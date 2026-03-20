Netflix, Inc. (NFLX) notiert im frühen europäischen Handel um 10:44 Uhr UTC am 19. März 2026 bei 95,04 $, innerhalb einer Intraday-Spanne von 93,80–95,17 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung rund um NFLX scheint durch mehrere zusammentreffende Faktoren gestützt worden zu sein. Citi nahm am 18. März 2026 die Coverage mit einem Kauf-Rating wieder auf und verwies auf potenzielle Margenexpansion, erwartete US-Preiserhöhungen für Abonnements im Q4 2026 sowie erweiterte Aktienrückkäufe nach Netflix' Ausstieg aus der Verfolgung von Warner Bros. Discovery-Assets (GuruFocus, 18. März 2026). Auf der breiteren Marktebene gab der S&P 500 leicht auf etwa 6.612 nach, während sich Anleger auf die FOMC-Sitzung der Federal Reserve konzentrierten (Kiplinger, 18. März 2026). Während die Märkte keine Zinsänderung eingepreist hatten, beobachteten Anleger aufmerksam die Guidance zum Dot Plot 2026, der eine Senkung um 25 Basispunkte projizierte (CNBC, 18. März 2026). Unterdessen notierte die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen unter 4,2 % (Trading Economics, 19. März 2026).

Netflix wird voraussichtlich am 16. April 2026 Quartalszahlen vorlegen (Yahoo Finance, 13. März 2026), wobei die Ergebnisse für Q4 2025 den Analystenkonsens geringfügig übertroffen hatten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse (Zacks, 21. Januar 2026).

Netflix-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum 19. März 2026 spiegeln Netflix-Aktienprognosen von Drittanbietern eine neu kalibrierte Landschaft wider, nachdem das Unternehmen aus der Verfolgung der Warner Bros. Discovery-Übernahme ausgestiegen ist. Die meisten überarbeiteten Schätzungen konzentrieren sich auf Margenerholung, Monetarisierung des Werbe-Tiers und erwartete US-Preiserhöhungen für Abonnements.

Citi (Kauf, Coverage aufgenommen)

Citi nahm die Coverage von NFLX mit einem Kauf-Rating und einem Kursziel von 115 $ auf, was etwa 21 % Aufwärtspotenzial gegenüber dem Aktienkurs zum Zeitpunkt der Veröffentlichung impliziert. Die Bank nennt drei Katalysatoren: eine prognostizierte Verbesserung der operativen Marge 2026 um 40 Basispunkte über dem Konsens, eine erwartete US-Preiserhöhung im Q4 2026 sowie erweiterte Aktienrückkäufe nach der Absage des Warner Bros. Discovery-Deals (GuruFocus, 18. März 2026).

J.P. Morgan (Übergewichten, Coverage aufgenommen)

J.P. Morgan nahm Anfang März 2026 die Coverage von NFLX mit einem Übergewichten-Rating und einem Kursziel von 120 $ auf, wie in aggregierten Analystenverfolgungen vermerkt. Die Begründung der Firma hebt die über 325 Millionen Abonnenten umfassende Nutzerbasis von Netflix und die Umsatzwachstumstrajektorie von 16 % im Jahresvergleich als Faktoren hervor, die den Aufschlag gegenüber dem aktuellen Konsensdurchschnitt untermauern (Yahoo Finance, 2. März 2026).

CFRA (Kauf, hochgestuft)

CFRA stufte NFLX Anfang März 2026 auf Kauf mit einem Kursziel von 115 $ hoch und kehrte damit eine vorherige Halten-äquivalente Haltung um. Das Upgrade spiegelt verbesserte Überzeugung wider, dass Netflix' Content-Budget einen Wettbewerbsvorteil darstellt, sowie eine Neubewertung deal-bezogener Risiken, die zuvor auf dem Rating der Firma gelastet hatten (CNBC, 6. März 2026).

Benzinga (Konsensübersicht)

Benzingas Aggregation von 32 Analystenratings zeigt eine durchschnittliche 12-Monats-NFLX-Aktienprognose von 112,03 $, mit einer Höchstschätzung von 135 $ und einem Tiefstwert von 94 $. Das Konsens-Rating der befragten Analysten lautet „moderater Kauf", wobei der aktuelle Durchschnitt einen Rückgang von 31,1 % gegenüber dem vorherigen Durchschnitt von 162,69 $ darstellt. Dies deutet auf breite Zielanpassungen nach der Veröffentlichung der Q4 2025-Ergebnisse und den Spekulationen über den Warner Bros. Discovery-Deal Anfang 2026 hin (Benzinga, 8. März 2026).

