Deutsche Bank AG (DBK) notiert zum Zeitpunkt 8. April 2026, 16:22 Uhr UTC bei 27,34 €, innerhalb einer Intraday-Spanne von 25,36–27,82 €. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung rund um DBK wurde durch mehrere gleichzeitige Faktoren geprägt: allgemeine europäische Aktienschwäche im Zusammenhang mit eskalierenden US-Zolldruck auf deutsche Exporte, wobei der DAX im März 2026 einen monatlichen Verlust von 10,5 % verzeichnete – den stärksten seit März 2020 (Trading Economics, 31. März 2026); Anlegeraufmerksamkeit auf das im Geschäftsbericht 2025 offengelegte Private-Credit-Portfolio der Bank in Höhe von 25,9 Milliarden €, das nach seiner Veröffentlichung unter Beobachtung geriet (Investing.com, 12. März 2026); und das laufende Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1,0 Milliarde € – gestartet am 26. Februar 2026 und laufend bis spätestens 28. August 2026 – neben einer vorgeschlagenen Dividende von 1 € pro Aktie für das Geschäftsjahr 2025, Teil einer Gesamtkapitalausschüttung von 2,9 Milliarden € (Deutsche Bank, 26. Februar 2026). Der Ergebnisbericht der Bank für Q1 2026 ist für den 29. April 2026 geplant (Moomoo, 5. April 2026), wobei die Gesamtjahresergebnisse 2025 einen Vorsteuergewinn von 9,7 Milliarden € zeigten, ein Plus von 84 % im Jahresvergleich, sowie Nettoerlöse von 32,1 Milliarden € (Deutsche Bank, 29. Januar 2026).

Deutsche Bank Aktienprognose 2026–2030: Kursziele Dritter

Zum 8. April 2026 spiegeln Aktienprognosen Dritter für die Deutsche Bank eine breite Streuung der Ansichten wider, geprägt durch das laufende Kapitalrückgabeprogramm der Bank, die Sichtbarkeit der Q1-2026-Ergebnisse vor dem 29. April sowie eine scharfe makrogetriebene Neubewertung europäischer Aktien nach erneutem US-Zolldruck.

Barclays (Übergewichten, Ziel bestätigt)

Barclays bestätigt ein Übergewichten-Rating für die Deutsche Bank mit einem Kursziel von 39 €. Das Unternehmen hält an seiner positiven Einschätzung trotz branchenweiter Volatilität fest und verweist auf DBKs Kapitalausschüttungskapazität und strukturelle Kostenverbesserung als wichtige Stützen (MarketScreener, 10. März 2026).

RBC Capital Markets (Kaufen, bestehende Empfehlung)

RBC Capital Markets hält an einem Kaufen-Rating für die Deutsche Bank mit einer DBK-Aktienprognose von 38 € fest. Die konstruktive Sicht von RBC basiert auf DBKs Ertragsentwicklung und dem laufenden Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1,0 Milliarde €, das am 26. Februar 2026 begann (The Globe and Mail, 13. März 2026).

Yahoo Finance (Konsens-Übersicht, 17 Analysten)

Das Analystenkonsens-Panel von Yahoo Finance für die Deutsche Bank setzt die durchschnittliche 12-Monats-DBK-Aktienprognose bei 33,09 € über 17 Analysten an, innerhalb einer Spanne von 10,90 € am unteren Ende bis 40 € am oberen Ende. Der aktuelle Schlusskurs von 27,34 € liegt unter dem Konsens-Durchschnitt und spiegelt das Ausmaß des jüngsten marktweiten Ausverkaufs wider, nicht eine Revision einzelner Kursziele (Yahoo Finance, 8. April 2026).

Alpha Spread (Wall Street Aggregat, Kaufen-orientiert)

Das Wall-Street-Aggregat von Alpha Spread für DBK, aktualisiert um aktuelle Analysteneinreichungen, setzt das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel bei 34,95 €, mit einem Tief von 27,67 € und einem Hoch von 42 €. Die Daten, die sowohl Sell-Side- als auch Buy-Side-Einreichungen einbeziehen, spiegeln eine Kaufen-orientierte Verteilung wider, wobei die Schätzung am unteren Ende von 27,67 € marginal über DBKs letztem gehandelten Kurs von 27,34 € am 8. April 2026 liegt (Alpha Spread, 8. April 2026).

