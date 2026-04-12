Intel Corporation (INTC) wird zum Stand von 13:22 Uhr UTC am 8. April 2026 bei 55,69 $ gehandelt, nahe der Spitze einer Intraday-Spanne von 49,70–55,76 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Kursbewegung spiegelt zwei unternehmensspezifische Katalysatoren der Vorwoche wider. Am 1. April 2026 bestätigte Intel, dass es den 49%-Anteil von Apollo Global Management an seiner Fab-34-Chipfabrik in Leixlip, Irland, für 14,2 Milliarden $ zurückkaufen würde, finanziert durch Barmittel und etwa 6,5 Milliarden $ neue Schulden, wobei das Unternehmen den Deal als gewinnsteigernd für den laufenden Gewinn je Aktie beschrieb (Reuters, 1. April 2026). Am 7. April 2026 kündigte Intel an, dass es sich Elon Musks Terafab-KI-Chip-Komplex-Projekt zusammen mit SpaceX, Tesla und xAI angeschlossen habe, mit dem Ziel, 1 Terawatt pro Jahr an Rechenkapazität für KI- und Robotikanwendungen bereitzustellen, wobei Intel-Aktien auf die Nachricht um etwa 2–3 % stiegen (MarketScreener, 7. April 2026). Breitere Sektorunterstützung kam von anhaltender KI-Infrastrukturnachfrage, wobei Deloitte globale Halbleiterverkäufe von 975 Milliarden $ für 2026 prognostiziert (Deloitte, 5. Februar 2026), während Investoren auch auf Intels Q1-2026-Ergebnisse warten, die für den 23. April 2026 geplant sind (MarketBeat, 6. April 2026).

Intel-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum Stand vom 8. April 2026 spiegeln Intel-Aktienprognosen von Drittanbietern eine breite Streuung der Ansichten wider, geprägt durch die Foundry-Ausführung des Unternehmens, die KI-Infrastrukturpositionierung und gemischte Gewinnerwartungen vor den Q1-2026-Ergebnissen am 23. April 2026.

Rosenblatt Securities (Hausmeinung – Verkaufsempfehlung)

Rosenblatt Securities gibt eine INTC-Aktienprognose von 30 $ mit einer Verkaufsempfehlung ab. Die vorsichtige Haltung der Firma spiegelt Bedenken hinsichtlich Intels negativer Nettomarge und des Tempos der Foundry-Hochlaufausführung im Verhältnis zum erhöhten Jahresgewinn der Aktie wider (MarketBeat, 7. April 2026).

Wells Fargo (Kurszielhöhung – gleichgewichtet)

Wells Fargo erhöhte sein 12-Monats-Kursziel für Intel auf 55 $ von 45 $, während es eine Gleichgewichtung beibehielt, wobei das überarbeitete Ziel etwa 5,9 % Aufwärtspotenzial vom Aktienkurs zum Zeitpunkt der Maßnahme impliziert. Die Firma erklärte, dass Intels fortschreitende Foundry-Narrative, einschließlich seiner Terafab-Partnerschaft und Advanced-Packaging-Gesprächen mit Hyperscalern, einen höheren Basisfall unterstütze, auch wenn der breitere Analystenkonsens vorsichtig blieb (MarketBeat, 7. April 2026).

MarketBeat (Wall-Street-Konsens)

MarketBeat aggregiert 37 Wall-Street-Analystenratings und meldet ein Konsens-Rating „Reduzieren" mit einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 46,19 $, innerhalb einer Spanne von 30–70 $. Der Konsens spiegelt die breite Kluft zwischen der Verkaufsseiten-Vorsicht über Intels negative Nettomarge und schwache Forward-EPS-Aussichten und einer Untergruppe optimistischerer Ansichten wider, die in der KI- und Foundry-Neuausrichtung des Unternehmens verankert sind (MarketBeat, 8. April 2026).

KeyBanc (übergewichtet)

KeyBanc-Analyst John Vinh erhöhte sein 12-Monats-Kursziel für Intel auf 70 $ von 65 $, während er eine Übergewichtung beibehielt, was etwa 38,9 % Aufwärtspotenzial vom INTC-Kurs zum Zeitpunkt der Maßnahme impliziert. Vinh verweist auf anhaltende Engpässe bei Zentralprozessoren und Speicherchips als strukturellen Nachfragerückenwind und stellt fest, dass Intels Fertigungsschritte, einschließlich des Rückkaufs des Fab-34-Anteils in Irland, das Vertrauen in kurzfristige Umsätze stärken (Investing.com, 6. April 2026).

