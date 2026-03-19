DEUTZ Aktie Prognose: MDAX-Aufnahme, Jahresergebnis 2025DEUTZ der am 23. März 2026 in den MDAX aufgenommen wird. Die Märkte richten sich zudem auf den Geschäftsbericht für das Gesamtjahr 2025 aus, der für den 26. März 2026 geplant ist. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
DEUTZ AG (DEZ) wird auf der Plattform von Capital.com zum Stand von 14:43 Uhr UTC am 18. März 2026 bei 9,72 € gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 9,425–9,905 €. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Stimmung rund um DEUTZ wurde durch mehrere kurzfristige Katalysatoren geprägt. Die bestätigte Aufnahme des Unternehmens in den deutschen MDAX-Index mit Wirkung zum 23. März 2026 dürfte passiven Kaufdruck durch Fonds erzeugen (STOXX, 4. März 2026), während sich Investoren auch vor dem für den 26. März 2026 geplanten Geschäftsbericht für das Gesamtjahr 2025 positionieren (Investegate, 1. März 2026). Für die ersten neun Monate 2025 meldete DEUTZ ein Umsatzwachstum von 14,9 % und einen Anstieg der Neuaufträge um 11,8 % auf 1.504,5 Mio. € im Rahmen seines Restrukturierungsprogramms „Future Fit" (Finanzwire, 6. November 2025). Zum breiteren Hintergrund zählt die Outperformance deutscher Small- und Mid-Cap-Indizes gegenüber dem DAX im Jahr 2026, die Bloomberg im Januar als Zeichen neuen Optimismus für die Erholung der deutschen Industrie wertete (Bloomberg, 17. Januar 2026).
DEUTZ-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern
Zum Stand vom 18. März 2026 spiegeln DEUTZ-Aktienprognosen von Drittanbietern einen Konsens mit Tendenz zum Kauf unter den begleitenden Brokern Mitte März 2026 wider, geprägt durch die laufende Dual+-Restrukturierung des Unternehmens, eine erwartete Erholung beim Auftragseingang und die breitere Neubewertung europäischer Investitionsgüteraktien.
Warburg Research (angehobenes Kursziel, Kaufen)
Warburg Research hebt sein 12-Monats-Kursziel für DEUTZ von 11,50 € auf 12,90 € an und behält die Kaufempfehlung bei. Analyst Stefan Augustin verweist auf frühe Anzeichen einer Erholung beim Auftragseingang von niedriger Basis aus und führt das höhere Kursziel primär auf erweiterte branchenweite Bewertungsmultiplikatoren zurück, nach einer Managementveranstaltung mit CEO Sebastian Schulte (MarketScreener, 3. März 2026).
Simply Wall St (Konsens-Snapshot von fünf Analysten)
Simply Wall St meldet einen Konsens-Durchschnitt von fünf Analysten mit einem 12-Monats-Kursziel von 11,50 €, mit einer Höchstschätzung von 12,90 € und einem Tiefstwert von 10 €. Die Streuung der Schätzungen beträgt 10,94 %, wobei alle fünf begleitenden Analysten Schätzungen für das Konsensmodell eingereicht haben (Simply Wall St, 10. März 2026).
Investing.com (Konsens von fünf Analysten)
Investing.com aggregiert fünf Analystenbeiträge und meldet eine durchschnittliche 12-Monats-DEZ-Aktienprognose von 11,50 €, mit einer Höchstschätzung von 12,90 € und einem Tiefstwert von 10 €, sowie ein Konsens-Kaufrating. Die Plattform weist darauf hin, dass die Spanne unterschiedliche Annahmen zur Umsatzerholung, Margenlieferung unter der Dual+-Strategie und der Entwicklung der europäischen Industrienachfrage widerspiegelt (Investing.com, 18. März 2026).
TipRanks (Multi-Analysten-Konsens)
TipRanks meldet ein durchschnittliches 12-Monats-Konsens-Kursziel von 10,60 € für DEUTZ mit einem Strong-Buy-Konsensrating der Analysten. Die Plattform verzeichnet fünf beitragende Analysten, wobei der Konsens Erwartungen an Gewinn- und Umsatzwachstum inmitten der Umsetzung der Unternehmensrestrukturierung widerspiegelt (TipRanks, 18. März 2026).