Fazit: Über diese Deutsche Bank Aktienprognosen hinweg gruppieren sich Broker-Kursziele zwischen 33–39 € für konstruktive Namen, während der breitere Multi-Analysten-Konsens-Durchschnitt von 33,09–34,95 € deutlich über DBKs letztem Kurs von 27,34 € liegt. Gemeinsame Themen sind Kapitalrückgabe-Dynamik und verbesserte Profitabilität, wobei die kurzfristige Lücke zwischen Zielen und Kurs makrogetriebene Neubewertung widerspiegelt und nicht fundamentale Kurszielsenkungen.

Prognosen und Vorhersagen Dritter sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

DBK Aktienkurs: Technischer Überblick

Der DBK-Aktienkurs notiert zum Zeitpunkt 8. April 2026, 16:22 Uhr UTC bei 27,34 € und liegt damit über dem kurzfristigen gleitenden Durchschnitts-Cluster, aber unter den längerfristigen Durchschnitten. Die 20-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs stehen bei etwa 26 €, 29 €, 30 € bzw. 30 € und platzieren den aktuellen Kurs in einer geteilten Zone: kurzfristige SMAs (10-, 20- und 30-Tage) zeigen alle Kaufen an, während die 50-, 100- und 200-Tage-Äquivalente Verkaufen anzeigen, was auf ein umstrittenes technisches Bild hindeutet und nicht auf ein klares Richtungssignal.

Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index liegt bei 54,4, einer oberen neutralen Messung, die weder überkaufte noch überverkaufte Bedingungen widerspiegelt. Der Average Directional Index bei 31,7 deutet auf einen etablierten Trend hin, obwohl die Richtungstendenz angesichts der oben genannten Divergenz der gleitenden Durchschnitte mehrdeutig bleibt.

Nach oben ist der klassische R1-Pivot bei 28,45 € die nächste Referenz über dem letzten Kurs; ein Tagesschluss über diesem Niveau würde den R2-Bereich nahe 31,78 € in Sicht bringen. Bei Rücksetzern stellt der klassische Pivot-Punkt bei 26,13 € die erste Unterstützung dar, wobei die Ichimoku-Basislinie nahe bei 26,64 € liegt; eine Bewegung unter diese Niveaus könnte den S1-Pivot bei 22,80 € freilegen, nahe dem Punkt, wo auch das Camarilla-Unterstützungsband konvergiert (TradingView, 8. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Deutsche Bank Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der Aktienkurs von DBK schloss Anfang April 2024 bei etwa 14,64 € und markierte damit einen Ausgangspunkt für eine anhaltende und substanzielle Neubewertung der Aktie in den folgenden zwei Jahren.

2024 verlief relativ stabil. DBK verbrachte den Großteil des Jahres in einer Konsolidierung in der Spanne von 14–17 € und beendete den Dezember 2024 bei 16,68 € – ein bescheidener Gewinn über das Kalenderjahr, aber ohne große Ausschläge in beide Richtungen.

2025 war das herausragende Jahr. Die Aktie eröffnete im Januar 2025 nahe 16,82 € und stieg stetig, unterbrochen nur kurz während eines scharfen Ausverkaufs im April 2025, als sie am 7. April auf ein Tief von 16,64 € fiel inmitten breiterer Marktturbulenzen. Von dort erholte sich DBK stark in der zweiten Jahreshälfte und beschleunigte zum Jahresende, um 2025 bei 33,30 € zu schließen – etwa eine Verdopplung gegenüber den April-Tiefs. Die Rekordergebnisse der Bank für das Gesamtjahr 2025, die im Januar 2026 veröffentlicht wurden, verliehen weiteren Schwung und hoben die Aktie auf ein Zweijahreshoch von 34,32 € am 6. Januar 2026.

Seit diesem Januar-Höchststand hat DBK einen erheblichen Teil dieser Gewinne wieder abgegeben und fiel bis zum 8. April 2026 auf 27,36 €, da erneute makroökonomische Gegenwind und US-Zollsorgen auf europäische Aktien insgesamt lasteten. DBK notiert derzeit etwa 18,5 % niedriger seit Jahresbeginn, liegt aber immer noch etwa 45,2 % höher als an diesem Tag vor einem Jahr.