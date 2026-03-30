Microsoft Corp. (MSFT) notiert am 25. März 2026 um 16:18 Uhr UTC bei 370,28 US-Dollar, innerhalb einer Handelsspanne von 369,89–384,45 US-Dollar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung wurde durch einen breiten Aktienmarktrückgang belastet, wobei der Nasdaq am 25. März um 0,8% fiel, da die Brent-Rohölpreise über 104 US-Dollar stiegen und Anleger angesichts geopolitischer Entwicklungen im Nahen Osten vorsichtig waren (Trading Economics, 25. März 2026). Zusätzlichen unternehmensspezifischen Druck erzeugte die Ankündigung einer umfassenden Umstrukturierung der HR-Organisation durch Microsoft am 25. März 2026, wobei Chief Diversity Officer Lindsay-Rae McIntyre zum Monatsende ausscheidet – eine Fortsetzung eines Umstrukturierungsmusters, das seit Mitte 2025 mehrere Runden von Personalabbau umfasste (Business Insider, 25. März 2026).

Microsoft-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum 25. März 2026 spiegeln Microsoft-Aktienprognosen von Drittanbietern ein weitgehend konstruktives Sentiment wider, vor dem Hintergrund eines Aktienkursrückgangs von etwa 22% seit Jahresbeginn gegenüber dem Schlusskurs von 483,72 US-Dollar am 31. Dezember 2025. Die Kursziele reichen von 392 bis 675 US-Dollar, wobei die folgenden Zusammenfassungen aus Ratings und Konsensübersichten stammen, die innerhalb dieses Zeitfensters veröffentlicht wurden.

Jefferies (Kaufempfehlung bestätigt, Kursziel 675 US-Dollar)

Jefferies bekräftigt seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 675 US-Dollar für MSFT, wobei Analyst Brent Thill die Aktie als günstig im Verhältnis zu ihrem langfristigen KI-Wachstumsprofil beschreibt. Thill nennt die Integration von Azure und Microsoft 365 als strukturellen Vorteil bei der Erfassung von KI-Ausgaben im Unternehmensbereich und weist darauf hin, dass MSFT nahe dem 21-fachen der Gewinne für das Geschäftsjahr 2027 gehandelt wird, unter dem 10-Jahres-Durchschnitt von 23,5x (Yahoo Finance, 13. März 2026).

RBC Capital Markets (Outperform bestätigt, Kursziel 640 US-Dollar)

RBC Capital Markets bekräftigt sein Outperform-Rating für MSFT mit einem Kursziel von 640 US-Dollar. Das Unternehmen hält trotz des breiteren Aktienmarktrückgangs an seiner konstruktiven Haltung fest und verweist auf Microsofts Cloud-Infrastruktur-Skalierung und Positionierung im Bereich Unternehmenssoftware als wichtige Stützen (Yahoo Finance, 21. März 2026).

Bank of America (Kaufempfehlung erneuert, Kursziel 500 US-Dollar)

Bank of America nimmt die Coverage von MSFT mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 500 US-Dollar wieder auf – die zuletzt veröffentlichte Hausmeinung im Berichtszeitraum. Das Unternehmen hebt Azure und Copilot als primäre langfristige Wachstumstreiber hervor, erkennt jedoch erhöhte Kapitalausgaben als kurzfristige Überlegung an (Investing.com, 24. März 2026).

MarketBeat (Konsensübersicht)

MarketBeat aggregiert Ratings von 46 Analystenhäusern und kommt zu einem Konsens von Moderates Kaufen, mit 40 Kaufempfehlungen, 4 Halten-Empfehlungen und 2 Starkes Kaufen-Empfehlungen. Die durchschnittliche 12-Monats-MSFT-Aktienprognose über dieses Panel liegt bei 591,95 US-Dollar, wobei einzelne Schätzungen von 392 US-Dollar am unteren Ende bis 675 US-Dollar am oberen Ende reichen (MarketBeat, 14. März 2026).

