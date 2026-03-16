Germany 40 (DAX) Prognose: Öl bei 100 $, Rheinmetall-AusblickDE40 fiel da Brent-Rohöl über 100$ stieg inmitten von Schifffahrtsstörungen in der Straße von Hormus während der Rheinmetall-Ausblick und veränderte EZB-Zinserwartungen auf deutschen Aktien lasteten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse
Der DAX-Index – auf CFD-Handelsplattformen wie Capital.com als Germany 40 (DE40) bezeichnet – notiert am 12. März 2026 um 14:30 Uhr UTC bei 23.420 €, nachdem er sich in einer Intraday-Spanne von 23.276,7–23.990,5 € bewegte. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Druck auf den DAX spiegelt eine Kombination aus steigenden Energiekosten und geopolitischer Unsicherheit wider, da Brent-Rohöl kurzzeitig die Marke von 100 Dollar pro Barrel für eine zweite aufeinanderfolgende Sitzung überschritt, inmitten anhaltender Störungen der Schifffahrt nahe der Straße von Hormus, durch die etwa ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung transportiert wird (Financial Times, 8. März 2026). Der breitere europäische Aktienmarkt fiel im Gleichschritt, wobei der STOXX 600 am Mittwoch um 0,6% nachgab, während Rheinmetalls schwächer als erwarteter Margen- und Cashflow-Ausblick für 2026 zusätzlich auf deutschen Blue Chips lastete und die Aktie um 8% nach unten zog (MarketScreener, 11. März 2026). Erschwerend für die risikoscheue Stimmung signalisierte die EZB keine Zinsänderung bei ihrer Sitzung am 19. März, obwohl die Märkte nun etwa 30–35 Basispunkte an Zinserhöhungen für dieses Jahr einpreisen, aus Sorge, dass energiegetriebene Inflation hartnäckig bleiben könnte, wobei die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen ebenfalls wieder in Richtung 4,2% kletterte (European Central Bank, 5. Februar 2026).
Germany 40 Prognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern
Zum Stand vom 12. März 2026 spiegeln Germany 40 Prognosen von Drittanbietern unterschiedliche Annahmen zur EZB-Politik, zu Energierisiken im Nahen Osten, zur deutschen Exportabhängigkeit von US-Zöllen und zur Widerstandsfähigkeit industrieller Gewinne wider. Die folgenden Kurzdarstellungen fassen öffentlich verfügbare Prognosen anerkannter Prognoseanbieter zusammen, geordnet vom niedrigeren zum höheren Kursziel für Ende 2026.
Trading Economics (Makromodell, Q1 und 12 Monate)
Trading Economics modelliert den DE40 mit einem Ende Q1 2026 bei 23.418 €, im Einklang mit dem Niveau des Index am 12. März, während seine 12-Monats-Makroregression den Index bei 20.996 € ansiedelt. Das Modell leitet diese Zahlen aus globalen Makroindikatoren und Analystenbefragungen ab, da die Plattform anmerkt, dass der kurzfristige Druck den Rückgang des DAX um 4,84% über einen Monat widerspiegelt, inmitten energiegetriebener Inflationssorgen und Erwartungen einer EZB-Straffung (Trading Economics, 10. März 2026).
Coin Price Forecast (algorithmisch, Ende-2026-Ziel)
Coin Price Forecast setzt sein aktuelles Ende-2026-Ziel für den DAX bei 26.469 €, mit einem Niveau zur Jahresmitte von 25.894 €, nach oben revidiert von einem früheren Jahresendaufruf von 25.525 € am 2. Februar 2026. Die Methodik des Modells extrapoliert aus historischer Kursdynamik und geht von keiner strukturellen Verschiebung der monetären Bedingungen aus, da die Plattform anmerkt, dass der DAX bisher um 2% von seinem Eröffnungsniveau 2026 von 24.490 € gestiegen ist (Coin Price Forecast, 9. Februar 2026).
