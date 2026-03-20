BYD Company Limited (1211) notiert am 17. März 2026 um 11:28 Uhr UTC bei 105,05 HKD, innerhalb einer Intraday-Spanne von 96,20–107,25 HKD. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Kursbewegung folgt einem Zusammenfluss verschiedener Treiber. BYD sicherte sich Berichten zufolge etwa 100.000 kombinierte Fahrzeugexportaufträge aus Argentinien und Mexiko, was die Aktien vor dem Hintergrund deutlich niedrigerer inländischer Verkäufe stützte (The Edge Malaysia, 16. März 2026). Die kombinierten Verkaufszahlen für Januar-Februar 2026 sanken im Jahresvergleich um etwa 36%, was teilweise auf die Wiedereinführung einer 5%igen Kaufsteuer auf Fahrzeuge mit neuer Energie und saisonale Effekte durch das Mondneujahr zurückzuführen ist (CNBC, 5. März 2026). Separat präsentierte BYD bei seiner Technologieveranstaltung am 5. März seine Blade-Batterie der zweiten Generation und eine Megawatt-Schnellladeplattform (Reuters, 5. März 2026), während der breitere Hongkonger Markt ein moderat konstruktives Umfeld bot, wobei der Hang Seng Index am 17. März 2026 um 0,19% auf etwa 25.883 zulegte (Trading Economics, 17. März 2026).

BYD Company Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum 17. März 2026 spiegeln BYD Company Aktienprognosen von Drittanbietern eine Bandbreite von Ansichten wider, die durch inländische EV-Nachfragetrends, Exportdynamik, Wettbewerbspositionierung und BYDs laufenden Produkt- und Technologiezyklus geprägt sind.

Jefferies (Broker-Note – Hold)

Jefferies vergibt ein Hold-Rating für BYD H-Aktien mit einem 12-Monats-Ziel von 105 HKD, abgeleitet von einem 20-fachen Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2026, wie über Investing.coms Berichterstattung über die Broker-Note bestätigt. Die Bank führt an, dass eine etwa 40%ige Korrektur vom Höchststand der Aktie kurzfristige Negativfaktoren weitgehend eingepreist hat, während bevorstehende Modelleinführungen und Tech-Day-Veranstaltungen als potenzielle Sentiment-Katalysatoren genannt werden (Investing.com, 11. Februar 2026).

Citi (Broker-Note – Buy)

Citigroup bekräftigt ein Buy-Rating für BYD mit einem 12-Monats-Kursziel von 174 HKD. Die Bank prognostiziert kombinierte inländische und Export-Verkaufsvolumen von 220.000–250.000 Einheiten ab März, wobei stabile Lagerbestände angeführt werden, da die Einzelhandels- und Großhandelsvolumen im Februar konvergierten. Der Fangchengbao Titanium 3 Fast Charge und die Leopard 7 Markteinführung im April werden als kurzfristige Volumentreiber genannt (Futunn News, 17. März 2026).

Nomura (Broker-Note – Buy)

Nomura behält ein Buy-Rating für BYD mit einem 12-Monats-Kursziel von 132 HKD bei. Der Broker merkt an, dass die Markteinführung von BYDs Blade-Batterie der zweiten Generation zusätzliche Liefervereinbarungen unterstützen könnte, weist jedoch darauf hin, dass eine bedeutende Erholung der inländischen Verkäufe die zentrale Bedingung für eine nachhaltige Neubewertung bleibt (AASTOCKS, 6. März 2026).

Investing.com (Konsensaggregation)

Investing.com aggregiert 27 Analysten-12-Monats-1211-Aktienprognosen und meldet ein durchschnittliches Ziel von 162,29 HKD, eine hohe Schätzung von 265,59 HKD und ein Tief von 93 HKD, mit einem Konsensrating von Strong Buy. Die breite Streuung der Schätzungen spiegelt divergierende Annahmen über das Tempo der inländischen Verkaufserholung, internationale Expansionsmargen und den Grad des Wettbewerbsdrucks durch konkurrierende chinesische EV-Hersteller wider (Investing.com, 17. März 2026).

