrage nach KI-Infrastruktur. Das Unternehmen prognostizierte außerdem einen Q1-Umsatz im Geschäftsjahr 2027 von etwa 78 Mrd. USD, über der damaligen Wall-Street-Konsenserwartung von 72,6 Mrd. USD (NVIDIA Investor Relations, 25. Februar 2026). Zusätzlich genehmigte die USA im Januar 2026 bedingte Exporte von NVIDIAs H200-Chips nach China, mit Anforderungen wie einer Chip-Bewertung durch Dritte und Bedingungen zur Versorgungssicherheit, was die regulatorische Dynamik für die Aktie im Fokus hält (Reuters, 14. Januar 2026).

NVIDIA-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum 7. April 2026 spiegeln NVIDIA-Aktienprognosen von Drittanbietern eine weitgehend bullische Einschätzung zur KI-Infrastruktur-Positionierung des Unternehmens wider, wobei individuelle 12-Monats-Ziele von 250 bis 325 USD reichen. Die nachfolgenden Prognosen stammen aus Sell-Side-Research-Berichten und einem Konsens-Aggregator, geordnet von niedrigeren zu höheren Zielen.

Benchmark (Kaufempfehlung bestätigt)

Benchmark bestätigt eine Kaufempfehlung mit einer 12-Monats-NVDA-Aktienprognose von 250 USD und behält das Vertrauen in die kurzfristige Entwicklung der Aktie bei. Die Firma verweist auf NVIDIAs Q4-Gewinnübertreffen im Geschäftsjahr 2026 – EPS von 1,62 USD gegenüber einem Konsens von 1,54 USD – und die anhaltende Hyperscaler-Nachfrage nach der Blackwell-Architektur als Grundlage für das beibehaltene Ziel (MarketBeat, 1. April 2026).

New Street Research (Zielkürzung)

New Street Research senkt sein 12-Monats-Kursziel für NVDA auf 275 USD von 307 USD, behält jedoch eine Kaufempfehlung bei, was etwa 56% Aufwärtspotenzial vom vorherigen Schlusskurs zum Zeitpunkt der Veröffentlichung impliziert. Die Reduzierung spiegelt eine Bewertungsneukalibrierung angesichts der breiten Sektor-Neubewertung und anhaltender handelspolitischer Unsicherheit wider, nicht jedoch eine Änderung der grundlegenden Einschätzung der Firma zur KI-Infrastrukturnachfrage (MarketBeat, 1. April 2026).

Raymond James (Strong Buy, Zielerhöhung)

Raymond James hebt sein 12-Monats-Kursziel für NVDA auf 323 USD von 291 USD an und behält ein Strong-Buy-Rating bei, da Analyst Srini Pajjuri auf die Sichtbarkeit des Managements auf 1 Billion USD an GPU-bezogenen Verkäufen bis 2027 hinweist, was die Firma als möglicherweise konservative Schätzung bezeichnet. Die Erhöhung basiert auf NVIDIAs Q4-Umsatz im Geschäftsjahr 2026 von 68,13 Mrd. USD, ein Plus von 73,2% im Jahresvergleich, wobei die Firma anhaltende Hyperscaler-Investitionszusagen und den Blackwell-Plattform-Hochlauf als primäre Nachfragetreiber anführt (Investing.com, 18. März 2026).

MarketBeat (Sell-Side-Konsensüberblick)

MarketBeat aggregiert Ratings von 53 beobachtenden Analysten und setzt das durchschnittliche 12-Monats-Konsenskursziel für NVDA bei 275,25 USD an, mit einem Konsensrating von Kaufen. Die Verteilung umfasst 4 Strong Buy, 47 Buy und 2 Hold-Ratings, ohne erfasste Verkaufsempfehlungen. Die Zielspanne reicht von 140 USD am unteren Ende bis 320 USD am oberen Ende, wobei Analysten weitgehend robuste kurzfristige Blackwell-Nachfrage gegen längerfristige Risiken abwägen, darunter US-Exportbeschränkungen, Custom-Chip-Wettbewerb von Hyperscalern und makrobedingte Bewertungsbelastung (MarketBeat, 1. April 2026).

Public.com (Konsens-Aggregator)

Public.com meldet ein durchschnittliches 12-Monats-Konsenskursziel von 267,55 USD für NVDA über 38 beobachtende Analysten hinweg, mit einem Kauf-Konsensrating. Laut der Aufschlüsselung vergeben 55% der Analysten ein Strong Buy, 39% ein Buy, 3% ein Hold und 3% ein Strong Sell. Der Aggregator weist darauf hin, dass das Bull-Szenario auf einem Rechenzentrum-Umsatzwachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von etwa 80–90% bis Kalenderjahr 2026 und 2027 basiert, während das Bear-Szenario Risiken wie Marktanteilsverluste, verstärkten GPU-Wettbewerb und makroökonomischen Druck auf Investitionsbudgets hervorhebt (Public.com, 6. April 2026).