Yahoo Finance (Ganzjahres-Zielübersicht)

Yahoo Finance merkt an, dass das höchste individuelle 12-Monats-Analystenkursziel für Intel zu diesem Zeitpunkt bei 66 $ pro Aktie lag, festgelegt von Tigress Financial, das neben seinem Ziel eine Kaufempfehlung beibehielt. Der Beitrag rahmt die Bandbreite der Verkaufsseiten-Schätzungen als Spanne von vorsichtigen Halteempfehlungen nahe 30 $ bis zum 66-$-Bullenfall ein, wobei Intels Jahresgewinn bereits einen Großteil der erwarteten Wende einpreist, eine Ansicht, die von mehreren Analysten wiederholt wird, die vor den Q1-2026-Ergebnissen auf Ausführungsrisiko hinweisen (Yahoo Finance, 13. März 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg spannen Intel-Aktienprognosen von 30 $ (Rosenblatt, Verkauf) bis 70 $ (KeyBanc, übergewichtet), wobei der Wall-Street-Konsens nahe 46,19 $ und einem „Reduzieren"-Rating liegt. Der gemeinsame Nenner ist, dass Foundry-Fortschritte und KI-Positionierung optimistischere Szenarien stützen, während negative Nettomarge und Ausführungsunsicherheit die vorsichtige Mehrheit verankern.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

INTC-Aktienkurs: Technische Übersicht

Der INTC-Aktienkurs wird zum Stand von 13:22 Uhr UTC am 8. April 2026 bei 55,69 $ gehandelt, deutlich über seinem kurz- und langfristigen gleitenden Durchschnitts-Stack. Die einfachen gleitenden Durchschnitte für 20/50/100/200 Tage liegen laut TradingView-Daten bei etwa 46 $ / 46 $ / 43 $ / 36 $, wobei der Kurs über allen vier Niveaus handelt und eine 20-über-50-Ausrichtung sowohl bei den einfachen als auch bei den exponentiellen Familien intakt ist. Der Hull Moving Average (9) bei 52,67 $ fügt eine kürzere Zyklus-Lesart hinzu, die ebenfalls ein Kaufsignal registriert, konsistent mit der kurzfristigen Aufwärtstendenz über das breitere MA-Cluster hinweg.

Auf der Oszillatorseite liegt der 14-Tage-Relative-Stärke-Index bei 64,68 und platziert ihn im oberen neutralen Bereich knapp unter der konventionell überkauften Schwelle von 70. Der Average Directional Index (14) liegt bei 14,40, unter dem 15-Niveau, das typischerweise einen etablierten Richtungstrend kennzeichnet, was laut TradingView darauf hindeutet, dass der aktuelle Bewegung trotz der Kursstärke eine starke Trendbestätigung fehlt. Der MACD (12, 26) registriert ein Kaufsignal auf einem Niveau von 1,07, konsistent mit positivem kurzfristigem Momentum, während Momentum (10) bei 8,90 ebenfalls als Kauf gelesen wird.

Im klassischen Pivot-Rahmen liegt der nächste Widerstand bei R1 (48,66 $) – bereits überschritten – mit R2 bei 53,18 $ und R3 bei 61,72 $ als nächste Referenzen über dem aktuellen Kurs. Nach unten stellt der klassische Pivot-Punkt bei 44,64 $ die anfängliche Referenz dar, gefolgt von der 100-Tage-SMA-Ebene nahe 43 $ und S1 bei 40,12 $, falls dieses Niveau nachgeben sollte, laut TradingView-Pivot-Daten (TradingView, 8. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Intel-Aktienkursverlauf (2024–2026)

INTCs Aktienkurs eröffnete im April 2024 bei etwa 38 $, aber das Jahr erwies sich als schwierig. Die Aktien drifteten durch den Sommer nach unten, bevor es am 1. August 2024 zu einem starken Rückgang kam, als die Aktie bei 23,63 $ schloss, nachdem die Quartalsergebnisse enttäuschten und das Unternehmen eine größere Umstrukturierung ankündigte, einschließlich einer Aussetzung der Dividendenzahlungen. INTC beendete 2024 bei 20,05 $, etwa 48 % unter seinem April-2024-Niveau.

Der Druck setzte sich bis Anfang 2025 fort. Die Aktie erreichte im April 2025 ihren Tiefpunkt im Bereich von 17–18 $, mit einem Schlusskurs von 17,98 $ am 8. April 2025, da Zollunsicherheit und vorsichtige Prognosen auf der Stimmung lasteten. Eine zaghafte Erholung durch den Sommer sah die Aktien bis Mitte September 2025 wieder über 25 $ steigen, bevor sie das Jahr am 31. Dezember 2025 bei 36,93 $ schlossen.

2026 ist eine andere Geschichte. INTC eröffnete das Jahr am 2. Januar 2026 bei 37,71 $ und beschleunigte sich stark, erreichte am 22. Januar 2026 ein Intraday-Hoch von 55,43 $ auf der Grundlage eines Q4-2025-Gewinnschlags. Nach einer Konsolidierung im Bereich von 43–50 $ durch Februar und März stiegen die Aktien Anfang April erneut und schlossen am 8. April 2026 bei 55,54 $.

INTC schloss am 8. April 2026 bei 55,54 $, was etwa 50,4 % höher seit Jahresbeginn und 208,9 % höher im Jahresvergleich ist.