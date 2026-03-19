DEUTZ AG (DEZ) wird auf der Plattform von Capital.com zum Stand von 14:43 Uhr UTC am 18. März 2026 bei 9,72 € gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 9,425–9,905 €. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung rund um DEUTZ wurde durch mehrere kurzfristige Katalysatoren geprägt. Die bestätigte Aufnahme des Unternehmens in den deutschen MDAX-Index mit Wirkung zum 23. März 2026 dürfte passiven Kaufdruck durch Fonds erzeugen (STOXX, 4. März 2026), während sich Investoren auch vor dem für den 26. März 2026 geplanten Geschäftsbericht für das Gesamtjahr 2025 positionieren (Investegate, 1. März 2026). Für die ersten neun Monate 2025 meldete DEUTZ ein Umsatzwachstum von 14,9 % und einen Anstieg der Neuaufträge um 11,8 % auf 1.504,5 Mio. € im Rahmen seines Restrukturierungsprogramms „Future Fit" (Finanzwire, 6. November 2025). Zum breiteren Hintergrund zählt die Outperformance deutscher Small- und Mid-Cap-Indizes gegenüber dem DAX im Jahr 2026, die Bloomberg im Januar als Zeichen neuen Optimismus für die Erholung der deutschen Industrie wertete (Bloomberg, 17. Januar 2026).

DEUTZ-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum Stand vom 18. März 2026 spiegeln DEUTZ-Aktienprognosen von Drittanbietern einen Konsens mit Tendenz zum Kauf unter den begleitenden Brokern Mitte März 2026 wider, geprägt durch die laufende Dual+-Restrukturierung des Unternehmens, eine erwartete Erholung beim Auftragseingang und die breitere Neubewertung europäischer Investitionsgüteraktien.

Warburg Research (angehobenes Kursziel, Kaufen)

Warburg Research hebt sein 12-Monats-Kursziel für DEUTZ von 11,50 € auf 12,90 € an und behält die Kaufempfehlung bei. Analyst Stefan Augustin verweist auf frühe Anzeichen einer Erholung beim Auftragseingang von niedriger Basis aus und führt das höhere Kursziel primär auf erweiterte branchenweite Bewertungsmultiplikatoren zurück, nach einer Managementveranstaltung mit CEO Sebastian Schulte (MarketScreener, 3. März 2026).

Simply Wall St (Konsens-Snapshot von fünf Analysten)

Simply Wall St meldet einen Konsens-Durchschnitt von fünf Analysten mit einem 12-Monats-Kursziel von 11,50 €, mit einer Höchstschätzung von 12,90 € und einem Tiefstwert von 10 €. Die Streuung der Schätzungen beträgt 10,94 %, wobei alle fünf begleitenden Analysten Schätzungen für das Konsensmodell eingereicht haben (Simply Wall St, 10. März 2026).

Investing.com (Konsens von fünf Analysten)

Investing.com aggregiert fünf Analystenbeiträge und meldet eine durchschnittliche 12-Monats-DEZ-Aktienprognose von 11,50 €, mit einer Höchstschätzung von 12,90 € und einem Tiefstwert von 10 €, sowie ein Konsens-Kaufrating. Die Plattform weist darauf hin, dass die Spanne unterschiedliche Annahmen zur Umsatzerholung, Margenlieferung unter der Dual+-Strategie und der Entwicklung der europäischen Industrienachfrage widerspiegelt (Investing.com, 18. März 2026).

TipRanks (Multi-Analysten-Konsens)

TipRanks meldet ein durchschnittliches 12-Monats-Konsens-Kursziel von 10,60 € für DEUTZ mit einem Strong-Buy-Konsensrating der Analysten. Die Plattform verzeichnet fünf beitragende Analysten, wobei der Konsens Erwartungen an Gewinn- und Umsatzwachstum inmitten der Umsetzung der Unternehmensrestrukturierung widerspiegelt (TipRanks, 18. März 2026).

MarketScreener (Broker-Konsens-Übersicht)

MarketScreener verfolgt den sich entwickelnden Broker-Konsens für DEUTZ und spiegelt ein durchschnittliches Kursziel im Bereich von 11,22–11,50 € wider, wobei die jüngste Revision die Anhebung von Warburg Research auf 12,90 € als oberer Anker ist. Coverage von Berenberg, Deutsche Bank, Goldman Sachs und Warburg Research untermauert die kaufgewichtete Konsenshaltung (MarketScreener, 18. März 2026).

