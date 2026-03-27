BYD Company Limited (1211) wird zum Zeitpunkt 24. März 2026, 16:50 Uhr UTC, zu 106,85 HKD gehandelt, innerhalb der Intraday-Spanne von 101,15–107,25 HKD. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Kursentwicklung von BYD erfolgt vor dem Hintergrund eines gemischten operativen Bildes. Die inländischen NEV-Verkäufe fielen im Februar 2026 um 41,1% im Jahresvergleich – der stärkste Rückgang seit der Pandemie – teilweise aufgrund des Zeitpunkts der chinesischen Neujahrsferien (Bloomberg, 1. März 2026), während die Auslandsperformance einen teilweisen Ausgleich bot. BYD verkaufte in Europa zum zweiten Monat in Folge mehr Fahrzeuge als Tesla, mit 17.954 Zulassungen gegenüber Teslas 17.664 im Februar (Electrek, 24. März 2026). Auf Produktseite führte BYD Anfang März seine Blade-Batterie der zweiten Generation ein, die eine Reichweite von über 1.000 km und eine Ladezeit von 10–70% in fünf Minuten bietet, zusammen mit Plänen zur Einrichtung von 20.000 Schnellladestationen in ganz China bis Ende 2026 (Electrek, 5. März 2026). Separat berichtete Reuters im März, dass Volkswagen den Spitzenplatz bei den Autoverkäufen in China zurückerobert habe, während BYD auf Platz vier zurückfiel, da die Auswirkungen der EV-Subventionen nachließen (Reuters, 13. März 2026).

BYD Company Aktienprognose 2026–2030: Kursziele Dritter

Zum Stand 24. März 2026 nennen Aktienprognosen Dritter für BYD Company die Auslandsexpansion, Batterietechnologie der nächsten Generation oder beides als zentral für ihre Bewertung. Die folgenden Zusammenfassungen geben das jeweils zuletzt veröffentlichte 12-Monats-Kursziel jeder Institution innerhalb dieses Zeitfensters wieder.

Jefferies (Broker-Hochstufung)

Jefferies erhöhte sein H-Aktien-Kursziel auf 105 HKD mit einem Hold-Rating und leitete die Zahl von einem 20-fachen Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2026 ab. Der Broker identifiziert die Einführung der Blade-Batterie der zweiten Generation, bevorstehende Modellveröffentlichungen und einen Ausbau der Schnellladeinfrastruktur als kurzfristige positive Katalysatoren, während schwache inländische Nachfrage und ein intensiv wettbewerbsorientiertes Preisumfeld als Gegengewichte genannt werden (AASTOCKS, 11. Februar 2026).

Morgan Stanley (Bestätigung Overweight)

Morgan Stanley behält ein Overweight-Rating und ein Kursziel von 126 HKD bei und stellt fest, dass BYDs technologiegestütztes Ökosystem es Wettbewerbern strukturell erschwert, die Lücke zu schließen, auch wenn erwartet wird, dass Konkurrenten diesen Vorsprung innerhalb von sechs bis neun Monaten verringern. Die Bank weist weiterhin auf Fortschritte in BYDs Auslandsgeschäft als Hauptfokus für Anleger hin, die das Neubewertungspotenzial der Aktie beobachten (AASTOCKS, 9. März 2026).

UBS (Hochstufung auf Buy)

UBS stufte BYD auf Buy mit einem Kursziel von 130 HKD hoch und nannte die Einführung der neuesten Batterie- und Schnellladetechnologie des Unternehmens als Haupttreiber. Die Bank argumentiert, dass das neue System eine Energieauffüllungseffizienz erreicht, die mit Verbrennungsmotoren vergleichbar ist. UBS erwartet eine Verschiebung im Investitionsausgabenprofil von BYD hin zur Einrichtung von Schnellladestationen, da die EV-Durchdringung voraussichtlich landesweit 50% übersteigen und in Nordchina 30–35% erreichen wird (Intellectia, 6. März 2026).

CLSA (High-Conviction Outperform)

CLSA bekräftigt ein High-Conviction Outperform-Rating mit einem Kursziel von 130 HKD und verweist auf BYDs wiederhergestellte Position in skalenbasierten Volkswirtschaften und was der Broker als seine Schnellladetechnologie charakterisiert. CLSA betrachtet BYDs Strategie, technologische Führerschaft anzustreben, anstatt sich auf Preiswettbewerb einzulassen, als klareren Weg zur Rückgewinnung inländischer Marktanteile und Verbesserung der Exportmargen (Intellectia, 11. März 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg reichen BYD-Aktienprognosen von 105 bis 130 HKD, wobei die höchsten Kursziele durch Annahmen zum Auslandsvolumenwachstum verankert sind und die Batterie- und Schnellladetechnologie der zweiten Generation als gemeinsamer Katalysator in allen fünf Berichten erscheint.