MarketScreener (Broker-Konsens-Übersicht)
MarketScreener verfolgt den sich entwickelnden Broker-Konsens für DEUTZ und spiegelt ein durchschnittliches Kursziel im Bereich von 11,22–11,50 € wider, wobei die jüngste Revision die Anhebung von Warburg Research auf 12,90 € als oberer Anker ist. Coverage von Berenberg, Deutsche Bank, Goldman Sachs und Warburg Research untermauert die kaufgewichtete Konsenshaltung (MarketScreener, 18. März 2026).
Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
DEZ-Aktienkurs: Technischer Überblick
Der DEZ-Aktienkurs wird zum Stand von 14:43 Uhr UTC am 18. März 2026 bei 9,72 € gehandelt und liegt damit unter einer dichten Ebene gleitender Durchschnitte, die die 20-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs bei etwa 11,07 €, 10,95 €, 9,60 € und 9,01 € umfasst. Der Kurs hält sich über dem 100-Tage-SMA nahe 9,60 € und dem 200-Tage-SMA nahe 9,01 €, die beiden Niveaus, die strukturelle Unterstützung von unten bieten, während die 10-Tage- bis 50-Tage-SMAs alle über dem aktuellen Kurs liegen und Verkaufssignale registrieren, was eine Aktie widerspiegelt, die unter Druck ihrer kürzerfristigen Durchschnitte steht.
Der 14-Tage-RSI liegt bei 36,5 und platziert die Dynamik im unteren neutralen Bereich, was darauf hindeutet, dass weder überverkaufte Bedingungen noch eine überzeugende Erholung vorliegen. Der ADX bei 26,5 zeigt an, dass ein etablierter Trend vorliegt, konsistent mit dem anhaltenden Abwärtsdruck, der in der MA-Staffelung sichtbar ist.
Auf der Oberseite ist der klassische Pivot bei 11,87 € die erste bedeutsame Referenz zur Rückeroberung; ein Tagesschluss über diesem Niveau würde R1 bei 13,13 € in Sicht bringen. Jenseits von R1 wird der R2-Bereich nahe 13,77 € zur nächsten Referenz nur bei einem anhaltenden Ausbruch nach oben.
Bei Rücksetzern liegt die anfängliche Unterstützung beim klassischen Pivot-Unterstützungsniveau S1 nahe 11,23 €, obwohl der Kurs bereits darunter handelt, was die 100-Tage-SMA-Ebene bei 9,60 € zur unmittelbareren Abwärtsreferenz macht. Ein Schlusskurs unter dieser Ebene würde das Risiko einer Bewegung in Richtung des 200-Tage-SMA nahe 9,01 € und der S2-Zone bei 9,97 € bergen (TradingView, 18. März 2026).
Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.
DEUTZ-Aktienkursverlauf (2024–2026)
Der DEZ-Aktienkurs eröffnete 2025 bei etwa 7,33 €, bevor er während des Frühjahrs-Ausverkaufs scharf einbrach und am 7. April 2025 ein Datensatz-Tief von 5,77 € erreichte, inmitten breiterer europäischer Marktschwäche und globaler Handelszollbedenken. Die Aktie verbrachte die meisten folgenden Monate mit stetigem Aufwärtstrend, schloss den Juli bei etwa 7,32–7,77 € und fand im August festeren Halt, als sie Mitte des Monats in den 9-€-Bereich zurückkehrte, nachdem sie am 1. August auf 7,45 € gefallen war.
Eine nachhaltigere Rallye setzte ab September 2025 ein, wobei DEZ von etwa 8,87 € Anfang September auf 9,92 € am 8. September kletterte, bevor die Aktie im Oktober und November in eine Konsolidierungszone um 8,60–9 € eintrat. Die Dynamik beschleunigte sich ins neue Jahr: Die Aktie beendete 2025 bei 8,48 € am 30. Dezember und stieg dann im Januar und Februar 2026 stark an, erreichte am 27. Februar 2026 ihr Datensatz-Hoch von 12,50 €, ein Anstieg von etwa 67,9 % gegenüber dem August-2025-Tief.
