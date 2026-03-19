Deutsche Telekom AG (DTE) notiert zum Zeitpunkt 18. März 2026, 14:01 Uhr UTC bei 32,565 € innerhalb einer Intraday-Spanne von 32,365–33,515 €. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung wird weiterhin von mehreren gleichzeitigen Entwicklungen geprägt. Die am 26. Februar 2026 veröffentlichten Gesamtjahresergebnisse 2025 der Deutschen Telekom zeigten ein bereinigtes EBITDA nach Leasingkosten im Q4 von 10,8 Milliarden €, über dem vom Unternehmen bereitgestellten Analystenkonsens von 10,7 Milliarden €. Die Kerngewinnprognose für 2026 von etwa 47,4 Milliarden € lag über den Analystenerwartungen von 46,4 Milliarden €, wobei die Free-Cashflow-Prognose von 19,8 Milliarden € leicht unter einigen Schätzungen blieb (Reuters, 26. Februar 2026). Die Aktie spiegelt auch das laufende Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens in Höhe von 2 Milliarden € wider, wobei die erste Tranche von bis zu 550 Millionen € bis Ende März 2026 abgeschlossen werden soll (Deutsche Telekom, 5. Januar 2026), sowie die bestätigte Absicht der Deutschen Telekom, ihre 52,8%-Beteiligung an T-Mobile US zu behalten, ohne während des Zeitraums Aktien zu verkaufen (Deutsche Telekom, 11. Februar 2026). Darüber hinaus hat eine auf dem Mobile World Congress am 2. März 2026 angekündigte Partnerschaft mit SpaceX's Starlink zur Bereitstellung von Satellit-zu-Mobilfunk-Konnektivität in 10 europäischen Ländern ab 2028 eine längerfristige strategische Komponente zur Aktie hinzugefügt (Reuters, 2. März 2026).

Deutsche Telekom Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum Stand 18. März 2026 spiegeln die Deutsche Telekom Aktienprognosen von Drittanbietern eine Konsolidierung nach den Ergebnissen wider.

Berenberg (Broker-Ziel – Kaufen)

Berenberg bekräftigt eine Kaufempfehlung für die Deutsche Telekom mit einem 12-Monats-Kursziel von 35,20 €. Die Bank nennt solide Fundamentaldaten und Wachstumspotenzial in der KI-Infrastruktur und im US-Geschäft als zentral für ihre Einschätzung (MarketScreener, 16. März 2026).

Barclays (Broker-Ziel – Kaufen)

Barclays-Analyst Mathieu Robilliard bekräftigt eine Kaufempfehlung für die Deutsche Telekom mit einem 12-Monats-Kursziel von 39,50 €. Die Bank hält an ihrer Position fest, während sie das Serviceumsatzwachstum von T-Mobile US und die regulatorischen Bedingungen im europäischen Telekommunikationssektor weiter bewertet (MarketScreener, 17. März 2026).

Investing.com (Konsensübersicht)

Investing.com aggregiert 19 Analystenmeinungen zur Deutschen Telekom und verzeichnet eine durchschnittliche 12-Monats-DTE-Aktienprognose von 37,48 €, wobei die Schätzungen zwischen 31 € und 43 € liegen und ein Gesamtkaufkonsens besteht. Die Bewertungsaufschlüsselung zeigt 15 Kaufen, 2 Halten und 1 Verkaufen unter den befragten Analysten, wobei der T-Mobile US-Beitrag und die EBITDA-Prognose 2026 von etwa 47,4 Milliarden € die aggregierte Sicht untermauern (Investing.com, 17. März 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg reichen die Deutsche Telekom Aktienprognosen von 35,20 € (Berenberg) bis 39,50 € (Barclays), mit einem 19-Analysten-Konsensmittel von 37,48 €; Kaufempfehlungen dominieren, wobei die T-Mobile US-Performance und die EBITDA-Umsetzung 2026 als gemeinsame Grundlage über alle Quellen hinweg genannt werden.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

DTE Aktienkurs: Technische Übersicht

Der DTE-Aktienkurs notiert zum Zeitpunkt 18. März 2026, 14:01 Uhr UTC bei 32,565 € und liegt knapp über dem klassischen Pivot bei 32,25 € innerhalb eines gemischten Bildes der gleitenden Durchschnitte. Der Kurs hält sich über den 30-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs bei etwa 32,52 €, 30,63 €, 29 € bzw. 29,79 €, liegt aber unter den kürzeren 10- und 20-Tage-SMAs bei etwa 32,90 € und 33,02 €, was auf kurzfristige Schwäche gegenüber einer ansonsten unterstützenden längerfristigen Struktur hindeutet.

Das Momentum ist neutral: Der 14-Tage-RSI liegt bei 52,15 und befindet sich damit in der Mitte seiner Spanne ohne klare Richtungsüberzeugung, während der ADX bei 28,92 signalisiert, dass ein etablierter Trend vorhanden ist, was darauf hindeutet, dass die aktuelle Richtungsbewegung trotz der Oszillatorablesung eine gewisse strukturelle Kraft beibehält.

Auf der Oberseite ist die nächste Referenz R1 bei 36,20 €; ein überzeugender Tagesschluss über diesem Niveau würde R2 bei etwa 38,31 € wieder in den Blick rücken, wobei das Intraday-Sitzungshoch von 33,515 € als unmittelbare Barriere fungiert, bevor ein breiterer Erholungsversuch an Traktion gewinnen kann.

Bei Rücksetzern liegt die erste Unterstützung beim klassischen Pivot von 32,25 €, wobei die nächste bedeutende Ebene vom 100-Tage-SMA bei etwa 29 € bereitgestellt wird; eine anhaltende Bewegung unter den Pivot würde die kurzfristige Aufmerksamkeit auf S1 bei 30,14 € lenken, das knapp über dieser längerfristigen Zone des gleitenden Durchschnitts liegt (TradingView, 18. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Deutsche Telekom Aktienkursverlauf (2024–2026)

Die Deutsche Telekom wurde 1996 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert, wobei die deutsche Regierung über die KfW eine bedeutende Beteiligung behielt. Die hier behandelten Aktien spiegeln die CFD-Preisgestaltung der an der Xetra notierten Aktie wider.

Der DTE-Aktienkurs eröffnete im März 2024 bei etwa 21,94 € und verbrachte das Frühjahr in einem stetigen Aufwärtstrend, schloss den April bei 21,54 €, bevor er Anfang Juni die 22-€-Marke durchbrach. Die Aktie hielt diese Spanne über den Sommer, fiel dann auf ein Zweijahrestief von 22,63 € am 10. April 2024, bevor sie sich erholte und das Jahr am 30. Dezember 2024 bei 28,87 € schloss, ein Gewinn von etwa 31,6 % über 2024.

Im Jahr 2025 setzte DTE seinen Lauf fort und erreichte am 3. März 2025 einen lokalen Höchststand von 35,96 €, bevor sie im Frühjahr zurückfiel und am 7. April 2025 inmitten breiterer Marktvolatilität einen Boden bei etwa 29,76 € fand. Die Aktie erholte sich dann stetig über Sommer und Herbst und handelte in der Spanne von 29–32 €, bevor eine scharfe Aufwärtsbewegung Ende Januar 2026 sie über 34 € bis Ende Februar 2026 trug und am 27. Februar 2026 nach den Q4-2025-Ergebnissen ein Periodenhoch von 34,42 € erreichte.

DTE schloss am 18. März 2026 bei 32,565 €, etwa 5,4 % unter diesem Februarhoch, aber rund 12,8 % über ihrem Schlusskurs vom 18. März 2025 von 33,845 € auf Jahresbasis.