Über diese Quellen hinweg reichen DEUTZ-Aktienprognosen von 10 € bis 12,90 €, mit einem Konsensdurchschnitt von etwa 11,50 €. Der gemeinsame Nenner ist das Vertrauen in das Dual+-Restrukturierungsprogramm und die erwartete Normalisierung des Auftragseingangs, während die Streuung der Kursziele unterschiedliche Ansichten über das Tempo der Margenerholung widerspiegelt.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

DEZ-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der DEZ-Aktienkurs wird zum Stand von 14:43 Uhr UTC am 18. März 2026 bei 9,72 € gehandelt und liegt damit unter einer dichten Ebene gleitender Durchschnitte, die die 20-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs bei etwa 11,07 €, 10,95 €, 9,60 € und 9,01 € umfasst. Der Kurs hält sich über dem 100-Tage-SMA nahe 9,60 € und dem 200-Tage-SMA nahe 9,01 €, die beiden Niveaus, die strukturelle Unterstützung von unten bieten, während die 10-Tage- bis 50-Tage-SMAs alle über dem aktuellen Kurs liegen und Verkaufssignale registrieren, was eine Aktie widerspiegelt, die unter Druck ihrer kürzerfristigen Durchschnitte steht.

Der 14-Tage-RSI liegt bei 36,5 und platziert die Dynamik im unteren neutralen Bereich, was darauf hindeutet, dass weder überverkaufte Bedingungen noch eine überzeugende Erholung vorliegen. Der ADX bei 26,5 zeigt an, dass ein etablierter Trend vorliegt, konsistent mit dem anhaltenden Abwärtsdruck, der in der MA-Staffelung sichtbar ist.

Auf der Oberseite ist der klassische Pivot bei 11,87 € die erste bedeutsame Referenz zur Rückeroberung; ein Tagesschluss über diesem Niveau würde R1 bei 13,13 € in Sicht bringen. Jenseits von R1 wird der R2-Bereich nahe 13,77 € zur nächsten Referenz nur bei einem anhaltenden Ausbruch nach oben.

Bei Rücksetzern liegt die anfängliche Unterstützung beim klassischen Pivot-Unterstützungsniveau S1 nahe 11,23 €, obwohl der Kurs bereits darunter handelt, was die 100-Tage-SMA-Ebene bei 9,60 € zur unmittelbareren Abwärtsreferenz macht. Ein Schlusskurs unter dieser Ebene würde das Risiko einer Bewegung in Richtung des 200-Tage-SMA nahe 9,01 € und der S2-Zone bei 9,97 € bergen (TradingView, 18. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

DEUTZ-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der DEZ-Aktienkurs eröffnete 2025 bei etwa 7,33 €, bevor er während des Frühjahrs-Ausverkaufs scharf einbrach und am 7. April 2025 ein Datensatz-Tief von 5,77 € erreichte, inmitten breiterer europäischer Marktschwäche und globaler Handelszollbedenken. Die Aktie verbrachte die meisten folgenden Monate mit stetigem Aufwärtstrend, schloss den Juli bei etwa 7,32–7,77 € und fand im August festeren Halt, als sie Mitte des Monats in den 9-€-Bereich zurückkehrte, nachdem sie am 1. August auf 7,45 € gefallen war.

Eine nachhaltigere Rallye setzte ab September 2025 ein, wobei DEZ von etwa 8,87 € Anfang September auf 9,92 € am 8. September kletterte, bevor die Aktie im Oktober und November in eine Konsolidierungszone um 8,60–9 € eintrat. Die Dynamik beschleunigte sich ins neue Jahr: Die Aktie beendete 2025 bei 8,48 € am 30. Dezember und stieg dann im Januar und Februar 2026 stark an, erreichte am 27. Februar 2026 ihr Datensatz-Hoch von 12,50 €, ein Anstieg von etwa 67,9 % gegenüber dem August-2025-Tief.

DEZ schloss am 18. März 2026 bei 9,72 €, was etwa 12,3 % Plus seit Jahresbeginn und etwa 32,7 % Plus gegenüber dem Referenzschlusskurs von 7,33 € Ende März 2025 entspricht.