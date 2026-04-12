Commerzbank AG (CBK) wird im frühen europäischen Handel am 9. April 2026 um 9:50 Uhr UTC nahe 34 € gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 33,67–34,84 €. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Kursbewegung entfaltet sich vor dem Hintergrund dreier gleichzeitiger Treiber. Erstens hat die Commerzbank UniCredits 35-Milliarden-Euro-Tauschangebot am 7. April 2026 formell zurückgewiesen und erklärt, dass „eine einvernehmliche Lösung derzeit nicht erkennbar ist", wobei sie ihre eigenständige Strategie bekräftigte und eine Aufwärtskorrektur der Finanzziele für die Q1-2026-Ergebnisse im Mai ankündigte (Bloomberg, 7. April 2026). Zweitens lehnt die deutsche Regierung, die einen 12%-Anteil an der Commerzbank hält, weiterhin den Vorstoß der italienischen Bank ab, wobei Bundeskanzler Friedrich Merz jedes feindliche Angebot als „inakzeptabel" bezeichnete (Bloomberg, 16. März 2026), was dem laufenden M&A-Überhang eine politische Dimension hinzufügt. Drittens waren die europäischen Aktienmärkte insgesamt erhöhter Volatilität durch US-Zolldruck ausgesetzt, wobei der DAX bis Ende März 2026 seinen steilsten Monatsrückgang seit März 2020 verzeichnete, obwohl Commerzbankspezifische Nachrichten die Aktie teilweise vom breiteren Marktabschwung isoliert haben (Ad-Hoc-News, 8. April 2026).

Commerzbank-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum Stand vom 9. April 2026 spiegeln Commerzbank-Aktienprognosen von Drittanbietern eine weitgehend konstruktive Haltung unter den berichtenden Brokern wider, geprägt von einem Q1-2026-Gewinn, der die Erwartungen übertraf, aufwärts revidierten Gewinnzielen für 2026 und dem anhaltenden Hintergrund von UniCredits abgelehntem 35-Milliarden-Euro-Tauschangebot.

Keefe Bruyette & Woods (Upgrade-Notiz)

Keefe Bruyette & Woods stuft Commerzbank von Market Perform auf Outperform hoch und hebt sein CBK-Aktienkursziel auf 39 €, unter Verweis auf eine gestärkte Ertragsdynamik und Kapitalrückführungskapazität. Das Unternehmen verweist auf verbesserte Aussichten für deutsche Unternehmenskredite vor dem Hintergrund der fiskalischen Stimulusversprechen der Bundesregierung nach der Wahl im Februar 2026 (MarketScreener, 26. März 2026).

MarketBeat (Konsens nach Ergebnissen)

MarketBeat berichtet, dass Commerzbank einen vierteljährlichen Gewinn je Aktie von 0,72 $ veröffentlichte und damit die Konsensschätzung von 0,58 $ um 0,14 $ übertraf, obwohl der Umsatz von 3,03 Milliarden $ hinter der Prognose von 3,61 Milliarden $ zurückblieb. Der Analystenkonsens liegt nach mehreren jüngsten Ratingänderungen bei Moderate Buy und umfasst ein Strong Buy, zwei Buy und fünf Hold-Ratings, während institutionelle Investoren einschließlich Rhumbline Advisers ihre CBK-Positionen im Quartal erhöhten (MarketBeat, 27. März 2026).

Simply Wall St (Bewertungs- und Zielüberprüfung)

Simply Wall St bemerkt, dass berichtende Analysten die CBK-Kursziele in den letzten Wochen um bis zu 4,90 € angehoben haben, wobei einige Firmen ihre Ratings auf Buy hochstuften, was wachsendes Vertrauen widerspiegelt, dass die aktuellen Kurs-Gewinn-Annahmen im Verhältnis zum Ertragspotenzial der Bank konservativ sein könnten. Der Artikel zitiert einen geschätzten fairen Wert von 35,21 € pro Aktie, was darauf hindeutet, dass die Aktie zum Zeitpunkt der Veröffentlichung mit einem impliziten Abschlag zu diesem Niveau gehandelt wurde, während Commerzbank ihre eigenständige Strategie vor einem geplanten Q1-Ergebnis-Update am 8. Mai 2026 bekräftigte (Yahoo Finance, 3. April 2026).