Public.com (aggregierter Konsens)

Public.com meldet eine aggregierte Konsens-Kaufempfehlung von 30 Analysten mit einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 595,27 US-Dollar. Die Plattform weist darauf hin, dass die breite Streuung der Schätzungen unterschiedliche Annahmen über das Timing der KI-Adoption und das Tempo der Cloud-Umsatzbeschleunigung widerspiegelt (Public.com, 23. März 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg gruppieren sich Microsoft-Aktienprognosen im Bereich von 500–675 US-Dollar, wobei die Konsensdurchschnitte von MarketBeat und Public.com bei etwa 591–595 US-Dollar konvergieren; Azure-Wachstum, Copilot-Monetarisierung und Konsolidierung der Unternehmens-KI scheinen wiederkehrende unterstützende Themen in optimistischen Ansichten zu sein, während Kapitalausgaben und kurzfristiger Margendruck als primäre Vorsichtsbereiche auftreten.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

MSFT-Aktienkurs: Technischer Überblick

Im Tageschart notiert der MSFT-Aktienkurs am 25. März 2026 um 16:18 Uhr UTC bei 370,28 US-Dollar und liegt damit unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten, die von TradingView verfolgt werden. Die vollständige Struktur der einfachen gleitenden Durchschnitte von 20, 50, 100 und 200 Tagen bei etwa 396/415/452/480 US-Dollar liegt über dem aktuellen Kurs, wobei jede Periode ein Verkaufssignal zurückgibt, was einen ausgedehnten Abwärtstrend vom Jahreshöchststand widerspiegelt. Der Hull Moving Average (9) bei 371,02 US-Dollar liegt knapp über dem letzten Kurs, während die Ichimoku-Basislinie (9, 26, 52, 26) bei 391,40 US-Dollar eine weitere obere Referenz bildet.

Momentum-Indikatoren sind weitgehend schwach. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index liegt bei 27,36 und damit tief im überverkauften Bereich, obwohl die TradingView-Zusammenfassung ihn isoliert betrachtet eher als neutral denn als Richtungssignal klassifiziert. Der Average Directional Index (14) bei 27,76 zeigt an, dass ein etablierter Trend vorliegt, konsistent mit dem anhaltenden Richtungsdruck, der in der Struktur der gleitenden Durchschnitte sichtbar ist.

Nach oben stellt der klassische Pivot-Punkt (P) bei 401,73 US-Dollar die nächste Referenz über dem aktuellen Kurs dar; ein Tagesschluss über diesem Niveau könnte R1 bei 421,75 US-Dollar in den Blick rücken. Darüber hinaus markieren der 50-Tage-SMA bei etwa 415 US-Dollar und R2 bei 450,75 US-Dollar die nächsten oberen Interessenbereiche, obwohl der aktuelle Kurs von beiden Niveaus noch erheblich entfernt ist.

Bei Rücksetzern sind das Sitzungstief von 369,89 US-Dollar und der Hull Moving Average bei 371,02 US-Dollar die nächsten Abwärtsreferenzen. Der klassische Pivot S1 bei 372,72 US-Dollar liegt geringfügig über dem letzten Kurs, und eine Bewegung unter das Intraday-Tief von 369,89 US-Dollar könnte S2 bei 352,70 US-Dollar in den Fokus rücken, wobei S3 bei 303,68 US-Dollar als tieferes Fibonacci-abgeleitetes Niveau im klassischen Pivot-Raster fungiert (TradingView, 25. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Microsoft-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der MSFT-Aktienkurs eröffnete im März 2024 nahe 422 US-Dollar, nachdem er einen Großteil des späten Jahres 2023 und frühen 2024 in einem stetigen Aufwärtstrend verbracht hatte, angetrieben durch starkes Cloud- und KI-bezogenes Umsatzwachstum. Die Aktie kletterte auf ein Intraday-Hoch von 468,69 US-Dollar am 9. Juli 2024, bevor sie über den Sommer konsolidierte, mit einem kurzen Rückgang auf 383 US-Dollar am 5. August 2024 inmitten eines breiten Marktausverkaufs, bevor sie sich in den Herbst hinein erholte.

MSFT stieg im vierten Quartal 2024 weiter an und erreichte am 10. Dezember 2025 ein Intraday-Hoch von 494,85 US-Dollar, bevor die Aktie zurückfiel und das Jahr bei 483,72 US-Dollar am 31. Dezember 2025 schloss. Die Aktie begann 2026 unter Druck und fiel von 489,51 US-Dollar am 2. Januar auf 481,79 US-Dollar am 27. Januar, bevor sie sich im Februar und März weiter beschleunigte, da sich die breitere Tech-Stimmung verschlechterte und Bedenken hinsichtlich der Kapitalausgaben auf den Aktien lasteten.

MSFT schloss am 25. März 2026 bei 370,41 US-Dollar, etwa 23,4% niedriger seit Jahresbeginn und rund 12,4% niedriger im Jahresvergleich zum Schlusskurs von 395,55 US-Dollar am 25. März 2025.