Über diese Quellen hinweg reichen individuelle NVIDIA-Aktienprognosen von 250–323 USD, wobei der Sell-Side-Konsens im Bereich von 267–275 USD aggregiert. Gemeinsame Themen umfassen Blackwell- und Vera-Rubin-Plattform-Nachfrage, Hyperscaler-Investitionssichtbarkeit und den 1-Billion-USD-KI-Umsatzausblick bis 2027, während die hauptsächlichen genannten Risikofaktoren US-Exportkontrollen, makroökonomische Unsicherheit und Wettbewerbsdruck durch Custom-Silizium sind.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

NVDA-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der NVDA-Aktienkurs wird am 7. April 2026 um 12:05 Uhr UTC bei 175,70 USD gehandelt, knapp über dem klassischen Pivot-Punkt von 175,85 USD und weitgehend im Einklang mit dem kurzfristigen gleitenden Durchschnittscluster. Die 10- und 20-Tage-Simple-Moving-Averages (SMAs) bei etwa 174 USD bzw. etwa 178 USD registrieren Kaufsignale auf TradingView, während die 30-, 50- und 100-Tage-SMAs bei etwa 180 USD, etwa 183 USD und etwa 183 USD alle Verkaufen anzeigen, was eine Aktie widerspiegelt, die in einer umkämpften Zone zwischen kurz- und mittelfristigen Trendsignalen gehandelt wird.

Der 14-Tage-Relative-Strength-Index (RSI) liegt bei 49,37, ein neutraler Wert, der weder auf überkaufte noch auf überverkaufte Bedingungen hinweist. Der Average Directional Index (ADX) bei 21,99 deutet auf einen sich entwickelnden statt etablierten Trend hin, was darauf hindeutet, dass der Kursverlauf auf aktuellen Niveaus keine starke Richtungsüberzeugung aufweist.

Auf der Oberseite ist R1 bei 187,43 USD (klassischer Pivot) die nächste Referenz über dem aktuellen Kurs; ein Tagesschluss über diesem Niveau könnte R2 nahe 200,46 USD in Sicht bringen. Der Hull Moving Average (9) bei 177,47 USD und der volumengewichtete gleitende Durchschnitt bei 177,33 USD liegen geringfügig über dem letzten Kurs und können als kurzfristige Referenzen dienen.

Auf der Unterseite bietet der klassische Pivot bei 175,85 USD anfängliche Unterstützung, wobei S1 bei 162,82 USD die nächste klassische Referenz darunter ist. Der 200-Tage-SMA bei etwa 180 USD und der 100-Tage-SMA bei etwa 183 USD liegen beide über dem aktuellen Kurs, während der 200-Tage-Exponential Moving Average (EMA) bei etwa 173,77 USD die nächste langfristige gleitende Durchschnittsebene unter den aktuellen Niveaus darstellt (TradingView, 7. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

NVIDIA-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der NVDA-Aktienkurs eröffnete im April 2024 bei etwa 87 USD, bereits in den frühen Phasen dessen, was ein markanter zweijähriger Anstieg werden sollte, getrieben durch steigende Nachfrage nach KI-Chips und Rechenzentrumsinfrastruktur.

Die Aktie schloss 2024 bei 134,34 USD – ein Gewinn von etwa 178% für das Jahr – nachdem sie im November 2024 ein Zweijahreshoch von etwa 140 USD erreicht hatte, bevor sie zum Jahresende zurückfiel. NVDA startete 2025 nahe 138 USD und setzte den Aufwärtstrend durch Januar fort, berührte kurz 150 USD am 7. Januar 2025, bevor sie zurückging. Die Aktie stabilisierte sich von Februar bis Anfang März 2025 in der Spanne von 120–140 USD, geriet dann von April bis Anfang Mai 2025 unter erheblichen Druck und fiel am 7. April 2025 auf bis zu 86,13 USD, da Zoll-bezogene makroökonomische Bedenken den breiteren Technologiesektor belasteten.

Eine Erholung nahm ab Mai 2025 Fahrt auf. NVDA kletterte zurück durch die 130er und 140er USD bis in den Sommer, und bis Ende Oktober 2025 hatte sie sich in Richtung eines Spitzenschlusskurses von 207,28 USD am 3. November 2025 zurückentwickelt, dem höchsten Schlusskurs im bereitgestellten Datensatz. Die Aktie driftete dann allmählich niedriger und schloss 2025 bei 186,63 USD.

NVDA wird am 7. April 2026 bei 175,70 USD gehandelt, etwa 5,9% unter ihrem Schlusskurs vom 31. Dezember 2025 von 186,63 USD und etwa 77% über ihrem Schlusskurs vom 7. April 2025 von 99,25 USD.