Investing.com (Konsens-Snapshot)

Investing.com aggregiert 14 berichtende Analysten und weist ein Konsensrating von Buy zu, mit einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 37,75 €, einer Höchstschätzung von 45 € und einem Tiefstwert von 28,40 €. Die große Spanne zwischen der Höchst- und Tiefstschätzung spiegelt unterschiedliche Broker-Annahmen über die Nettozinsergebnisentwicklung, das Ergebnis des UniCredit-Angebotsprozesses und Commerzbanksfähigkeit wider, Kapitalausschüttungen im Rahmen ihres eigenständigen Plans aufrechtzuerhalten (Investing.com, 9. April 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg konzentrieren sich Commerzbank-Aktienprognosen im Bereich von 37–39 €, mit einem Investing.com-14-Analysten-Konsensdurchschnitt von 37,75 € und einem Moderate Buy-bis-Buy-Rating über alle Dienste hinweg; die UniCredit-Angebotsablehnung, der Q1-Gewinn über den Erwartungen und die aufwärts korrigierten 2026-Ziele sind die gemeinsamen Themen, die in allen Ansichten genannt werden.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

CBK-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der CBK-Aktienkurs wird zum Stand von 9:50 Uhr UTC am 9. April 2026 bei 34 € gehandelt und hält sich über allen erfassten einfachen gleitenden Durchschnitten, wobei die 20/50/100/200-Tage-SMAs bei ungefähr 32 € / 33 € / 34 € / 33 € liegen, laut TradingView-Daten. Der aktuelle Kurs liegt geringfügig über dem 100-Tage-SMA nahe 33,73 €, der ein kurzfristiges Referenzniveau geliefert hat. Der Hull Moving Average (9) bei 33,60 € registriert ebenfalls ein Kaufsignal, konsistent mit dem breiteren Bild der gleitenden Durchschnitte.

Das Momentum ist neutral bis fest: Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index liegt bei 57,77 und platziert ihn im oberen neutralen Bereich, ohne eine Überextension zu signalisieren. Der Average Directional Index bei 14,65 deutet auf ein schwaches Trendumfeld hin, was darauf hindeutet, dass die vorherrschende Richtungsbewegung zu diesem Zeitpunkt keine starke Überzeugung aufweist, laut TradingView.

Auf der Oberseite liegt der klassische R1-Pivot bei 33,81 € knapp unter dem aktuellen letzten Kurs, wobei R2 bei 36,82 € die nächste Referenz darstellt, sollte der Kurs über diesem Band bestehen bleiben. Bei Rücksetzern stellt der klassische Pivot bei 31,56 € die anfängliche Unterstützung dar, wobei die 100-Tage-SMA-Marke nahe 33,73 € als unmittelbareres zu beobachtendes Niveau fungiert; ein Rückgang unter den S1-Pivot bei 28,55 € würde den Weg zu tieferer Unterstützung um die S2-Zone nahe 26,30 € öffnen (TradingView, 9. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Commerzbank-Aktienkursverlauf (2024–2026)

CBKs Aktienkurs eröffnete den April 2024 bei etwa 13,57 € und verbrachte den Großteil von Mitte 2024 in einer engen Spanne von 13,85–15,75 €, bevor eine scharfe Neubewertung einsetzte. Die Aktie erreichte am 22. August 2025 ein mehrjähriges Hoch von 38,42 €, angetrieben von Rekordgewinnerwartungen für 2025 und wachsenden Spekulationen über UniCredits Übernahmeansatz, bevor sie zurückfiel und das Jahr am 30. Dezember 2025 bei 36,20 € schloss.

2026 eröffnete am 2. Januar fest über 36,50 €, aber die Aktie verkaufte sich durch Ende Januar und ins Q1 hinein ab, belastet durch breitere europäische Aktienvolatilität und zollbedingten Druck auf den DAX. CBK berührte am 7. April 2026 ein Intraday-Tief von 17,595 € – die schwächste Sitzung im Datensatz – bevor sie eine anhaltende Erholung einleitete. Anfang April 2026 konsolidierte die Aktie im niedrigen bis mittleren 30-€-Bereich und schloss am 7. April bei 31,525 € und erholte sich am 8. April auf 34,195 €.

Commerzbank (CBK) wurde zuletzt am 9. April 2026 bei 33,895 € gehandelt, was ungefähr 6,4% seit Jahresbeginn niedriger ist (vom Schlusskurs am 2. Januar 2026 von 36,53 €), aber ungefähr 58,2% höher im Jahresvergleich (vom Schlusskurs am 9. April 2025 von 21,425 €).