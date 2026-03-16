Der DAX-Index – auf CFD-Handelsplattformen wie Capital.com als Germany 40 (DE40) bezeichnet – notiert am 12. März 2026 um 14:30 Uhr UTC bei 23.420 €, nachdem er sich in einer Intraday-Spanne von 23.276,7–23.990,5 € bewegte. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Druck auf den DAX spiegelt eine Kombination aus steigenden Energiekosten und geopolitischer Unsicherheit wider, da Brent-Rohöl kurzzeitig die Marke von 100 Dollar pro Barrel für eine zweite aufeinanderfolgende Sitzung überschritt, inmitten anhaltender Störungen der Schifffahrt nahe der Straße von Hormus, durch die etwa ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung transportiert wird (Financial Times, 8. März 2026). Der breitere europäische Aktienmarkt fiel im Gleichschritt, wobei der STOXX 600 am Mittwoch um 0,6% nachgab, während Rheinmetalls schwächer als erwarteter Margen- und Cashflow-Ausblick für 2026 zusätzlich auf deutschen Blue Chips lastete und die Aktie um 8% nach unten zog (MarketScreener, 11. März 2026). Erschwerend für die risikoscheue Stimmung signalisierte die EZB keine Zinsänderung bei ihrer Sitzung am 19. März, obwohl die Märkte nun etwa 30–35 Basispunkte an Zinserhöhungen für dieses Jahr einpreisen, aus Sorge, dass energiegetriebene Inflation hartnäckig bleiben könnte, wobei die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen ebenfalls wieder in Richtung 4,2% kletterte (European Central Bank, 5. Februar 2026).

Germany 40 Prognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum Stand vom 12. März 2026 spiegeln Germany 40 Prognosen von Drittanbietern unterschiedliche Annahmen zur EZB-Politik, zu Energierisiken im Nahen Osten, zur deutschen Exportabhängigkeit von US-Zöllen und zur Widerstandsfähigkeit industrieller Gewinne wider. Die folgenden Kurzdarstellungen fassen öffentlich verfügbare Prognosen anerkannter Prognoseanbieter zusammen, geordnet vom niedrigeren zum höheren Kursziel für Ende 2026.

Trading Economics (Makromodell, Q1 und 12 Monate)

Trading Economics modelliert den DE40 mit einem Ende Q1 2026 bei 23.418 €, im Einklang mit dem Niveau des Index am 12. März, während seine 12-Monats-Makroregression den Index bei 20.996 € ansiedelt. Das Modell leitet diese Zahlen aus globalen Makroindikatoren und Analystenbefragungen ab, da die Plattform anmerkt, dass der kurzfristige Druck den Rückgang des DAX um 4,84% über einen Monat widerspiegelt, inmitten energiegetriebener Inflationssorgen und Erwartungen einer EZB-Straffung (Trading Economics, 10. März 2026).

Coin Price Forecast (algorithmisch, Ende-2026-Ziel)

Coin Price Forecast setzt sein aktuelles Ende-2026-Ziel für den DAX bei 26.469 €, mit einem Niveau zur Jahresmitte von 25.894 €, nach oben revidiert von einem früheren Jahresendaufruf von 25.525 € am 2. Februar 2026. Die Methodik des Modells extrapoliert aus historischer Kursdynamik und geht von keiner strukturellen Verschiebung der monetären Bedingungen aus, da die Plattform anmerkt, dass der DAX bisher um 2% von seinem Eröffnungsniveau 2026 von 24.490 € gestiegen ist (Coin Price Forecast, 9. Februar 2026).

Long Forecast (monatliches Spannenmodell, Ende-2026-Ziel)

Long Forecast setzt einen März-2026-Schluss bei 25.203 €, innerhalb einer monatlichen Spanne von 22.502–27.074 €, und prognostiziert, dass der DAX bis Ende Dezember 2026 28.560 € erreicht, wobei sich die Spanne in diesem Monat auf 26.561–30.559 € ausweitet. Diese Prognosen leiten sich aus extrapoliertem historischem Kursverhalten mit Sensitivität für Zinserwartungen und geopolitische Entwicklungen ab, da die Website angibt, dass die Prognose täglich aktualisiert wird (Long Forecast, 17. Februar 2026).

Saxo Bank (makroökonomischer Anlageklassen-Kontext, März 2026)

Saxo Banks Kurzanalyse merkt an, dass der breitere europäische Aktienmarkt, einschließlich des DAX, Gegenwind durch Brent-Rohöl über 100 Dollar pro Barrel, EZB-Zinserhöhungserwartungen von 30–35 Basispunkten für 2026 und schwache deutsche Industrieaufträge im Januar erfährt. Die Bank rahmt die aktuellen Niveaus als Funktion einer Angebotsschock-Neubewertung und nicht als fundamentale Gewinnverschlechterung ein, wobei sie Rheinmetalls verfehlten Ausblick und Margendruck im Energiesektor als kurzfristige Belastungsfaktoren nennt (Saxo Bank, 12. März 2026).