DEZ schloss am 18. März 2026 bei 9,72 €, was etwa 12,3 % Plus seit Jahresbeginn und etwa 32,7 % Plus gegenüber dem Referenzschlusskurs von 7,33 € Ende März 2025 entspricht.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
DEUTZ (DEZ): Einschätzung der Capital.com-Analysten
Der Aktienkurs der DEUTZ AG hat im vergangenen Jahr bemerkenswerte Dynamik gezeigt und ist von Mehrmonatstiefs um 5,77 € Anfang April 2025 auf ein Datensatz-Hoch von 12,50 € Ende Februar 2026 geklettert – eine Bewegung, die durch das laufende Dual+-Restrukturierungsprogramm des Unternehmens, verbesserte Neuauftragstrends und erneuten Anlegerappetit für europäische Mid-Cap-Industrieaktien untermauert wurde. Die bestätigte MDAX-Indexaufnahme mit Wirkung zum 23. März 2026 fügt ein strukturelles Nachfrageelement hinzu, da passive Fonds die Aktie in ihre Portfolios aufnehmen müssen. Allerdings zeigt der jüngste Rückgang vom Februarhoch auf das aktuelle Niveau von 9,72 €, wie schnell sich die Stimmung ändern kann, insbesondere da die Erholung des Auftragseingangs nach eigener Beschreibung des Managements von niedriger Basis ausgeht und die breitere europäische Industrienachfrage weiterhin makroökonomischer Unsicherheit unterliegt.
Das Investment-Case trägt auf beiden Seiten Ausgewogenheit. Eine anhaltende Erholung der globalen Bau- und Landmaschinenmärkte könnte weitere Umsatzunterstützung bieten, während jede Verschlechterung dieser Endmärkte, erneute Handelsgegenwind oder Ausführungsrisiken bei den Dual+-Margenzielen die Aktie belasten könnten. Analystenkursziele reichen weit, von 7,60 € bis 12,90 €, was diese Meinungsdivergenz widerspiegelt.
Sentiment der Capital.com-Kunden zu DEUTZ-CFDs
Zum Stand vom 18. März 2026 liegt die Positionierung der Capital.com-Kunden in DEUTZ-CFDs bei 94,7 % Käufern und 5,3 % Verkäufern, wodurch Käufer um 89,4 Prozentpunkte vorne liegen und das Sentiment fest im stark long-gewichteten Bereich platziert ist. Dieser Grad der Asymmetrie gehört zu den extremeren möglichen Werten, wobei Verkäufer eine sehr kleine Minderheit offener Positionen darstellen. Diese Momentaufnahme spiegelt offene Positionen auf Capital.com wider und kann sich schnell ändern.
Zusammenfassung – DEUTZ 2026
- Zum Stand von 14:43 Uhr UTC am 18. März 2026 wurde DEUTZ (DEZ) bei 9,72 € gehandelt, deutlich unter seinem Datensatz-Hoch vom Februar 2026 von 12,50 € und über seinem April-2025-Tief von 5,77 €.
- Technische Indikatoren sind kurzfristig bärisch: Der Kurs liegt unter allen SMAs vom 10-Tage bis zum 50-Tage, wobei der 14-Tage-RSI bei 36,5 und ADX bei 26,5 einen etablierten Abwärtstrend bestätigen.
- Zu den Haupttreibern zählen das Dual+-Restrukturierungsprogramm von DEUTZ, eine erwartete Erholung beim Neuauftragseingang, die MDAX-Indexaufnahme mit Wirkung zum 23. März 2026 und die breitere Stimmung im europäischen Industriesektor.
- Aktuelle Nachrichten konzentrieren sich auf den bevorstehenden Geschäftsbericht für das Gesamtjahr 2025 am 26. März 2026 und frühe Erholungssignale beim Auftragseingang, die vom Management notiert wurden – beides birgt sowohl Aufwärtspotenzial als auch Ausführungsrisiko.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
FAQ
Wer besitzt die meisten DEUTZ-Aktien?