Prognosen und Vorhersagen Dritter sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

1211 Aktienkurs: Technischer Überblick

Der 1211 Aktienkurs wird zum Stand 24. März 2026, 16:50 Uhr UTC, zu 106,85 HKD gehandelt und befindet sich innerhalb einer weitgehend konstruktiven gleitenden Durchschnittsstruktur, bei der die 10-, 20-, 50- und 100-Tage-SMAs bei etwa 102, 99, 98 und 98 alle Kaufsignale auf TradingView registrieren. Die 20-über-50-Ausrichtung bleibt sowohl bei den einfachen als auch bei den exponentiellen Familien intakt und hält die kurzfristige Trendausrichtung positiv. Eine bemerkenswerte Ausnahme ist der 200-Tage-SMA bei etwa 107, der knapp über dem aktuellen Kurs liegt und ein Verkaufssignal registriert, was darauf hinweist, dass die Aktie noch keinen nachhaltigen Schluss über dieser längerfristigen Referenz gesichert hat.

Der Hull Moving Average (9) bei etwa 105 und der 200-Tage-EMA bei etwa 103 bilden eine kurzfristigere Unterstützungsebene unterhalb des aktuellen Niveaus. Der 14-Tage-RSI steht bei 63,8 und liegt damit im oberen neutralen bis festen Bereich, während der MACD (12, 26) bei 2,1 und der Momentum (10) bei 10,0 beide Kaufsignale zeigen. Der ADX (14) bei 19,9 liegt unter 25, was darauf hindeutet, dass dem aktuellen Trend nach dieser Messung eine starke Richtungsüberzeugung fehlt.

Auf der Oberseite wurde der klassische R1-Pivot bei etwa 101 bereits überschritten, wobei der klassische R2 bei etwa 107,5 weitgehend mit dem 200-Tage-SMA-Cluster nahe dem aktuellen Niveau zusammenfällt. Ein überzeugender Tagesschluss über diesem Bereich könnte die R3-Zone nahe etwa 120 in breitere Sicht bringen. Auf der Unterseite stellt der klassische Pivot (P) bei etwa 95 die erste Referenz dar, wobei die 50-Tage-SMA-Ebene bei etwa 98 eine Zwischenüberlegung ist. Ein Rückgang durch dieses Niveau würde S1 nahe etwa 89 als nächste bedeutsame Referenz in den Fokus rücken, laut TradingView-Pivot-Daten (TradingView, 24. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

BYD Company Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der Aktienkurs von 1211 wurde Ende März 2024 bei etwa 211 HKD gehandelt, wobei die Aktie während der ersten Jahreshälfte 2024 weitgehend in einer Spanne blieb, bevor sie allmählich stieg und das Jahr am 31. Dezember 2024 bei 267,30 HKD schloss, was eine stetige Aufwertung widerspiegelt, da sich die Anlegerstimmung hinsichtlich der EV-Nachfrage verbesserte.

Das Jahr 2025 begann jedoch nahe diesem Jahresendniveau und erwies sich als deutlich andere Geschichte. Die Aktie stieg in den ersten fünf Monaten stark an und erreichte am 23. Mai 2025 ein Intraday-Höchstniveau von 465,30 HKD – mehr als eine Verdopplung gegenüber ihrer Basis Anfang 2024 – bevor sie die Richtung umkehrte. Es folgte eine starke Abwicklung in der zweiten Jahreshälfte, die sich im Herbst und Anfang 2026 beschleunigte, wobei die Aktie am 4. Februar 2026 ein mehrjähriges Intraday-Tief von 88,90 HKD erreichte, was einen Rückgang von etwa 80,9% vom Mai-2025-Höchststand darstellt. BYD (1211.HK) schloss 2025 bei 95,25 HKD, ein Rückgang von etwa 64,4% im Jahresvergleich.

BYD (1211.HK) verzeichnete am 24. März 2026 ein Intraday-Hoch von 107,25 HKD, womit die Aktie seit Jahresbeginn etwa 12,6% höher liegt gegenüber dem Schlusskurs vom 31. Dezember 2025 von 95,25 HKD, aber etwa 73,5% niedriger im Jahresvergleich gegenüber dem Schlusskurs vom 24. März 2025 von 405,25 HKD.