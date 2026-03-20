Microsoft (MSFT) notiert im frühen europäischen Handel am 18. März 2026 bei 401,50 USD, innerhalb einer Intraday-Spanne von 397,67–401,74 USD. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung hat sich im Zuge einer breiteren Erholung am Aktienmarkt stabilisiert, wobei der Nasdaq am 17. März um 0,5% zulegte, da Anleger sich angesichts bevorstehender Zinsentscheidungen wieder auf die Politik der Federal Reserve konzentrierten (Yahoo Finance, 17. März 2026). Microsofts Ergebnisse für das Geschäftsquartal Q2 2026, die Ende Januar veröffentlicht wurden, zeigten einen Umsatz von 81,3 Milliarden USD, ein Plus von 17% im Jahresvergleich, wobei der Microsoft Cloud-Umsatz erstmals die Marke von 50 Milliarden USD überschritt (Microsoft, 28. Januar 2026). Die Aktien fielen jedoch nach Handelsschluss am Tag der Veröffentlichung, da die Bruttomargen ein Drei-Jahres-Tief von etwa 68% erreichten (CNBC, 28. Januar 2026). Das Unternehmen kündigte am 10. März 2026 außerdem eine Quartalsdividende von 0,91 USD je Aktie an, mit Stichtag 21. Mai 2026 (Microsoft, 10. März 2026), während der Index für allgemeine Geschäftsaktivität der New York Fed im März mit -22,6 im Kontraktionsbereich blieb und zum vorsichtigen makroökonomischen Umfeld beitrug (Federal Reserve Bank of New York, 10. März 2026).

Microsoft-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum 18. März 2026 spiegeln die Microsoft-Aktienprognosen von Drittanbietern einen weitgehend bullischen Ausblick wider, der durch Azure-Cloud-Wachstum, Monetarisierung von Unternehmens-KI über Copilot und Investitionsverpflichtungen geprägt ist, auch wenn die Aktie seit den Höchstständen Ende 2025 im laufenden Jahr um etwa 17% gefallen ist.

Barclays (Kaufempfehlung, Update März 2026)

Barclays-Analyst Raimo Lenschow bekräftigte eine Kaufempfehlung für MSFT mit einem 12-Monats-Kursziel von 600 USD, reduziert vom Januar-Niveau von 610 USD. Die Firma verweist auf sich stabilisierende IT-Ausgaben, niedrige Bewertungen im Softwaresektor und anhaltendes Vertrauen in Microsofts KI-Positionierung als unterstützende Faktoren (The Globe and Mail, 11. März 2026).

Jefferies (Kaufempfehlung, Update März 2026)

Jefferies-Analyst Brent Thill bekräftigte eine Kaufempfehlung und eine 12-Monats-MSFT-Aktienprognose von 675 USD für MSFT nach direkten Treffen mit dem Investor-Relations-Team von Microsoft. Thill beschrieb die Aktie als attraktiv bewertet im Verhältnis zu ihrer Wachstumsrate, verwies auf ein KGV-zu-Wachstum-Verhältnis von 0,88 und nannte Microsofts Unternehmens-KI-Positionierung als langfristigen Differenzierungsfaktor (Yahoo Finance, 12. März 2026).

RBC Capital (Kaufempfehlung, Update März 2026)

RBC Capital-Analyst Rishi Jaluria behielt eine Kaufempfehlung und ein Kursziel von 640 USD für MSFT bei. Jaluria äußerte Vertrauen in Microsofts Cloud- und KI-Trajektorie, wobei das Ziel etwa 60% Aufwärtspotenzial von den Kursniveaus Mitte März impliziert, inmitten des Rückgangs der Aktie seit Jahresbeginn (MarketScreener, 11. März 2026).