Investing.com (kurzfristiger technischer Kontext, Ende Februar 2026)

Die Analyse von Investing.com weist darauf hin, dass die kurzfristige Richtung des DAX von Klarheit bezüglich der US-EU-Handelspolitik abhängt, wobei Zollrisiken auf deutsche Exporteure die Forward-Gewinnmultiplikatoren für Industriewerte komprimieren. Der Beitrag merkt an, dass der DAX zum Zeitpunkt des Schreibens im Bereich von 24.500–25.500 € konsolidierte, wobei die technische Dynamik nachließ, da die Renditen 10-jähriger US-Anleihen in Richtung 4,2% stiegen und der Dollar-Index über 105 blieb (Investing.com, 23. Februar 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg spannen sich Germany 40 Prognosen von 20.996 € (Trading Economics Makroregression) bis 28.560 € (Long Forecast), wobei die beiden algorithmusbasierten Modelle nahe 26.000–28.600 € konvergieren und institutionelle Kommentare sich auf Energiekosten, EZB-Zinspfade und US-Zollbelastung als dominierende Schwankungsfaktoren für den Rest des Jahres konzentrieren.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

DE40-Index-Kurs: Technischer Überblick

Der DE40-Index notiert zum Stand von 14:30 Uhr UTC am 12. März 2026 bei 23.420 €, wobei alle 12 überwachten gleitenden Durchschnitte auf Verkaufssignale ausgerichtet sind, was einen breiten und konsistenten Abwärtstrend über kurze, mittlere und lange Zeiträume widerspiegelt.

Die 20/50/100/200-Tage-SMAs liegen bei ungefähr 24.525 € / 24.753 € / 24.355 € / 24.165 €, alle verlaufen über dem aktuellen Kurs und fungieren als gestaffeltes Widerstandsband. Der 200-Tage-EMA bei 23.871 € ist die nächste obere Referenz aus dieser Familie und liegt etwa 2% über dem letzten Kurs, was ihn zum ersten bedeutenden dynamischen Niveau macht, das zurückerobert werden muss. Da der 20-Tage-SMA deutlich unter dem 50-Tage liegt, fehlt die Short-over-Medium-Ausrichtung, wodurch die kurzfristige Struktur bärisch bleibt.

Die Dynamik verstärkt die Abwärtstendenz: Der 14-Tage-RSI liegt bei 36,07, ein niedrig-neutraler Wert, der anhaltenden Verkaufsdruck anzeigt, ohne jedoch bereits ein überverkauftes Extrem zu signalisieren. Der ADX(14) bei 23,45 liegt knapp unter der 25er-Schwelle, was auf gerichtete Bewegung ohne stark etablierte Trendanzeige hinweist.

Auf der Oberseite ist der klassische R1-Pivot bei 25.703 € die erste Referenz zur Erholung; ein Tagesschluss über diesem Niveau würde R2 nahe 26.121 € wieder ins Blickfeld rücken. Diese Niveaus liegen derzeit beträchtlich über dem Kurs, was das Gewicht des Überangebots verstärkt.

Bei einer Erholung markiert der klassische Pivot (P) bei 24.988 € die erste Referenz, während die anfängliche Abwärtsunterstützung nahe dem S1-Pivot bei 24.569 € liegt. Ein Versagen, diesen Bereich zu halten, würde den Fokus auf S2 bei 23.854 € verlagern, wobei S3 nahe 22.721 € die breitere Abwärtsreferenz darstellt, falls sich die Verkäufe beschleunigen (TradingView, 12. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Germany 40 Index-Verlauf (2024–2026)

Der Germany 40 Index schloss am 31. Dezember 2024 bei 19.832,1 €, bevor er durch 2025 stieg und das Jahr bei 24.501,8 € beendete – ein Gewinn von etwa 23,5% über das Kalenderjahr.

2025 sah einen weitgehend stetigen Aufwärtstrend durch die erste Jahreshälfte, wobei der Index die Spanne von 23.500–24.400 € durch einen Großteil von August und September hielt. Das Bild änderte sich im April 2025 scharf, als globale Zollängste zu einem Intraday-Ausverkauf auf 18.808,7 € am 7. April führten – der schärfste Einzelsitzungs-Drawdown im Datensatz – bevor eine rasche Erholung den Index nur zwei Tage später am 9. April auf 21.551,9 € zurückbrachte. Der Index baute sich durch Q4 2025 wieder auf und schloss das Jahr nahe seinen Höchstständen.

2026 eröffnete mit dem DAX bei 24.521,2 € am 1. Januar und berührte kurzzeitig 25.351,6 € am 16. Januar, bevor er zurückging. Ein nachhaltigerer Rückgang setzte ab Ende Februar ein, wobei der Index von einem Schluss am 27. Februar von 25.155,1 € auf sein aktuelles Niveau fiel. Der DE40 schloss am 12. März 2026 bei 23.405,5 €, etwa 4,5% im Jahresverlauf gesunken, aber 3% höher im Jahresvergleich gegenüber 22.720,2 € am 12. März 2025.