Long Forecast (monatliches Spannenmodell, Ende-2026-Ziel)
Long Forecast setzt einen März-2026-Schluss bei 25.203 €, innerhalb einer monatlichen Spanne von 22.502–27.074 €, und prognostiziert, dass der DAX bis Ende Dezember 2026 28.560 € erreicht, wobei sich die Spanne in diesem Monat auf 26.561–30.559 € ausweitet. Diese Prognosen leiten sich aus extrapoliertem historischem Kursverhalten mit Sensitivität für Zinserwartungen und geopolitische Entwicklungen ab, da die Website angibt, dass die Prognose täglich aktualisiert wird (Long Forecast, 17. Februar 2026).
Saxo Bank (makroökonomischer Anlageklassen-Kontext, März 2026)
Saxo Banks Kurzanalyse merkt an, dass der breitere europäische Aktienmarkt, einschließlich des DAX, Gegenwind durch Brent-Rohöl über 100 Dollar pro Barrel, EZB-Zinserhöhungserwartungen von 30–35 Basispunkten für 2026 und schwache deutsche Industrieaufträge im Januar erfährt. Die Bank rahmt die aktuellen Niveaus als Funktion einer Angebotsschock-Neubewertung und nicht als fundamentale Gewinnverschlechterung ein, wobei sie Rheinmetalls verfehlten Ausblick und Margendruck im Energiesektor als kurzfristige Belastungsfaktoren nennt (Saxo Bank, 12. März 2026).
Investing.com (kurzfristiger technischer Kontext, Ende Februar 2026)
Die Analyse von Investing.com weist darauf hin, dass die kurzfristige Richtung des DAX von Klarheit bezüglich der US-EU-Handelspolitik abhängt, wobei Zollrisiken auf deutsche Exporteure die Forward-Gewinnmultiplikatoren für Industriewerte komprimieren. Der Beitrag merkt an, dass der DAX zum Zeitpunkt des Schreibens im Bereich von 24.500–25.500 € konsolidierte, wobei die technische Dynamik nachließ, da die Renditen 10-jähriger US-Anleihen in Richtung 4,2% stiegen und der Dollar-Index über 105 blieb (Investing.com, 23. Februar 2026).
Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
DE40-Index-Kurs: Technischer Überblick
Der DE40-Index notiert zum Stand von 14:30 Uhr UTC am 12. März 2026 bei 23.420 €, wobei alle 12 überwachten gleitenden Durchschnitte auf Verkaufssignale ausgerichtet sind, was einen breiten und konsistenten Abwärtstrend über kurze, mittlere und lange Zeiträume widerspiegelt.
Die 20/50/100/200-Tage-SMAs liegen bei ungefähr 24.525 € / 24.753 € / 24.355 € / 24.165 €, alle verlaufen über dem aktuellen Kurs und fungieren als gestaffeltes Widerstandsband. Der 200-Tage-EMA bei 23.871 € ist die nächste obere Referenz aus dieser Familie und liegt etwa 2% über dem letzten Kurs, was ihn zum ersten bedeutenden dynamischen Niveau macht, das zurückerobert werden muss. Da der 20-Tage-SMA deutlich unter dem 50-Tage liegt, fehlt die Short-over-Medium-Ausrichtung, wodurch die kurzfristige Struktur bärisch bleibt.
Die Dynamik verstärkt die Abwärtstendenz: Der 14-Tage-RSI liegt bei 36,07, ein niedrig-neutraler Wert, der anhaltenden Verkaufsdruck anzeigt, ohne jedoch bereits ein überverkauftes Extrem zu signalisieren. Der ADX(14) bei 23,45 liegt knapp unter der 25er-Schwelle, was auf gerichtete Bewegung ohne stark etablierte Trendanzeige hinweist.
Auf der Oberseite ist der klassische R1-Pivot bei 25.703 € die erste Referenz zur Erholung; ein Tagesschluss über diesem Niveau würde R2 nahe 26.121 € wieder ins Blickfeld rücken. Diese Niveaus liegen derzeit beträchtlich über dem Kurs, was das Gewicht des Überangebots verstärkt.
Bei einer Erholung markiert der klassische Pivot (P) bei 24.988 € die erste Referenz, während die anfängliche Abwärtsunterstützung nahe dem S1-Pivot bei 24.569 € liegt. Ein Versagen, diesen Bereich zu halten, würde den Fokus auf S2 bei 23.854 € verlagern, wobei S3 nahe 22.721 € die breitere Abwärtsreferenz darstellt, falls sich die Verkäufe beschleunigen (TradingView, 12. März 2026).
Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.
Germany 40 Index-Verlauf (2024–2026)
Der Germany 40 Index schloss am 31. Dezember 2024 bei 19.832,1 €, bevor er durch 2025 stieg und das Jahr bei 24.501,8 € beendete – ein Gewinn von etwa 23,5% über das Kalenderjahr.
2025 sah einen weitgehend stetigen Aufwärtstrend durch die erste Jahreshälfte, wobei der Index die Spanne von 23.500–24.400 € durch einen Großteil von August und September hielt. Das Bild änderte sich im April 2025 scharf, als globale Zollängste zu einem Intraday-Ausverkauf auf 18.808,7 € am 7. April führten – der schärfste Einzelsitzungs-Drawdown im Datensatz – bevor eine rasche Erholung den Index nur zwei Tage später am 9. April auf 21.551,9 € zurückbrachte. Der Index baute sich durch Q4 2025 wieder auf und schloss das Jahr nahe seinen Höchstständen.
2026 eröffnete mit dem DAX bei 24.521,2 € am 1. Januar und berührte kurzzeitig 25.351,6 € am 16. Januar, bevor er zurückging. Ein nachhaltigerer Rückgang setzte ab Ende Februar ein, wobei der Index von einem Schluss am 27. Februar von 25.155,1 € auf sein aktuelles Niveau fiel. Der DE40 schloss am 12. März 2026 bei 23.405,5 €, etwa 4,5% im Jahresverlauf gesunken, aber 3% höher im Jahresvergleich gegenüber 22.720,2 € am 12. März 2025.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Germany 40 (DE40): Capital.com Analystenmeinung
Germany 40 (DE40) lieferte durch 2025 eine bemerkenswerte Erholung und stieg von rund 19.832 € Ende 2024 auf einen Jahresabschluss nahe 24.502 € – ein Gewinn von etwa 23,5% – unterstützt durch sich verbessernde Gewinne in der Eurozone, EZB-Zinserwartungen und eine Erholung der deutschen Industriestimmung. Diese Dynamik setzte sich in das frühe 2026 fort, wobei der Index Mitte Januar kurzzeitig 25.352 € berührte. Allerdings hat der Index seitdem diese Gewinne wieder abgegeben und notiert zum Stand vom 12. März 2026 nahe 23.406 €, belastet durch steigende Energiekosten, US-Zollsorgen, die auf exportabhängige Namen lasten, und einen scharfen Rückgang im April 2025 auf 18.809 €, der als Erinnerung diente, wie schnell sich die Risikobereitschaft umkehren kann.
Das kurzfristige Bild bleibt gemischt. Einerseits könnten Deutschlands Verteidigungs- und Infrastrukturausgabenverpflichtungen die inländischen Industriegewinne stützen und einen Boden für den Index bieten. Andererseits stellen anhaltende Energiekosteninflation, EZB-Politikunsicherheit und fortgesetzte geopolitische Instabilität glaubwürdige Gegenwinde dar, die den aktuellen Rückzug verlängern könnten. Marktteilnehmer mit unterschiedlichen Ansichten zu diesen Makrovariablen werden wahrscheinlich zu sehr unterschiedlichen Schlussfolgerungen über die Richtung des Index von hier aus gelangen.
Capital.com Kundenstimmung für Germany 40 CFDs
Zum Stand vom 12. März 2026 liegt die Positionierung der Capital.com Kunden in Germany 40 CFDs bei 70,2% Käufern vs. 29,8% Verkäufern, womit Käufer um 40,3 Prozentpunkte vorne liegen und das Sentiment in einem einseitigen, long-geneigten Bereich platzieren. Diese Momentaufnahme spiegelt offene Positionen auf Capital.com wider und kann sich schnell ändern, wenn sich die Marktbedingungen entwickeln.
Zusammenfassung – Germany 40 2026
- Zum Stand von 14:30 Uhr UTC am 12. März 2026 notiert der DE40 bei 23.420 €, etwa 4,5% im Jahresverlauf gesunken von einer Eröffnung am 1. Januar bei 24.521 €.