AInvest (Citi-Katalysatoranalyse)

AInvest berichtet über Citis 115 $-Ziel und merkt an, dass die Schätzung auf drei spezifischen Finanzströmen beruht: Margenexpansion, einem US-Preisereignis im Q4 2026 und Kapitalrückführungen. Es wird auch vermerkt, dass Werbeeinnahmenprognosen reduziert wurden, wobei die Schätzungen von 12 Milliarden $ im Jahr 2025 auf 9 Milliarden $ bis 2030 gesunken sind. Der nächste wichtige Validierungspunkt für diese Annahmen ist Netflix' Q1 2026-Quartalsbericht, der für den 16. April 2026 angesetzt ist (AInvest, 18. März 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg konvergieren Netflix-Aktienprognosen in einer Spanne von 112–120 $, wobei der Benzinga-Konsensdurchschnitt bei 112,03 $ liegt und einzelne Broker-Ziele von Citi und CFRA bei 115 $ sowie J.P. Morgan bei 120 $ liegen. Gemeinsame Themen über alle Quellen hinweg sind die Beseitigung von Deal-Risiken, Margenerholung und Preissetzungsmacht als Schlüsselvariablen, die die oberen und unteren Schätzungen unterscheiden.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

NFLX-Aktienkurs: Technischer Überblick

Im Tageschart notiert der NFLX-Aktienkurs zum Stand von 10:44 Uhr UTC am 19. März 2026 bei 95,04 $ und liegt damit knapp über dem Cluster der 20- und 50-Tage-Simple-Moving-Averages bei etwa 91 $ und 87 $, während die 100- und 200-Tage-SMAs bei 95 $ und 109 $ als Widerstände darüber fungieren. Die 20-über-50-Ausrichtung bleibt sowohl bei den SMA- als auch bei den Exponential-Moving-Average-Familien intakt, was die kurzfristige Struktur konstruktiv hält. Der Hull Moving Average (9) bei 94,20 $ bietet ebenfalls Unterstützung knapp unterhalb der letzten Notierung.

Das Momentum ist oberer-neutral: Der 14-Tage-Relative-Strength-Index liegt bei 59,87, was eher mit einem sich stabilisierenden Trend als mit einer überkauften Ausweitung übereinstimmt. Der Average Directional Index bei 32,85 zeigt an, dass eine etablierte Richtungsbewegung im Gange ist, was darauf hindeutet, dass der vorherrschende Trend bedeutende Kraft behält. Das MACD-Level (12, 26) bei 2,90 bleibt im positiven Bereich, obwohl die Momentum-Lesung (10) von −3,96 auf eine bescheidene kurzfristige Verlangsamung hinweist, die es zu beobachten gilt.

Nach oben ist der klassische R1-Pivot bei 103,66 $ der erste bemerkenswerte Bezugspunkt. Ein überzeugender Tagesschluss über diesem Level würde den R2-Bereich nahe 111 $ ins Visier rücken. Der 100-Tage-SMA bei etwa 95 $ und der 200-Tage-Exponential-Moving-Average bei 99,55 $ bilden ein unmittelbares Widerstandsband darüber, das der Kurs auf nachhaltiger Basis durchbrechen muss, bevor das R1-Ziel erreichbarer wird.

Bei Rücksetzern bietet der klassische Pivot bei 89,33 $ anfängliche Unterstützung, wobei die 20-Tage-SMA-Schwelle bei etwa 91 $ als erster bedeutender Bereich fungiert, den Käufer verteidigen müssen. Wenn der Kurs dieses Cluster verliert, würde sich der Fokus auf S1 nahe 81,92 $ verlagern, während eine tiefere Abwicklung in Richtung des S2-Bereichs bei etwa 68 $ eine bedeutendere Verschlechterung der kurzfristigen Struktur darstellen würde (TradingView, 19. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Netflix-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der NFLX-Aktienkurs notierte im März 2024 bei etwa 63 $ und verbrachte den Großteil dieses Jahres mit einem Aufwärtstrend, da Abonnentenwachstum und frühe Anzeichen von Werbe-Tier-Momentum Käufer anzogen. Die Aktie schloss 2024 bei 89,61 $, ein Gewinn von etwa 42 % gegenüber dem März 2024-Level.

NFLX setzte diesen Lauf in der ersten Hälfte von 2025 fort und erreichte am 17. Juli 2025 ein Zweijahres-Schlusshoch nahe 125,11 $, bevor es nachgab. Ein zweiter Vorstoß führte die Aktie Mitte November 2025 zurück in Richtung 115,66 $, aber Verkäufer traten erneut auf und NFLX fiel zum Jahresende stark zurück und schloss 2025 bei 93,63 $.

Der Verkaufsdruck beschleunigte sich im Februar 2026 inmitten breiterer Marktturbulenzen, wobei NFLX am 24. Februar 2026 auf ein Schlusstief von 79,02 $ rutschte. Die Aktie erholte sich rasch und stieg bis zum 26. Februar 2026 auf 93,89 $, eine Bewegung von etwa 18,8 % in zwei Sitzungen, als sich die Stimmung stabilisierte und Citi die Coverage mit einem Kauf-Rating wieder aufnahm.

NFLX schloss am 19. März 2026 bei 95,03 $, etwa 4,3 % im Plus seit Jahresbeginn gegenüber der Eröffnung vom 2. Januar 2026 bei 91,10 $ und etwa 1,3 % im Minus im Jahresvergleich gegenüber dem Schlusskurs vom 19. März 2025 bei 96,25 $.