Über diese Quellen hinweg reichen die 12-Monats-BYD Company Aktienprognosen von 105 HKD (Jefferies, Hold) bis 174 HKD (Citi, Buy), wobei der Investing.com-Konsensdurchschnitt bei 162,29 HKD liegt. Exportvolumenwachstum, inländische Nachfrageerholung und BYDs Technologiedifferenzierung sind die gemeinsamen Themen in jeder Bewertung.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

1211 Aktienkurs: Technischer Überblick

Im Tageschart notiert der 1211 Aktienkurs am 17. März 2026 um 11:28 Uhr UTC bei 105,05 HKD und liegt damit über einer eng gebündelten gleitenden Durchschnittsschwelle, bei der die 20-, 50- und 100-Tage-SMAs nahe 98, 97 und 98 HKD konvergieren. Der 200-Tage-SMA bei 108,05 HKD liegt über dem aktuellen Kurs und markiert die nächste längerfristige Widerstandsreferenz. Alle SMAs vom 10-Tage- bis zum 100-Tage-SMA registrieren Kaufsignale, wobei die 20-über-50-Ausrichtung intakt bleibt, was die kurzfristige Struktur konstruktiv hält. Der 200-Tage-EMA bei 103,12 HKD liegt zwischen dem letzten Kurs und dem 200-Tage-SMA, und ein Durchhandeln dieser Marke ist bemerkenswert, da die Aktie in diese Widerstandszone vordringt.

Die Dynamik ist fest, aber nicht überdehnt. Der 14-Tage-RSI steht bei 62,71, was mit einem Trend übereinstimmt, der Momentum hat, ohne technisch überdehnt zu sein. Der ADX (14) liegt bei 14,89, unter der Schwelle von 15, was darauf hinweist, dass der aktuelle Trend keine starke Richtungsüberzeugung aufweist. Nach diesem Maß hat der jüngste Anstieg von den Anfang-März-Tiefs noch nicht zu einem bestätigten Trendsignal geführt.

Auf der Oberseite wurde der klassische R1-Pivot bei 101,20 HKD bereits in der aktuellen Sitzung überschritten, was R2 nahe 107,45 HKD als nächste Referenz in den Fokus rückt. Ein Tagesschluss über diesem Niveau würde den R3-Bereich um 120,05 HKD über einen längeren Horizont wieder in den Fokus rücken.

Bei Rücksetzern stellt der klassische Pivot (P) bei 94,85 HKD die erste Unterstützung dar, wobei die eng gestaffelte 20-, 50- und 100-Tage-SMA-Schwelle knapp darüber einen breiteren 97-98 HKD-Boden bildet. Ein Tagesschluss unter diesem Cluster würde die kurzfristige Struktur abschwächen und könnte den Weg für eine Bewegung in Richtung S1 nahe 88,60 HKD öffnen (TradingView, 17. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

BYD Company Aktienkursverlauf (2024–2026)

BYDs H-Aktien (1211), notiert an der Hongkonger Börse, haben in den letzten zwei Jahren eine breite Spanne durchlaufen, die die sich wandelnden Geschicke des Unternehmens sowohl auf inländischen als auch internationalen EV-Märkten widerspiegelt.

Der 1211 Aktienkurs eröffnete im März 2024 bei etwa 217,05 HKD, bevor er im Frühjahr niedriger tendierte und Ende April 2024 ein lokales Tief nahe 196,15 HKD erreichte. Eine teilweise Erholung folgte durch Sommer und Herbst, wobei die Aktie am 7. Oktober 2024 319,95 HKD erreichte – das höchste Niveau in diesem Zweijahresfenster – bevor sie zum Jahresende zurückging. BYD (1211) schloss 2024 bei 267,30 HKD.

Die Geschichte von 2025 war eine von erhöhter Volatilität. Die Aktie handelte im ersten Quartal in einer relativ engen Bandbreite von 249-295 HKD, bevor sie einen dramatischen Anstieg verzeichnete und am 23. Mai 2025 kurzzeitig intraday 478,50 HKD berührte – ein Niveau, das das obere Extrem des hier abgedeckten Zeitraums markierte. Eine scharfe Umkehr folgte im Juni, wobei die Kurse von über 400 HKD abstürzten und das Jahr am 31. Dezember 2025 bei 95,25 HKD schlossen, was die signifikante Post-Split- oder Restrukturierungsanpassung widerspiegelt, die in den Daten sichtbar ist.

BYD (1211) schloss am 17. März 2026 bei 105,05 HKD, was etwa 10,3% höher seit Jahresbeginn ist als der Schlusskurs vom 31. Dezember 2025 von 95,25 HKD, jedoch etwa 60,7% niedriger im Jahresvergleich zum Schlusskurs vom 17. März 2025 von 386,20 HKD – eine Differenz, die die scharfe Kursniveauanpassung widerspiegelt, die Mitte 2025 zu sehen war.