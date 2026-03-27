Bayer AG (BAYN) wird am Nachmittag um 14:29 Uhr UTC am 25. März 2026 im europäischen Handel bei 38 € gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 36,85–38,55 €. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung gegenüber BAYN wird weiterhin von drei zusammenlaufenden Faktoren geprägt. Erstens projizierte Bayers Gesamtjahresprognose 2026, die am 4. März 2026 veröffentlicht wurde, ein bereinigtes EBITDA von 9,6–10,1 Milliarden € – weitgehend flach im Jahresvergleich – sowie einen negativen freien Cashflow (Reuters, 4. März 2026), da das Unternehmen Kosten im Zusammenhang mit seinem 7,25 Milliarden Dollar schweren Roundup-Sammelvergleich absorbiert, der in Missouri vorläufig gerichtlich genehmigt wurde (Bayer, 4. März 2026). Zweitens wird erwartet, dass der Oberste Gerichtshof der USA bis Juni 2026 im Glyphosat-Fall Durnell entscheidet, eine Entscheidung, die Bayer als zentral für die Eindämmung seiner verbleibenden Prozesshaftung dargestellt hat (Bayer, 16. Januar 2026). Drittens steht der breitere DAX unter Druck und wird am 25. März 2026 bei etwa 22.961 gehandelt, belastet durch erhöhte Bundesanleihe-Renditen, die sich 3 % nähern, und geopolitisch bedingte Energiekosten (Daily Forex, 20. März 2026).

Bayer-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum 25. März 2026 spiegeln Bayer-Aktienprognosen von Drittanbietern eine breite Streuung der Ansichten wider, die hauptsächlich vom Status der Glyphosat-Prozesse, der Entwicklung der Pharmasparte und Bayers negativer Cashflow-Prognose für das Jahr geprägt wird.

Barclays (Nachberechnungsnotiz, Kaufen)

Barclays bekräftigt ein Kaufen-Rating für Bayer mit einer BAYN-Aktienprognose von 48 €, reduziert von 50 € nach den Gesamtjahreszahlen 2025. Analyst Charles Pitman-King merkt an, dass die EBITDA-Prognose 2026 eine etwa 2–3%ige währungsbedingte Herabstufung zum Konsens impliziert, während 2026 als potenzielles Tiefstwertjahr für Pharmaverkäufe vor einer prognostizierten Rückkehr zu mittlerem einstelligem Wachstum ab 2027 präsentiert wird (MarketScreener, 9. März 2026).

Deutsche Bank (Nachberechnungsnotiz, Neutral)

Die Deutsche Bank behält ein Neutral-Rating für BAYN mit einem Kursziel von 23 € bei, dem vorsichtigsten unter den verfolgten Brokern. Analyst Falko Friedrichs hält an dieser Ansicht fest angesichts der negativen Cashflow-Prognose für 2026 und der ungelösten Unsicherheit rund um die anstehende Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA im Glyphosat-Fall Durnell (MarketScreener, 5. März 2026).

Goldman Sachs (Erstabdeckung, Kaufen)

Goldman Sachs initiiert die Abdeckung von BAYN mit einem Kaufen-Rating und einem Kursziel von 54 € und verweist auf die vorläufige Genehmigung des Roundup-Vergleichs und die Pharma-Pipeline als doppelte Neubewertungskatalysatoren. Die Bank sagt, dass die Eindämmung von Rechtsstreitigkeiten in Kombination mit einer prognostizierten Erholung der Crop-Science-Volumina ihre konstruktive These untermauert (The Globe and Mail, 17. März 2026).

MarketScreener (Broker-Konsens, Outperform)

Die aggregierte Ansicht von MarketScreener über 20 Analysten setzt das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel bei 45,29 €, innerhalb einer Spanne von etwa 23 € bis 60 €, und vergibt ein durchschnittliches Konsens-Rating von Outperform. Die breite Streuung zwischen den niedrigen und hohen Schätzungen spiegelt unterschiedliche Annahmen über den Zeitpunkt der Glyphosat-Geldabflüsse, Währungseffekte und das Erholungstempo in der Pharmasparte wider (MarketScreener, 25. März 2026).

