Broadcom Inc. (AVGO) wird am 18. März 2026 um 15:42 Uhr UTC in der US-Nachmittagssitzung bei etwa 320,34 $ gehandelt und hält sich innerhalb einer Intraday-Spanne von 317,75–326,55 $ auf dem Capital.com-Feed. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Aktie wird gehandelt, während weiterhin der Fokus auf Broadcoms Rekord-Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 liegt, der durch die Nachfrage nach KI-Halbleitern angetrieben wurde, sowie auf dem neu genehmigten Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens von bis zu 10 Milliarden Dollar und einer vierteljährlichen Bardividende von 0,65 $ je Aktie, zahlbar am 31. März 2026 (Broadcom, 4. März 2026). Die breiteren US-Aktienmärkte werden weiterhin durch Gewinne bei den wichtigsten Indizes gestützt, wobei jüngste Fortschritte bei Technologiewerten und KI-bezogenen Titeln die Risikobereitschaft rund um Halbleiteraktien untermauern (Trading Economics, 18. März 2026).

Broadcom-Aktienprognose 2026–2030: Externe Kursziele

Zum 18. März 2026 spiegeln externe Broadcom-Aktienprognosen einen weitgehend positiven Konsens wider, der durch den Gewinnüberschuss des Unternehmens im ersten Geschäftsquartal 2026, starke KI-Halbleiter-Umsätze und den Ausblick für das zweite Geschäftsquartal 2026 von etwa 22 Milliarden Dollar geprägt ist.

RBC Capital Markets (Kursziel angehoben, Outperform)

RBC Capital Markets hat sein 12-Monats-Kursziel für AVGO nach den Q1-Geschäftsjahr-2026-Ergebnissen angehoben und ein Outperform-Rating beibehalten. Die Überarbeitung spiegelt Broadcoms KI-XPU-Bereitstellungspipeline wider, die sich über fünf große Hyperscaler-Kunden erstreckt, sowie CEO Hock Tans Umsatzausblick für das zweite Geschäftsquartal 2026 von etwa 22 Milliarden Dollar, was einem Wachstum von etwa 47 % im Jahresvergleich entspricht (Yahoo Finance, 10. März 2026).

MarketBeat (Broker-Konsens-Überblick)

MarketBeat berichtet, dass 33 Broker, die AVGO abdecken, eine durchschnittliche Empfehlung von „moderater Kauf" vergaben, wobei die individuellen 12-Monats-Kursziele zwischen 300 und 500 Dollar lagen. Das Aggregat spiegelt weitgehend gehaltene Kauf- und Übergewichtungsratings in der Abdeckungsgruppe wider, vor dem Hintergrund von Broadcoms anhaltender KI-Umsatzdynamik und Infrastruktursoftware-Größe (MarketBeat, 12. März 2026).

Benchmark (Kauf, 500-$-Ziel)

Benchmark setzt ein 12-Monats-Kursziel von 500 $ für AVGO mit einem Kauf-Rating an, das höchste individuelle Ziel innerhalb der verfolgten Konsensgruppe an diesem Datum. Die Begründung des Unternehmens verweist auf Broadcoms starkes Produktportfolio und seine Positionierung in den KI-Halbleiter- und Infrastruktursoftware-Märkten (National Today, 16. März 2026).

Public.com (Konsens-Aggregat)

Public.com aggregiert 27 Analystenratings und setzt das Konsens-12-Monats-Kursziel für AVGO bei 437,15 $, wobei 44 % der Analysten ein starkes Kaufen, 48 % ein Kaufen und 7 % ein Halten vergeben. Das aggregierte Konsens-Rating ist Kaufen, wobei die Plattform Broadcoms 140 % Wachstum bei kundenspezifischen KI-Beschleunigern im Jahresvergleich und 60 % Wachstum beim Netzwerk-Umsatz im Jahresvergleich als Schlüsselfaktoren in den Analystenbewertungen anführt (Public.com, 18. März 2026).

Über diese Quellen hinweg reichen Broadcom-Aktienprognosen von 300 bis 500 $, wobei Konsens-Aggregate nahe 435–437 $ konvergieren und Kauf- oder moderate Kauf-Ratings in den Abdeckungsgruppen dominieren.

Prognosen und externe Vorhersagen sind von Natur aus unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

AVGO-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der AVGO-Aktienkurs wird zum 18. März 2026 um 15:42 Uhr UTC bei 320,34 $ gehandelt und liegt damit unterhalb einer dichten gleitenden Durchschnitts-Schicht, die die 20-, 50- und 100-Tage-SMAs bei etwa 328, 332 und 347 $ umfasst, wobei der Kurs in Richtung des 200-Tage-SMA bei 325 $ drängt. Der Hull Moving Average (9) bei 317 $ und der 200-Tage-EMA bei 315 $ fungieren als nächstgelegene dynamische Referenzen unterhalb des aktuellen Kurses, während der vollständige SMA-Stapel von 10 bis 100 Tagen darüber liegt und Verkaufssignale registriert, was darauf hindeutet, dass der kurzfristige Trend unter Druck bleibt.

Die Dynamik ist neutral bis schwach: Der 14-Tage-RSI liegt bei 43,58 in der unteren neutralen Zone, und der ADX bei 16,58 bestätigt, dass kein etablierter Richtungstrend vorhanden ist, wodurch der Kurs in einem unentschlossenen, bereichsgebundenen Zustand verbleibt.

Auf der Oberseite ist der klassische R1-Pivot bei 349 $ die erste bedeutsame Überkopf-Referenz; ein überzeugender Tagesschluss über diesem Niveau würde die R2-Zone nahe 379 $ in Sicht bringen. Das runde 350-$-Level dazwischen wird wahrscheinlich als sekundärer Kontrollpunkt fungieren, bevor ein breiterer Erholungsversuch an Traktion gewinnen kann.

Bei Rücksetzern bietet der klassische Pivot (P) bei 322 $ die nächstgelegene anfängliche Unterstützung; der 200-Tage-SMA bei 325 $ liegt knapp darüber, und die beiden bilden zusammen eine bescheidene Bodenzone. Der Verlust dieser Schicht auf Tagesschlussbasis würde das Risiko einer Bewegung in Richtung S1 bei 292 $ erhöhen, wobei der 200-Tage-EMA nahe 315 $ als potenzieller Zwischenpausenpunkt dazwischen fungiert (TradingView, 18. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Broadcom-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der AVGO-Aktienkurs schloss am 19. März 2024 bei etwa 123,81 $, bevor er in der zweiten Jahreshälfte eine anhaltende Rallye startete. Die Aktie beendete 2024 bei 231,92 $ und hatte sich damit im Kalenderjahr fast verdoppelt, angetrieben durch starke Nachfrage nach KI-Halbleitern und das wachsende Infrastruktursoftware-Geschäft nach der VMware-Übernahme.

Im Jahr 2025 geriet AVGO in Turbulenzen. Die Aktien fielen stark von den Februar-Höchstständen um 228 $ zurück und rutschten am 4. April 2025 auf ein Zweijahrestief von 145,24 $, inmitten breiter Marktvolatilität im Zusammenhang mit US-Zollankündigungen. Es folgte eine Erholung, wobei die Aktie durch Sommer und Herbst stetig kletterte und am 10. Dezember 2025 einen Spitzenschluss von 410,85 $ erreichte – ihren höchsten Stand im Datensatz – bevor sie zum Jahresende auf 345,65 $ nachgab.

AVGO schloss am 18. März 2026 bei 320,52 $, was etwa 7,3 % seit Jahresbeginn entspricht, aber 70,0 % im Jahresvergleich.