- Der Index gewann durch 2025 etwa 23,5%, obwohl ein Intraday-Tief von 18.809 € am 7. April 2025 das Ausmaß der Volatilität in diesem Zeitraum veranschaulichte.
- Alle 12 überwachten gleitenden Durchschnitte sind auf Verkaufssignale ausgerichtet, wobei die 20/50/100/200-Tage-SMAs über dem aktuellen Kurs zwischen 24.165 € und 24.753 € gestaffelt sind.
- Der 14-Tage-RSI liegt bei 36,07, ein niedrig-neutraler Wert, der mit anhaltendem Verkaufsdruck konsistent ist; der ADX bei 23,45 zeigt gerichtete Bewegung ohne stark etablierten Trend an.
- Zu den wichtigsten Abwärtstreibern gehören Brent-Rohöl über 100 Dollar pro Barrel, EZB-Zinserhöhungserwartungen von 30–35 Basispunkten und US-Zollbelastung, die auf deutschen exportabhängigen Industriewerten lastet.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
FAQ
Wie lautet die 5-Jahres-Prognose für Germany 40?
Fünf-Jahres-Prognosen für Germany 40 (DE40) variieren stark und sind typischerweise mit höherer Unsicherheit behaftet als Ein-Jahres-Ziele. Die meisten Drittanbieter konzentrieren sich auf kürzere Horizonte, wie quartalsweise oder 12-Monats-Prognosen, und selbst diese können basierend auf unterschiedlichen Annahmen über Zinssätze, Inflation, Energiepreise, Handelspolitik und Unternehmensgewinne divergieren. Aus diesem Grund ist es oft sinnvoller, Fünf-Jahres-Ausblicke als szenariobasierte Spannen statt als einzelne Zahl zu behandeln.
Ist Germany 40 ein gutes CFD zum Handeln?
Ob der DE40 ein 'gutes' CFD zum Handeln ist, hängt von Ihren Zielen, Ihrem Zeithorizont und Ihrer Risikobereitschaft ab, nicht vom Index selbst. Als wichtiger Aktien-Benchmark kann er Liquidität und klare technische Referenzniveaus bieten, aber er kann auch schnell auf Makrotreiber wie Energiepreise, EZB-Erwartungen und geopolitische Entwicklungen reagieren. CFDs fügen Hebelwirkung hinzu, die sowohl Gewinne als auch Verluste verstärken kann, daher sind Positionsgröße und Risikokontrollen wichtig.
Könnte Germany 40 steigen oder fallen?
Ja. Der DE40 kann steigen oder fallen, und dieselben Faktoren können Bewegungen in beide Richtungen treiben, abhängig davon, wie sich die Bedingungen entwickeln. Eine Erholung der Stimmung, sinkende Energiekosten oder ein unterstützenderer Zinsausblick könnten helfen, den Index zu heben, während erneuter Inflationsdruck, Handelsbeschränkungen, die Exporteure betreffen, oder höhere Renditen auf die Bewertungen lasten könnten. Technische Niveaus können Bereiche von Unterstützung und Widerstand hervorheben, aber sie sagen keine Ergebnisse voraus.
Sollte ich in Germany 40 investieren?
Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und ist keine Anlageberatung. Wenn Sie ein Engagement in Germany 40 erwägen, kann es hilfreich sein, langfristige Investitionen vom kurzfristigen Handel zu trennen. Investoren konzentrieren sich oft auf Gewinnresilienz, Branchenmix und Makrorisiken über die Zeit, während CFD-Händler sich möglicherweise mehr auf Volatilität, Hebelwirkung und definierte Risikolimits konzentrieren. Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie in Betracht, den Index, Kosten und Risiken zu recherchieren und unabhängige Beratung einzuholen.
Kann ich Germany 40 (DE40) CFDs auf Capital.com handeln?
Ja, Sie können Germany 40 CFDs auf Capital.com handeln. Der Handel mit Index-CFDs ermöglicht es Ihnen, auf Kursbewegungen zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen, und Long- oder Short-Positionen einzugehen. Allerdings werden Differenzkontrakte (CFDs) auf Margin gehandelt, und die Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Sie sollten sicherstellen, dass Sie verstehen, wie CFD-Handel funktioniert, Ihre Risikobereitschaft bewerten und erkennen, dass Verluste schnell eintreten können.