Stifel (Abstufung, Halten)

Stifel-Analyst Brad Reback stufte MSFT auf Halten herab und vergab ein 12-Monats-Kursziel von 392 USD, das niedrigste unter den verfolgten Schätzungen großer Häuser. Die Ratingänderung erfolgte angesichts von Bedenken über kurzfristige Margenpressionen und gedämpfte Wachstumserwartungen nach den Ergebnissen für das Geschäftsquartal Q2 2026 (CNBC, 5. Februar 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg reichen die Microsoft-Aktienprognosen von 392 USD (Stifel, das einzige Halten) bis 675 USD (Jefferies), wobei die beiden mit Kaufempfehlung bewerteten Updates von Barclays und RBC zwischen 600 und 640 USD liegen. Der gemeinsame Nenner über positive Einschätzungen hinweg ist die Monetarisierung von Unternehmens-KI und Azure-Wachstum, während Stifels Ausreißer kurzfristige Margenbedenken widerspiegelt.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

MSFT-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der MSFT-Aktienkurs notiert zum 18. März 2026 um 9:54 Uhr UTC bei 401,50 USD und hält sich knapp unter dem 20-Tage-SMA bei 400 USD und dem klassischen Pivot bei 401,73 USD, wobei alle wichtigen gleitenden Durchschnitte in einer Verkaufskonfiguration über die 20/50/100/200-Tage-Laufzeiten bei etwa 400 / 426 / 461 / 483 USD ausgerichtet sind.

Die Dynamik ist gedämpft, aber nicht zusammengebrochen: Der 14-Tage-RSI liegt bei 42,36, im neutralen Bereich unter dem Mittelpunkt, ohne ein unmittelbar bevorstehendes überverkauftes Extrem, das einen Erholungsfall verankern könnte. Der ADX bei 22,37 liegt unter der Schwelle von 25, was darauf hindeutet, dass dem aktuellen Abwärtstrend die volle Überzeugung fehlt und dass sich die Richtungsbewegung noch nicht zu einem etablierten Trend entwickelt hat.

Auf der Oberseite ist die erste zu beobachtende Referenz der R1-klassische Pivot bei 421,75 USD; ein Tagesschlusskurs über diesem Niveau würde den R2-Bereich nahe 450,75 USD als nächste bedeutsame Referenz in den Blick rücken. Der 30-Tage-SMA nahe 402 USD und der klassische Pivot bei 401,73 USD fungieren auf aktuellen Niveaus als unmittelbarer Überkopfwiderstand.

Bei Rücksetzern liegt die erste Unterstützung beim klassischen Pivot bei 401,73 USD, den der Kurs derzeit von oben testet. Darunter wird der S1-klassische Pivot bei 372,72 USD zur nächsten Referenz, sollte das aktuelle Niveau nachgeben, wobei der 200-Tage-EMA nahe 458 USD und der 100-Tage-SMA nahe 461 USD entfernte Überkopfanker bleiben, die unterstreichen, wie weit sich die Aktie von ihrer Spanne Ende 2025 zurückgezogen hat (TradingView, 18. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Microsoft-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der Aktienkurs von MSFT eröffnete im März 2024 nahe 421 USD und bewegte sich bis Mitte des Jahres in einer weitgehend seitwärts gerichteten Bandbreite, bevor er im Sommer stetig anstieg. Die Aktie erreichte am 28. Oktober 2025 ein Zwei-Jahres-Hoch von 557,66 USD, beflügelt durch starke Azure-Cloud-Dynamik und Begeisterung über KI-getriebenes Umsatzwachstum.

Dieser Höhepunkt markierte einen Wendepunkt. MSFT fiel ab November 2025 deutlich, von über 510 USD bis zum Jahresende, und beschleunigte sich dann Anfang 2026 nach unten, nachdem die Ergebnisse für das Geschäftsquartal Q2 trotz Rekordumsätzen eine Bruttomargenkompression zeigten. Die Aktie erreichte am 7. April 2025 während eines breiteren Marktausverkaufs ein Zwei-Jahres-Tief von 341,55 USD, erholte sich bis Ende Oktober 2025 in die 540er-Region und hat seitdem diese gesamte Erholung wieder abgegeben.

MSFT schloss am 31. Dezember 2025 bei 483,72 USD und notierte zum 18. März 2026 bei 401,50 USD, etwa 17,0% niedriger seit Jahresbeginn und 4,4% höher im Jahresvergleich gegenüber dem Schlusskurs von 384,09 USD am 18. März 2025.