Über diese Quellen hinweg reichen Bayer-Aktienprognosen von 23 € bis 55 €, wobei die optimistischeren Ziele sich im Bereich von 48–55 € konzentrieren. Prozessauflösung, Cashflow-Erholung und Umsetzung der Pharma-Pipeline sind die gemeinsamen Themen über diese Einschätzungen hinweg.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind von Natur aus unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

BAYN-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der BAYN-Aktienkurs wird am Nachmittag um 14:29 Uhr UTC am 25. März 2026 im europäischen Handel bei 38 € gehandelt und liegt unter seinem kurz- und mittelfristigen gleitenden Durchschnitts-Cluster – den 20- und 50-Tage-SMAs bei etwa 39,01 € bzw. 42,53 € – während er über den 100- und 200-Tage-SMAs bei 37,64 € bzw. 32,58 € liegt, laut TradingView-Daten. Der Kurs ist daher zwischen zwei konkurrierenden Signalen gefangen: Das Cluster der kürzerfristigen Durchschnitte darüber könnte als Widerstand fungieren, während die längerfristigen Durchschnitte darunter einen strukturellen Boden bieten könnten. Der Hull-Moving-Average (9) bei 37,69 € liegt knapp unter dem letzten Kurs und fügt aus demselben Datensatz eine marginale kurzfristige unterstützende Referenz hinzu.

Momentum-Indikatoren aus TradingView's Oszillator-Suite präsentieren ein gemischtes Bild. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index liegt bei 40,23 und befindet sich damit in neutralem Territorium mit leichter Abwärtstendenz – weder überverkauft noch starken Verkaufsdruck zeigend. Der Average Directional Index (14) registriert 26,83, was auf einen etablierten statt richtungslosen Trend hinweist, was der aktuellen Abwärtsbewegung vom kurzfristigen MA-Cluster etwas Gewicht verleiht.

Auf der Oberseite stellt der klassische Pivot-Punkt (P) bei 44,35 € die erste Referenz über dem aktuellen Kurs dar; ein Tagesschluss zurück durch dieses Niveau könnte das R1-Niveau nahe 47,45 € in Sicht bringen. Der R2-Pivot bei 52,88 € würde erst bei einer anhaltenden Bewegung über R1 zum nächsten Interessenbereich werden.

Auf der Unterseite bilden der 100-Tage-SMA bei 37,64 € und der S1-klassische Pivot bei 38,91 € das nächste Unterstützungsband; ein Schluss unter der 100-Tage-SMA-Schwelle würde das S2-Niveau nahe 35,81 € als nächste Referenz nach unten ins Bild bringen (TradingView, 25. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Bayer-Aktienkursverlauf (2024–2026)

BAYNs Aktienkurs eröffnete Ende März 2024 bei etwa 27,35 € und bewegte sich in den folgenden Monaten weitgehend seitwärts zwischen etwa 25 € und 30 € bis Ende 2024, wobei das Jahr am 30. Dezember 2024 bei 19,40 € schloss – belastet durch anhaltende Prozessunsicherheit rund um Glyphosat und ein schwieriges Betriebsumfeld für die Crop-Science-Sparte.

2025 erzählte eine dramatischere Geschichte. BAYN startete das Jahr bei 19,45 € und fiel auf ein Zweijahrestief von 19,80 € am 7. April 2025, bevor im Frühjahr und Sommer eine bedeutende Erholung einsetzte. Die Aktie kletterte stetig durch die zweite Jahreshälfte und erreichte 30,50 € am 1. Oktober 2025, zog sich dann zurück, bevor sie 2025 am 30. Dezember bei 37,05 € schloss – ein Gewinn von etwa 90,5 % für das gesamte Kalenderjahr.

Die Rallye setzte sich Anfang 2026 fort. BAYN erreichte am 17. Februar 2026 ein Zweijahreshoch von 49,50 €, beflügelt durch die vorläufige gerichtliche Genehmigung von Bayers 7,25 Milliarden Dollar schwerem Roundup-Sammelvergleich und verbesserter Stimmung rund um die Pharma-Pipeline. Die Aktie hat seitdem korrigiert und schloss am 25. März 2026 bei 38,20 € – etwa 22,8 % unter diesem Februar-Höchststand, aber immer noch rund 0,4 % im Jahresverlauf und etwa 61,5 % höher im Jahresvergleich.