Die Aktionärsstruktur von DEUTZ kann sich im Laufe der Zeit ändern, daher sollten Beteiligungsniveaus anhand der neuesten Unternehmensunterlagen oder Marktveröffentlichungen überprüft werden. Im Allgemeinen sind die größten Beteiligungen oft zwischen institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und strategischen Aktionären aufgeteilt, statt bei einem einzelnen Privatanleger. Für Trader kann die Beteiligungskonzentration relevant sein, da Großaktionäre Liquidität, Abstimmungsergebnisse und Marktreaktionen bei Positionsänderungen beeinflussen können. Allerdings deuten Beteiligungsdaten allein nicht auf die zukünftige Aktienkursentwicklung hin.
Wie lautet die 5-Jahres-Prognose für den DEUTZ-Aktienkurs?
Eine Fünfjahresprognose für die DEZ-Aktie ist naturgemäß unsicher, da sie von Faktoren abhängt, die sich im Laufe der Zeit wesentlich ändern können, einschließlich Auftragseingang, Margenlieferung, Industrienachfrage, Wettbewerb und breiterer wirtschaftlicher Bedingungen. Die meisten veröffentlichten Analystenziele konzentrieren sich auf einen 12-Monats-Horizont statt auf fünf Jahre. Längerfristige Szenarien sollten daher eher als grobe Möglichkeiten denn als verlässliche Prognosen betrachtet werden. Trader sollten jede langfristige Projektion mit Vorsicht behandeln, insbesondere bei zyklischen Industrieaktien, wo sich Stimmung und Fundamentaldaten schnell ändern können.
Ist DEUTZ eine gute Aktie zum Kauf?
Ob DEUTZ eine gute Aktie zum Kauf ist, hängt von den individuellen Zielen, der Risikotoleranz und dem Zeithorizont ab. Der Artikel hebt sowohl unterstützende Faktoren wie Restrukturierungsfortschritt, Analysteninteresse und MDAX-Aufnahme als auch Risiken wie Ausführungsunsicherheit und Exposition gegenüber der breiteren Industrienachfrage hervor. Diese Ausgewogenheit ist wichtig. Eine Aktie kann für einige Marktteilnehmer attraktiv erscheinen und für andere ungeeignet sein. Deshalb ist DEUTZ besser als Aktie mit potenziellen Chancen und Risiken zu bewerten, nicht als eindeutige Kauf- oder Vermeidungsentscheidung.
Könnte die DEUTZ-Aktie steigen oder fallen?
Die DEUTZ-Aktie könnte sich in beide Richtungen bewegen, abhängig davon, wie sich unternehmensspezifische und marktweite Faktoren entwickeln. Auf der Oberseite können sich Investoren auf Auftragserholung, Restrukturierungsfortschritt und Indexaufnahme konzentrieren. Auf der Unterseite könnten schwächere Industrienachfrage, handelsbedingter Druck oder enttäuschende Ergebnisse die Stimmung belasten. Technische Niveaus können auch kurzfristige Bewegungen prägen, insbesondere wenn der Kurs nahe Unterstützung oder Widerstand handelt. Da mehrere Treiber gleichzeitig aktiv sind, bleibt die zukünftige Kursentwicklung unsicher statt unidirektional.
Sollte ich in DEUTZ-Aktien investieren?
Das ist eine persönliche Entscheidung und keine Frage mit universeller Antwort. Jeder, der DEUTZ in Betracht zieht, müsste normalerweise die jüngste Performance des Unternehmens, Restrukturierungspläne, Branchenausblick und Aktienkursvolatilität gegen die eigenen finanziellen Ziele und Risikotoleranz abwägen. Der Artikel soll diese Bewertung informieren, nicht eine Handlung empfehlen. In der Praxis bevorzugen einige Menschen möglicherweise direkte Aktieninvestitionen, während andere DEUTZ einfach als Marktchance verfolgen, ohne langfristiges Engagement einzugehen.
Kann ich DEUTZ-CFDs auf Capital.com handeln?
Ja, Sie können DEUTZ-CFDs auf Capital.com handeln. Der Handel mit Aktien-CFDs ermöglicht es Ihnen, auf Kursbewegungen zu spekulieren, ohne den Basiswert zu besitzen, und Long- oder Short-Positionen einzugehen. Allerdings werden Differenzkontrakte (CFDs) auf Margin gehandelt, und Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Sie sollten sicherstellen, dass Sie verstehen, wie CFD-Handel funktioniert, Ihre Risikotoleranz bewerten und anerkennen, dass Verluste schnell auftreten können.